產銷策略瞄準供需缺口 夏季逆勢栽牛蕃茄、胡瓜

【 撰文╱吳秉容 攝影╱薛穎琦 】

臺灣地形氣候條件限制下，鮮紅牛番茄、嫩綠胡瓜垂掛枝條的景象，在夏季平地田間並不多見。甫獲第7屆百大青農許榮恩利用先天地理環境優勢，結合嘉義大學所學農場管理理論與實際田間操作栽培技術，於南投縣仁愛鄉海拔約400公尺山區，搭建溫室栽培溫帶作物牛番茄與胡瓜，在夏季蔬果市場供需失衡下，仍穩定生產供貨創造收益，充分發揮部落在地經營優勢。

許榮恩經營的西伯農場位於仁愛鄉西北邊的互助村，北港溪的上游，鄰近為以賽德克族為主的清流、中原兩部落。南投縣仁愛鄉是臺灣夏季蔬菜重要供應地，由於高海拔氣溫低、晝夜溫差大，適合於夏季種植牛番茄、胡瓜（小黃瓜）等溫帶作物填補市場缺口，創造經濟價值。許榮恩深諳自身農場經營優勢，「夏季栽培溫帶作物是一種逆勢操作，臺灣市場就是這麼小，供需法則之下，蔬果供不應求，價格就高。」

「我爸的工作就是在做溫室設施工程，我媽在埔里花卉公司工作，他們退休後就在南投利用3分地種植有機牛番茄和胡瓜。」從小浸淫於農業環境中，讓許榮恩萌生當農夫的想法，大學選擇就讀嘉義大學生物事業管理學系，接觸農業管理知識，在學期間就常利用假日空閒或寒暑假，返鄉幫忙父母親栽種有機牛番茄與胡瓜；此外，大二至大四實習課程，曾於校園溫室中學習栽種小番茄與美濃瓜，從作物定植到採收進行水分、肥培、溫溼度等不同面相管理，因此雖然主科學習偏重農場經營層面，對於作物栽培也建立一定基礎。

早上運送至西伯農場的胡瓜種苗，來自南投縣埔里鎮蜻蜓種苗場。

高溫環境栽培大不易 農試所課程奠定技術基礎

大學畢業後，許榮恩參與農業試驗所設施果菜人才培育計畫，嘗試用離地方式栽培蔬果，與過往有機栽培的經驗不同，「學習到蔬果採收期的時候，農藥殘留要在合格用藥範圍內，這也是產銷履歷農產品的其中一項規範。」課程結束後，許榮恩接著參與嘉義縣精緻農業協會「一季園主」計畫，在活動無償提供土地、設備及完整的栽培技術下，實地到嘉義六腳的溫室栽植美濃瓜，並於臺北希望廣場販售收成作物，一整季的時間從生產到銷售垂直整合學習。

計畫結束後，許榮恩選擇返鄉務農延續父母親有機路線，然而夏季高溫多溼的環境，讓有機牛番茄與胡瓜的栽植困難重重，水分管理就是其中一門大學問。許榮恩指出，夏季早上給水，夜晚溼氣重水分溢散，容易導致牛番茄、胡瓜感染露菌病、疫病（phytophthora melonis或phytophthora capsic）等病害，「這些都是植物體內的病害，沒得選擇只能全數拔掉。」而胡瓜的需水量比番茄更多，一天一株約兩公升的水量，水分若管理不當植株易受損，「過溼就會爛根，白天陽光強溫度高，根系下面就像在煮開水，整個燒起來。」

牛番茄有後熟現象，果皮轉色從綠、白、黃、橘至紅色，當果色橘轉紅約7、8分熟即可採收。 （照片提供╱許榮恩）

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