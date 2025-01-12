稻穀保價收購半世紀 強化市場採購活絡稻米交易

黃昭興

農業部農糧署副署長

學歷：臺灣大學農藝學系碩士、學士

經歷：農業部農糧署北區分署分署長、農委會農糧署糧食儲運組組長、科長、臺灣省政府糧食（局）處股長、技士、科員、臺灣省農業試驗所助理

【 口述╱黃昭興 採訪╱游昇俯、陳大中 整理╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻 】

各國為確保糧食安全，多建立公糧稻穀庫存制度，但以保證價格收購公糧稻穀方式，全世界只剩臺灣。國內公糧稻穀收購價格自2011年提高每公斤3元及補助烘乾包裝堆疊等費用2元後，13年來未再調整，考量10餘年來稻農生產成本已增加不少，今（2024）年立法院第11屆第一會期在野黨團提案，經院會決議調漲收購價格每公斤5元。

但有鑑於調漲收購價格，提高農民種植誘因，恐導致國內稻作面積增加，稻穀量增價跌，穀賤傷農，形成惡性循環，農業部因此研擬推動「1集2轉3加3」政策，鼓勵習於繳交公糧的農民加入集團產區、稻田轉作旱作雜糧，目標3年內提高市場乾穀價格每公斤3元，實質提升稻農收益。

稻米是糧食作物，為了維護國家糧食安全，依據《糧食管理法》，公糧安全存量不得低於3個月稻米消費量（約30萬公噸），重要性不同於一般作物。擔任公職逾30年，自臺灣省政府時代即任職省府糧食（局）處，主掌農業部（農委會）糧食儲運業務多年的現任農糧署副署長黃昭興，爬梳國內稻作政策變遷，揭示稻作產業應該走的方向。

臺灣是以稻米為主食的國家，二戰後為了「掌握糧源、穩定糧價」，政府自1974年起實施稻穀保價收購政策鼓勵生產，效果顯著，稻穀產量快速提升，公糧10年內即成長4倍有餘。

然而，稻穀超產收購，隨之造成政府財政負擔，各地糧倉爆滿，因此1984年起實施「稻米生產及稻田轉作六年計畫」輔導稻田轉作及休耕，並以保證價格收購硬質玉米、大豆、高粱等雜糧作物。

因應我國欲加入世界貿易組織（WTO），須削減國內農業境內支持（AMS）比例，減少水稻、玉米、大豆、高粱等的保價收購。1997年再擬定「水旱田利用調整計畫」，以提高「休耕補助」強化鼓勵稻田休耕，並逐步取消玉米、大豆、高粱的保價收購，改以獎勵契作方式輔導水稻轉作。經過長期的結構調整，稻作面積從1983年64.6萬公頃，降至2010年24.4萬公頃。2011年提高公糧收購價格3元、補助烘乾堆疊費2元，增加種稻誘因，水稻面積成長到2017年27萬公頃。

2011年提高公糧收購價每公斤3元，並補助烘乾等費用每公斤2元。 資料來源/農業部農糧署

稻農對公糧黏著性高 「四選三」加速降稻作面積

稻作面積增加，但國人飲食習慣西化，食米量逐年下降，反而需大量進口黃豆、小麥、玉米等，2010年代以來國內稻米長期生產過剩，每年約超產20萬公噸，雜糧的自給率則極為不足。以2022年為例，硬質玉米進口468萬公噸，國產自給率僅2.06%；黃豆進口274萬公噸、小麥進口126萬公噸，國產自給率均不到1%。

國內糧食政策著重減少稻作面積，鼓勵稻田轉作，但因水稻栽培機械化程度高，代耕體系完備；稻農一輩子種稻，缺乏轉作其他作物技術；加上政府持續稻穀保價收購政策，造成部分稻農習於種稻、繳交公糧，轉作面積有限。

包括2018年起實施的「對地綠色環境給付計畫」，過去政府均以獎勵方式鼓勵轉作，但因稻農對繳交公糧的黏著性很強，因此農糧署2021年起實施「稻作四選三」，輔導農民自2022年二期作起，前3個期作至少須有1個期作種植水稻以外作物或辦理生產環境維護措施，以加速調節稻作面積。

資料來源/農業部農糧署

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