快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

產銷策略瞄準供需缺口 夏季逆勢栽牛蕃茄、胡瓜

聯合新聞網／ 豐年
南投青農許榮恩利用山區高地氣候優勢，於夏季種植溫帶作物牛番茄與胡瓜，穩定生產創造高收益。
南投青農許榮恩利用山區高地氣候優勢，於夏季種植溫帶作物牛番茄與胡瓜，穩定生產創造高收益。

【 撰文╱吳秉容 攝影╱薛穎琦 】

臺灣地形氣候條件限制下，鮮紅牛番茄、嫩綠胡瓜垂掛枝條的景象，在夏季平地田間並不多見。甫獲第7屆百大青農許榮恩利用先天地理環境優勢，結合嘉義大學所學農場管理理論與實際田間操作栽培技術，於南投縣仁愛鄉海拔約400公尺山區，搭建溫室栽培溫帶作物牛番茄與胡瓜，在夏季蔬果市場供需失衡下，仍穩定生產供貨創造收益，充分發揮部落在地經營優勢。

許榮恩經營的西伯農場位於仁愛鄉西北邊的互助村，北港溪的上游，鄰近為以賽德克族為主的清流、中原兩部落。南投縣仁愛鄉是臺灣夏季蔬菜重要供應地，由於高海拔氣溫低、晝夜溫差大，適合於夏季種植牛番茄、胡瓜（小黃瓜）等溫帶作物填補市場缺口，創造經濟價值。許榮恩深諳自身農場經營優勢，「夏季栽培溫帶作物是一種逆勢操作，臺灣市場就是這麼小，供需法則之下，蔬果供不應求，價格就高。」

「我爸的工作就是在做溫室設施工程，我媽在埔里花卉公司工作，他們退休後就在南投利用3分地種植有機牛番茄和胡瓜。」從小浸淫於農業環境中，讓許榮恩萌生當農夫的想法，大學選擇就讀嘉義大學生物事業管理學系，接觸農業管理知識，在學期間就常利用假日空閒或寒暑假，返鄉幫忙父母親栽種有機牛番茄與胡瓜；此外，大二至大四實習課程，曾於校園溫室中學習栽種小番茄與美濃瓜，從作物定植到採收進行水分、肥培、溫溼度等不同面相管理，因此雖然主科學習偏重農場經營層面，對於作物栽培也建立一定基礎。

早上運送至西伯農場的胡瓜種苗，來自南投縣埔里鎮蜻蜓種苗場。
早上運送至西伯農場的胡瓜種苗，來自南投縣埔里鎮蜻蜓種苗場。

高溫環境栽培大不易 農試所課程奠定技術基礎

大學畢業後，許榮恩參與農業試驗所設施果菜人才培育計畫，嘗試用離地方式栽培蔬果，與過往有機栽培的經驗不同，「學習到蔬果採收期的時候，農藥殘留要在合格用藥範圍內，這也是產銷履歷農產品的其中一項規範。」課程結束後，許榮恩接著參與嘉義縣精緻農業協會「一季園主」計畫，在活動無償提供土地、設備及完整的栽培技術下，實地到嘉義六腳的溫室栽植美濃瓜，並於臺北希望廣場販售收成作物，一整季的時間從生產到銷售垂直整合學習。

計畫結束後，許榮恩選擇返鄉務農延續父母親有機路線，然而夏季高溫多溼的環境，讓有機牛番茄與胡瓜的栽植困難重重，水分管理就是其中一門大學問。許榮恩指出，夏季早上給水，夜晚溼氣重水分溢散，容易導致牛番茄、胡瓜感染露菌病、疫病（phytophthora melonis或phytophthora capsic）等病害，「這些都是植物體內的病害，沒得選擇只能全數拔掉。」而胡瓜的需水量比番茄更多，一天一株約兩公升的水量，水分若管理不當植株易受損，「過溼就會爛根，白天陽光強溫度高，根系下面就像在煮開水，整個燒起來。」

牛番茄有後熟現象，果皮轉色從綠、白、黃、橘至紅色，當果色橘轉紅約7、8分熟即可採收。 （照片提供╱許榮恩）
牛番茄有後熟現象，果皮轉色從綠、白、黃、橘至紅色，當果色橘轉紅約7、8分熟即可採收。 （照片提供╱許榮恩）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

曾國城失言挨批！胡瓜認也講過地獄哏「就是道歉」

胡瓜不滿錄影冗長放話走人 康康跪地求情畫面曝光

胡瓜領軍華視除夕不忍了！擠走徐乃麟、曾國城真相曝光

獨／胡瓜願交棒「大集合」 曝沒上白冰冰節目內幕

相關新聞

中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

維持鰻魚加工 「能創造的工作機會很多」 佳辰實業：烤鰻絕對不是一臺機器而已

成立至今37年的佳辰實業，在臺灣鰻魚產業蓬勃發展的1990年代投入鰻魚加工，生產日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻）燒烤製成的水產冷凍加工產品「蒲燒鰻」供應日本市場，從原料挑選到加工過程，每個環節嚴格把關，受日本客戶青睞。面對中國在日本市場的競爭，佳辰拓展「蒲燒鰻」一度進入歐美市場，目前仍持續與日本客戶維持良好關係，並研發「鰻源力」鰻魚精等加工品，維持鰻魚的加工生產業。；從臺灣鰻業鼎盛時期至今持續經營鰻魚加工業，佳辰總經理楊雲裕認為，「如果抓到的鰻苗都在臺灣養，能創造的後端工作機會很多。」

臺灣活鰻日本市占二成 鰻魚大王拚轉內銷

近年來，臺灣日本鰻活鰻在日本受到中國強力挑戰，市占率維持二成左右。自詡「鰻魚大王」的吳明韋，投入活鰻出口逾20年，身兼盤商、貿易商與包裝廠，他強調把關活鰻品質、確保訂單供應，維持客戶對他的信任，希望「客戶愈來愈好、愈來愈賺錢」以活絡鰻魚產業。近年他開拓內銷市場，期盼國內養殖戶收益提高，成為臺灣鰻魚產業成長、提振外銷市場的後盾。

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

鰻苗汛晚到20天！捕鰻人有感 苗況不比早年

國內自每年11月起至隔年2月底開放捕撈鰻苗，但今年罕見在10月底有強颱「康芮」侵臺，11月中又遇「天兔」颱風，颱風警報期間無法捕撈，颱風過後沿海堆積漂流木、雜草與垃圾，均對捕撈作業造成阻礙，推遲漁季。

利生10年淬煉 成功繁殖臺灣首尾人工鰻苗

鰻魚養殖已有上百年歷史，至今仍沒有商業化量產的人工繁殖魚苗，原因在野生鰻魚特殊的洄游生態。日本研究人工繁殖鰻魚苗已半世紀，去年成功將成本降至每尾1,800日圓，是全球最接近商業化量產鰻苗的國家「之一」──臺灣的利生生技自2013年創立後，屢屢突破鰻魚種魚催熟、替代飼料開發及誘導仔魚「變態」等難關，今（2024）年成功育成臺灣第一尾人工鰻苗；面對日本趨近量產的態勢，利生生技總經理廖峻廷仍保有開創臺灣人工鰻苗、乃至帶動鰻魚養殖業振興的信心，「一旦最上游的做起來以後，就可以把整個下游產業鏈再帶動起來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。