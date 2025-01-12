林柏賢從農一年讓農村被看見 新手觀點社群共鳴 網友踏入產地認識農業

林柏賢

主要經營平臺：「西部農場」IG追蹤數9萬人

代表作：影片「熔岩西瓜」、「報警處理（西瓜被偷）」、「裸辭返鄉務農到底要準備多少錢？」、「混血兒（西瓜南瓜雜交）」、「種米能賺多少？」

【 撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻 】

雲林海線地區的臺西鄉，被認為是「風頭水尾」，土地鹽分較高、缺乏灌溉水源，能種植的作物有限。從小在臺北長大的林柏賢，去（2023）年9月回到臺西務農，並以「西部農場」為名經營網路社群，從自身對農村的好奇出發，拍攝短影片分享從農日常與田間趣事，快速累積數萬粉絲，更吸引外縣市民眾親自前來體驗田間樂趣。網路社群為從農生活增添趣味，也能銷售、推廣農產品與地方農業文化。

「西瓜怎麼軟軟的？」影片中，田邊一顆看似普通的西瓜，觸感竟如消氣的籃球，輕輕觸碰便凹陷；稍微翻動、擠壓，西瓜表皮隨之迸裂，流出紅黃相間的糊狀物。這幅頗具視覺衝擊性的畫面，讓許多網友看後紛紛留言「第一次看到」、「好可怕！」、「有味道」卻又忍不住分享，成為西部農場Instagram（IG）上觀看次數最多的一支短片，點閱量直逼1,700萬人。

「那顆西瓜生病（細菌性軟腐病）才會變那樣！」林柏賢解釋影片中的「熔岩西瓜」，甫滿29歲的他投入農業剛滿1週年，西瓜是主要經營作物，今年2月開始經營西部農場IG，至10月初已累積9萬粉絲。「我會分享我對農村好奇的事情，然後直接求證」，除了「熔岩西瓜」，林柏賢也分享農產小知識、務農過程、農村習俗由來等題材，以及他和愛犬「農場老闆飛飛」的農村生活，與粉絲互動穩定，「每一部都有至少15萬人觀看。」他笑著強調，「我都沒有黑粉喔！」

西部農場IG人氣穩定，播出後約18小時的短片（右上角「現代化養豬」）已能吸引近7萬人次觀看，平均觀看次數都在15萬以上。 （圖片來源／截圖自西部農場IG）

新手農夫隨社群種菜崛起 「種米能賺多少」引百萬觀看

林柏賢目前管理的農地將近4甲，9月初正種植地瓜、南瓜、蘿蔔、高麗菜等作物，南瓜預計再20多天即可收成，青藤綠葉爬滿田區。林柏賢表示，最近主要工作是除草、巡田，勞動時也不忘發布限時動態與粉絲互動，「早上在除蘿蔔田的草，很多人都會問蘿蔔要不要賣？會開放拔蘿蔔嗎？」

從小在臺北長大的林柏賢，曾是自由搏擊選手，去年他花了54天徒步環臺旅行，一面思考轉換工作跑道。「那時候想了幾條路，回來務農或者去澳洲工作。」途中經過父親的故鄉雲林臺西，對農村恬靜風景心生嚮往，於是決定告別臺北，跟爸爸一起種田。

林柏賢回憶，剛落腳臺西時，較少與臺北朋友聯絡，直到今年初開始種西瓜，吸引朋友目光，「朋友很多都有興趣，跟我說他也要養。」於是林柏賢開始在自己的私人IG帳號分享認養西瓜資訊，「後來總共認養了100多株吧。」

林柏賢的認養西瓜活動除了記錄生長情形，還讓認養人命名並分別插上名牌。 （圖片來源／截圖自西部農場IG）

一位認養友人將活動介紹給媒體記者，「認養西瓜」因此登上媒體版面，林柏賢務農人生初次得到關注；同時他剛開始建立西部農場IG，「記者訪問我的時候才20幾個粉絲，我覺得太丟臉了！」於是他開始拍短片，只靠一支手機、幾乎獨自包辦拍攝、剪輯，「拍著拍著就變現在這樣（9萬追蹤）。」

「我原本預設1,000多個粉絲，可以賣一些農產品就好。」連他都感到意外的是，等到「認養西瓜」報導上線時，他的IG粉絲人數已飛漲破萬。原來這期間他的IG已接連產出觀看數累積破百萬的影片，「我記得是社群的第2支影片（首破百萬），『種米能賺多少』。」影片發布當時，高中生之間興起「在學校偷種菜／種花」風潮，將生長情況在IG分享，林柏賢推測，自己拍攝的短片與種植、農業相關，可能因同類題材被演算法推播、接觸到更多觀眾，「IG覺得大家對菜有興趣吧，然後我又在分享種菜的東西，就一起被順便認識。」

「小白」好奇心與網友同步 分析務農成本、雜交實驗受關注

「種稻米能賺多少」EP1讓西部農場IG收穫第一波粉絲，後來陸續拍攝續集，介紹灌溉、整地、插秧的實況與成本金額，以及最後收穫後的收益。雖然目前觀看次數也都分別累積到數十萬，但熱度沒有徹底延續，「後面變成比較瑣碎無聊的東西，大家觀看意願不是那麼高。」分析社群迴響的落差後，林柏賢繼續以自己對農作的好奇與實驗為出發點拍攝，距離「種稻米能賺多少」EP1短片不到1週，他突發奇想，將西瓜與南瓜授粉雜交並上傳影片到IG。

「馬跟驢可以生出騾，那南瓜跟西瓜交配可以生出什麼？」林柏賢將雜交「混血兒」取名為「將西南」，除了從西瓜、南瓜各取一字，也諧音美國摔角明星John Cena。說起拍片經過，林柏賢自承仍是缺乏經驗的農業「小白」，但他想知道兩種作物能否長出果實，「西瓜跟南瓜都是葫蘆科的，那時候我不懂，他們（務農前輩）說應該是有機會，但是機會不大。」

林柏賢自承農業經驗尚淺，務農、經營社群外持續參與農業相關課程，訪問時他剛完成「農藥管理人員資格訓練」並接受考試。

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