小農自銷尋穀東 買米附贈農事體驗 無負擔農場：有好好吃飯就算是農夫！

【 撰文╱吳秉容 攝影╱吳尚鴻 】

完全不繳公糧的農友約有四成多，更有部分農友不是將收穫的稻米交給大品牌糧商，而是嘗試自建品牌。「大家都沒有做有機，我做有機就有開口叫價的（價格）主導權。」現年29歲的青年劉奕大學畢業後，與父親劉盛展共同經營「無負擔農場」，回到家鄉新竹峨眉自產自銷有機稻米，延續農場友善土地的耕作理念，以稻鴨共生的方式栽培、日曬稻榖維持天然風味，同時發起「穀東招募」方案，帶著穀東們跟著時節進行農事體驗。

「今天的工作就是要碾完5袋稻穀，大概需要1個半小時。」無負擔農場半露天倉庫廠房中，擺放著新式日本製碾米機與一臺舊式精米機，劉奕拿起重達60公斤的米袋，將稻穀倒入碾米機，轟隆隆的運轉聲震動整個庫房，稻榖經過去殼成糙米，糙米再藉由精米機去膜和胚芽後，一粒粒晶瑩剔透的白米從出米口唰啦啦而出。

這些剛碾製的稻米今年7月才收成，由日曬法乾燥，至碾米時僅經過約1個月。劉奕表示，在農村人力不足與天氣的不可預測下，5、6公頃田地的收穫需要分三批進行採收與日曬處理，「日曬稻米什麼時候乾、什麼時候曬要看天氣，真的不是我能決定的。」相對於曬穀要看天，農場不僅自備打田、施肥、採收機具，自己掌控整個生產流程的時間安排，曬穀後的碾米、精米等作業也藉自有機具碾製並包裝成產品，從田間生產到後端銷售一手包辦，「掌握最佳的時機點，我們也會比較沒有負擔。」

劉盛展說，無負擔農場趕在7月底凱米颱風登陸前提前收成，產量並未因此受到影響。

接手農場堅持日曬稻穀 米香滋味追尋生活記憶

「『返鄉青年』這四個字其實是講給大家聽的，因為我覺得我從來沒有離開過農村，我的生長歷程就在這邊。」劉奕從宜蘭大學食品科學系畢業後，曾短暫於母校關西高中代課，半年後便回到故鄉峨眉種植稻作，專職從農至今剛滿7年。

從1943年開始，劉家作為租地佃農落角峨眉，家中至今三代人都從事稻作產業。14年前，劉盛展有感於劉奕的阿公噴灑農藥不著防護裝備，頻繁進出醫院，因此下定決心從慣行轉為有機耕作，於2010年創立無負擔農場；創立之初，劉盛展期許「賣空氣賺錢」，劉奕回憶，「我以為是要把空氣裝塑膠袋一包一包賣到臺北去，後來才知道爸爸是想塑造一個更適合人居住的環境。」

無負擔農場堅持有機耕作減少環境負擔，連稻穀都採用最古早的日曬方式進行乾燥，避免機器燃油造成汙染。「現在和以前最大的差別就是有裝設採光罩，好處就是比較不怕午後雷陣雨。」學生時期每逢暑假都必須幫忙曬穀，劉奕說起曬穀滔滔不絕：「簡單來說就是想辦法讓稻子在每半小時均勻地被翻動、被曝曬，再用水分檢測機決定可不可以收。」他指出，從前人甚至是用牙齒直接咬稻穀，感受脆度來確認乾燥狀態。

無負擔農場運用可透光的採光罩日曬稻穀，維持稻米的自然風味。

日曬與機器烘乾的差異還在於稻米風味，劉奕說，稻穀經過3、4天的日曬後，碾成的白米也帶有米糠（稻殼）香氣，「煮飯開蓋的那一瞬間，米糠和米飯綜合起來的香氣，經歷過這種作法的老一輩，一聞就會有那個記憶浮現。」堅持耗時費力的日曬模式，不僅是考量環境或自家稻米產品的特色，更是為保留記憶中的稻米香氣，「不管是從小到大的農村生活樣貌、客庄飲食習慣，還是到高中常接觸的有機農業、日曬稻榖，早就都烙印在記憶深處，是我生活的一部分。」

劉奕將台中秈10號的稻穀傾倒入碾米機中，將米殼碾磨去除後會得到糙米。

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