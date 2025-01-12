水稻有多機械化？ 從勞力密集到打電話種田

【 撰文╱陳大中 圖片提供╱農業部農糧署 】

「一通電話就可以種稻！」此話恐怕不假。水稻過去是勞力密集型農業，隨著技術發展及社會形態改變，農業機具持續開發投入，目前水稻已經轉變為最機械化的農產業，從育苗、整地、插秧、收穫、調製倉儲到包裝都有相關設備，不再需要密集勞力，代耕體系也最為發達，甚至連灌水作業都有人工智慧物聯網（AIoT）設備的研發。然而栽培管理，包括灌水、施肥、病蟲害防治的時間點與藥肥用量，仍需要經驗、知識的傳承，不同的品種間也會有所差異。

1. 育秧

水稻多採「育秧移栽」，先在特殊施肥、管理的田地或介質容器，將種子栽培至發秧後再移植秧苗，可確保秧苗強健整齊，提升存活率。現在直接以機械在一盤盤的育苗箱播種，育苗箱及稻種都另外進行過消毒，以培育健康秧苗，育苗箱的搬運還可用輸送帶、疊棧機處理。

秧苗綠化場排滿秧苗箱

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