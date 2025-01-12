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畜牧體驗點亮職涯方向 賴政彥築夢盼成牧場主

聯合新聞網／ 豐年
賴政彥在中興大學畜產試驗場工作8年，接觸過許多學生，加上自己經驗，他認為虛心求教才能更了解農場實務的訣竅。
賴政彥在中興大學畜產試驗場工作8年，接觸過許多學生，加上自己經驗，他認為虛心求教才能更了解農場實務的訣竅。

【 撰文╱洪與成　攝影╱吳尚鴻 】

「我一開始也很迷茫，但遇到自己喜歡的事情之後，真的可以好好思考是不是未來要走這條路。」農校教育如何讓學生對農業萌生興趣，進而思考持續投入的可能？畢業於虎尾農工畜產保健科的賴政彥，在高中生涯接觸畜牧實務，由此點燃投入相關產業的火種，並經過一連串嘗試確認自己熱情所在。目前在中興大學畜產試驗場工作8年多的他，已將畜牧業當成志業，活用工作所學也自我精進，朝「擁有自己牧場」的夢想邁進。

從高鐵臺中站驅車往東，沿著市道127往南行駛約10分鐘後，往西轉進一條小巷，道路兩旁的景觀從透天厝、鐵皮工廠，逐漸轉為一畝畝綠油油的稻田。再往前駛約1分鐘，見到一堵黑色鐵門，門旁寫著「國立中興大學農業暨自然資源學院畜產試驗場」。往內望去，映入眼簾是一幢純白的二層樓水泥建築，後方有占地約5公頃的牧場，飼養雞、鴨、鵝、豬、牛等禽畜。

甫下車走進場內，便看見皮膚黝黑的賴政彥帶著燦爛笑容，揮手迎接來訪的記者。賴政彥雖未屆而立之年，在興大畜試場已服務超過8年，「我19歲的時候就來了。」他目前擔任興大畜試場家畜組組長，主要照顧場內120多頭乳牛。

跟隨賴政彥腳步走進場內，約莫5分鐘便聞到淡淡牛糞味與草料味，偶爾傳出一陣陣牛鳴聲。花色各異的乳牛正在場內緩慢行走，或低頭吃草，相當愜意；再行幾步路來到以3～4個月大的小牛為主的畜舍，小牛相當親人，見賴政彥微微揚起手，便將頭靠上去磨蹭。

3～4個月大的小牛，站立的高度已有一般成人的半身高，見到賴政彥便湊上前磨蹭。
3～4個月大的小牛，站立的高度已有一般成人的半身高，見到賴政彥便湊上前磨蹭。

位於烏日的興大畜試場，有占地約5公頃牧場，飼養各種禽畜。
位於烏日的興大畜試場，有占地約5公頃牧場，飼養各種禽畜。

飼養乳牛例行工作細節多 控制體態、掌握健康是關鍵

不同於多數畜牧場採人工榨乳，興大畜試場透過機器人作業，讓乳牛自行決定榨乳時機，搭配電腦輔助判斷，不只節省人工，也讓乳牛更舒服。賴政彥說明，當乳牛想榨乳時，可以自己走向通往機器人的自動門，由電腦判斷牛隻狀況，確認適合榨乳才會放行。即使有自動化設備，賴政彥每天仍需在清晨5點多起床、出門，早上6點左右抵達興大畜試場，大約傍晚下班返家；雖然能夠週休二日，但每天場內皆需有人輪班，如遇到牛隻準備分娩或身體不舒服，即使休息日也要趕回場內處理。

興大畜試場的儲乳槽。
興大畜試場的儲乳槽。

「我會先觀察一下牛隻，之後去拔草、刮大便、鑢（lù，刷洗）大便。」賴政彥介紹自己每日例行工作，看似輕描淡寫，當中卻有許多鋩角（mê-kak）。例如，為了讓乳牛懷孕效率提高、順利泌乳，需透過草料調整乳牛體態，並掌握牛隻攝食狀況，「有時候我們放在（牛欄）前面的草牛會去挑，牠如果真的不吃，我們的草就全部都要換掉。」

草料是控制乳牛體態的關鍵，如果乳牛不吃就要整批換掉，淘汰的草料則會拿到牧場內的運動場，供乳牛遊戲用。
草料是控制乳牛體態的關鍵，如果乳牛不吃就要整批換掉，淘汰的草料則會拿到牧場內的運動場，供乳牛遊戲用。

另外，牛是耐受性很強的動物，當生病的牛隻顯露症狀時「基本上就是快救不起來」，因此平時要留意牛隻是否發燒、不停喘氣、流口水或鼻涕等，搭配電腦監測掌握牛隻健康。即使時時注意，仍會遭遇特殊突發狀況，「像前陣子有一頭牛突然站不起來，老師也覺得很奇怪，為什麼會發生這種問題？後來那頭牛我們淘汰掉了，到現在都還不知道（生病）原因。」

照顧牛的身體狀況之外，無論發生什麼情況，都要確保整座牧場正常運作。「我們其實很怕颱風。」記者到訪時，凱米颱風即將登陸，賴政彥就要備好發電機，讓牧場不致因為風雨斷電；平日清理環境時，無預警被牛隻的排泄物「攻擊」是工作日常，「新手就是不要怕被大便跟尿噴到。」

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