【 撰文╱陳大中 】

你知道自己吃的米是什麼品種嗎？水稻是臺灣最重要的糧食作物，育種研發也極為興盛，國家種原中心有紀錄的稻米種原資料便有上萬筆。稻米依生長所需水分可分成水稻、旱稻（又稱陸稻），根據考古調查，約4千多年前的臺灣史前原住民已有種植旱稻，目前旱稻仍有部分部落、農友種植。若以影響口感的澱粉成分黏性區分，稻米則可分為秈稻、稉稻及糯稻。

秈稻是臺灣栽培已久的水稻種類，因此又稱在來稻，主要種植於熱帶、亞熱帶地區，米粒細長，口感較硬且鬆散。

稉稻是目前國人最普遍的食用稻種，稉稻黏性較秈稻為高，米粒圓短、軟硬適中，原本是溫、寒帶地區的稻種。臺灣本產稉稻起源於日治時期的育種，1926年臺灣品種稉稻被命名為蓬萊米，近年研究發現，當時育種實驗中曾混入旱稻基因，才使稉稻成功扎根臺灣。糯稻口感軟而溼黏，也是做油飯、粽子的主要米種，秈稻、稉稻中都有高黏性的糯稻變種，因此糯稻包含細長的秈糯、圓短的稉糯兩種。

在秈、稉、糯口感外，稻米還能夠以偏向煮食、加工來分類，煮食品種以特殊香氣的有無區分為「香米」、「非香米」，香米相對而言產量較低、價格更高；此外還有紫米等有色米種類，以及植株顏色特殊、具觀賞價值的彩葉稻。《豐年》編輯部挑選近年受注目或具特殊地位的數款米種介紹，吃米更懂米。

近3年平均面積排名，數據為估計值，以育苗業者的各品種秧苗出苗量為基礎推算。 單位：公頃 資料來源╲農業部農糧署

近3年平均面積排名，數據為估計值，以育苗業者的各品種秧苗出苗量為基礎推算。 單位：公頃 資料來源╲農業部農糧署

當代稻壇盟主 臺南11號

育種者：臺南區農業改良場

林國清、侯福分

臺南11號可謂現任稻壇盟主，甚至是臺灣農業史上的水稻之霸！它於2004年命名正式面世，至今（2024）年剛好20年，在甫推出的2005年，估計臺南11號栽培面積占比就超過全國10％，2006年竄升至30％、領先所有米種，並維持最大栽培面積的地位至今，近18年來全國生產最多的稻米就是臺南11號。

臺灣上一個具有類似地位的米種是台農67號，於1979至1998年間都是栽培面積冠軍，然而臺南11號面積占比目前仍無降低趨勢，2007年以來始終超過全國水稻五成以上，已打破台農67號的歷史紀錄。

臺南11號具肥效好、產量高、食味佳等優點，既為市場接受又受農民歡迎，對病蟲害及倒伏也具一定抗性，然而氮肥效應過強也容易造成植株過密，反而造成稻熱病、倒伏情形。

臺南11號並不只是「以量取勝」，日本2011年311震災後受來臺採購的日本大糧商「木德神糧」青睞，成功銷日，近年亦有出口日本，食用品質可謂受國際肯定。

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