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農業數位行銷「電農」迎網路商機 電商攜手網紅推產銷履歷共創多贏

聯合新聞網／ 豐年
胡忠一表示，將電商平臺與KOL料理教學結合，可以讓農產品的行銷更為多元、有趣。
胡忠一表示，將電商平臺與KOL料理教學結合，可以讓農產品的行銷更為多元、有趣。

客座總編輯農業部政務次長胡忠一

學歷：日本東京大學農業經濟學博士、臺灣大學農業推廣學系碩士

經歷：農業部農糧署署長、農業委員會主任秘書、農委會輔導處處長、企劃處處長、台北駐日經濟文化代表處經濟組副組長

【 口述╱胡忠一　採訪╱潘云薇、余麗姿　整理╱潘云薇　攝影╱徐兆玄 】

臺灣農業行銷經歷一場數位轉型。從傳統銷售模式、電子商務到與網紅攜手合作，不僅拓展多元的銷售管道，還讓農產品行銷變得更加創新有趣。這場行銷革命引領農民進入數位化的「電農」時代。然而，不管市場如何快速變化，農業生產始終不變的是對安心與安全生產的堅持與負責，讓消費者買得放心、吃得安心。

最早臺灣的農產品行銷模式，主要依賴販運商收購或透過農漁會、合作社共同運銷。隨著「農民市集」與「農民直銷站」設立，引入產銷履歷，農民開始有了自訂售價的權利，並推廣地產地銷的理念，讓農民能夠將生產資訊直接傳達給消費者，建立起生產者與消費者之間的信賴關係，開啟良性互動的銷售模式。這個靈感源自日本推動的「Farmer's Market」（農民市場），當地農民將自己的農產品，包括生鮮和加工品，帶到市場自訂價格銷售，並把自己的照片貼在牆上，讓消費者了解產品的來源和生產者。這不僅解決農民將產品低價賣到批發市場的問題，更成功建立地產地銷、新鮮、安全、安心，可以追溯食材來源的保障。

隨著數位科技發展，2018年農委會國際處（今農業部國際事務司）開始推動農產品銷售電子商務化，2020年COVID-19疫情爆發後，人們為避免群聚，「宅經濟」迅速崛起，線上購物成為主要消費方式。我們把產銷履歷整合到電商平臺中，讓消費者在網路購物時，也能清楚地掌握產品生產資訊。

疫情期間，農糧署特別找了位在苗栗、桃園的兩家生鮮蔬菜供應商，負責將蔬菜截切好，經由與外送平臺合作，直接送到訂貨人家中。這樣，消費者不必出門，不用自己洗菜，送到家裡的蔬菜水果都已經處理好了，直接就可以煮了吃，簡單方便。一開始試辦預計每週賣出500份，沒想到第一週就賣了1,000份，第二週更突破了5,000份，成長速度非常快，證明這是一個非常成功的行銷方式。

消費形態的改變，也促成「臺灣農產嘉年華」導購平臺以及「農良直賣所」、「鱻魚購」和「買魚去」等友善電商平臺的誕生，為希望供應電商通路農產品的農民，也就是「電農」，打開多元化的行銷管道。

胡忠一介紹友善電商平臺，鼓勵消費者選購產地產銷的優質農產品。
胡忠一介紹友善電商平臺，鼓勵消費者選購產地產銷的優質農產品。

助攻進入電商通路 推動電農媒合輔導

電商的基本構成包括供應產品的農民（電農）、電商平臺，以及消費者。這三者是電商合作的核心。但電商平臺收費的結構、方式與服務，特別是農產品供應端，小農的田地通常規模不大，生產往往分散而零細。農產品如果不統一規格、包裝和商品化，就無法有效進入電商等銷售通路。因此，農民需要接受關於電商的教育訓練，讓他們了解規格要求和商品化流程。

農業部委託舉辦「多媒體數位廣告行銷」及「關鍵字行銷讓客戶主動找上你」等訓練課程，培育優秀青年投入農業。 （圖片提供/農業部）
農業部委託舉辦「多媒體數位廣告行銷」及「關鍵字行銷讓客戶主動找上你」等訓練課程，培育優秀青年投入農業。 （圖片提供/農業部）

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