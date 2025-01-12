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轉作大豆農民收益、國產自給率提升 大人物合作社拓市場通路5年有成

聯合新聞網／ 豐年
陳建瑋（左）、顏明賢（右）分別是第六屆、第七屆百大青農，他們期盼國產大豆提供農民不同種植選擇，並獲取更高收益。
陳建瑋（左）、顏明賢（右）分別是第六屆、第七屆百大青農，他們期盼國產大豆提供農民不同種植選擇，並獲取更高收益。

【 撰文╱洪與成　攝影╱薛穎琦 】

為調整稻米產業結構，農業部門推動「大糧倉計畫」、「綠色環境給付計畫」等政策，鼓勵農民二期稻作轉作雜糧，大豆為重點作物之一，臺中海線地區許多農民也在政策鼓勵下種植大豆，並發展契作主體整合產銷。「保證責任臺中市大人物農產運銷合作社」以顏明賢、陳建瑋2位百大青農為首，主要供應校園學童豆奶，並與無印良品、摩斯漢堡等品牌合作，讓國產大豆產業逐漸成型，也提供農民不同作物選擇，節省成本並賺取更高收益。

「我可以很負責任跟你講，全臺灣個體產能，這裡應該有前3名。」目前擔任大肚區雜糧產銷班第3班班長的顏明賢自信表示。2015年開始，臺中海線地區在臺中市政府輔導下轉作大豆，來自大肚的顏明賢是最早投入的青農之一。今（2024）年轉作邁入第10年，大肚種植大豆的農民也越來越多，「最早開始才2、30人，到現在大概7、80人；一開始面積大概5公頃，現在光是大肚就50幾公頃。」

目前擔任大人物合作社總經理的陳建瑋，修讀碩士時專攻農產品行銷，於2015年投入雜糧產銷行業，也因此結識顏明賢。陳建瑋與顏明賢於2019年成立大人物合作社，由顏明賢負責生產，陳建瑋則主攻行銷，希望提供農民不同選擇，「農民有所選擇，產業有競爭才會進步。」

目前合作社契作農民除大肚地區，也遍布彰化、雲林、新竹等地，生產的大豆去年供應逾700萬罐校園學童豆奶，占全臺7成，近年並與摩斯漢堡、無印良品、早安美芝城、全家便利商店等品牌與通路合作，經營國產大豆領域已有相當成果。

青農返鄉陷瓶頸 海線二期稻轉作大豆迎新契機

「我從來沒離開過農業。」顏明賢從小家裡就務農，自學校畢業、服完兵役後，約在2007年前後回到大肚家中繼承家業。當時家鄉農民多以重藥、重肥栽培，顏明賢則自有理念，「我的想法就是要種健康的東西，所以我對自己的要求基本上是，種的東西我會送SGS檢驗（農藥殘留）。」

然而，顏明賢一度陷入「要上不上，要下不下」的瓶頸。臺中海線地區二期稻作常見「再生稻」，即一期稻作後不整地，直接讓遺留的稻樁抽芽長穗，形式較粗放，品質不穩定，收穫也較差，「但也想不到有其他作物可以替代二期再生稻。」顏明賢曾轉栽培哈密瓜、美濃瓜、番茄等作物，但因溫室栽培盛行，採露天種植的顏明賢在市場上並無優勢，利潤同樣難以提升。

2014年農糧署中斷再生稻公糧收購，臺中市政府開始透過契作、補助資材費用等方法，搭配中央每分地4,500元轉作補助，同時控制用肥用藥，輔導海線稻農二期改種大豆；2016年農委會（今農業部）推動「大糧倉計畫」，鼓勵水稻二期作轉作雜糧，臺中海線亦是重點輔導區域。大豆為海線農業帶來新契機，也改變顏明賢的農業生涯。

顏明賢回憶，轉種大豆政策起跑之初，現任臺中市農會推廣主任張銘政找上他詢問轉作意願，他就決定投入，「那時候砸了1,000多萬元，想說試試看。種植到現在發現栽培成本符合我當初的理想，有點算是意外的發現。」

顏明賢投入種植大豆之初，便投資超過千萬元購置豆類收割機（如圖）等不同機具與設備。
顏明賢投入種植大豆之初，便投資超過千萬元購置豆類收割機（如圖）等不同機具與設備。

大肚發展精緻化大豆栽培 產量品質俱備 盼成全國示範區

轉作初期雖有地方與中央協助，但對於初接觸大豆的顏明賢而言，全新的作物充滿挑戰。大豆多在8月前後播種，與颱風季重疊，2015年剛投入種植就遇到颱風攪局，剛播種就因為強風豪雨導致要從頭來過，「1個月來3個颱風，我這輩子應該忘不掉。」幸好當時臺中市政府承諾全面負擔災損，鼓勵顏明賢等人繼續栽培，否則「那一年就真的玩不起來了。」

大豆多於8月播種、發芽，颱風季是栽培重大考驗。
大豆多於8月播種、發芽，颱風季是栽培重大考驗。

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