直擊農校教育現場！從配種、接生到加工出售

【 撰文╱吳秉容 攝影╱楊為仁 】

「畜牧業是全年無休的，學校透過牧場輪值的方式，讓孩子學會對生命負責。」從態度的養成到專業的深化是農校青年必經之路，佳冬高級農業職業學校畜產保健科科主任李宜欣說，畜產保健科的第一課，就是教導學生對動物負責任，無論颳風下雨、過年過節，都必須按照輪值的安排到校園牧場照顧動物，「一開始很多小朋友是很抗拒的。」有些志在從農的學生則願意更進一步跨出校園接觸產業，現正就讀畜產保健科高二的陳宛營就是其中一員。

實地來到從配種、接生至出售全程包辦的佳冬高農一貫化豬舍中，公豬正被趕往一坪大的柵欄內，發出哼嗤喘氣聲，在人稱「老爹」的採精專家、任教畜保科的就業組長鍾德村的呼喝聲引導下，嗅聞一會兒母豬氣味後猛地撲向假母臺，躁動地扭動身軀模擬交配。

佳冬高農畜產保健科高二學生陳宛營趕緊悄悄地蹲守公豬右側，打開下方小柵欄，先擠出包皮中的尿液後，以指壓手法緊握公豬陰莖，另一手持備有過濾器的採精杯過濾膠體，讓泊泊精液自然流入杯中，「包皮中的尿液會造成精液汙染。」她說。

從公豬驅趕、攀上假母臺到採精結束，老師們全程在旁輔導陪伴，而採精得來的精液經過顯微鏡檢測濃度後，會再稀釋用於母豬人工授精。「現在已經很少會有學校帶著學生做人工採精了。」同樣任教畜保科的實習主任邱淑芬表示。

陳宛營於牧場豬舍中實際操作人工採精，公豬一次射精量約200至250毫升，但關鍵不在多寡而在精子濃度，若精子經檢測斷尾、畸形或活力不佳則無法用於母豬人工授精。

牧場輪值管理從做中學 新觀念結合新畜舍成效加倍

位於屏東縣佳冬鄉的佳冬高農占地遼闊達12公頃，通往校園大門前一整排椰子樹高聳入雲、氣勢壯盛；甫入校門，右側操場上學生正練習擊打木球，明媚的陽光、清新的空氣、熱情的吶喊，洋溢著青春氣息。越過操場的一端，矗立的建築正是畜產保健科館，作為校內八科唯一畜牧專業科別，畜保科每年培育無數禽畜飼養管理、動物保健醫療及畜產品加工人才，為臺灣農業注入新生力軍。

國立佳冬高級農業職業學校成立於1937年，校內有農場經營、園藝、畜產保健、食品加工、農業機械、餐飲、烘焙與電子商務共計8個農科系，為臺灣碩果僅存的純農業職校。

「我希望有一天能將家中的動物醫院開回來。」說起未來的夢想，陳宛營眼中閃爍自信的光芒，家中原先開設動物醫院，父親過世後，就由母親獨力經營寵物美容院。期盼能傳承父業成為一名獸醫師，因此選擇就讀佳冬高農畜產保健科；陳宛營笑說，家人的支持是從農路上最大動力來源，「媽媽也很希望我往畜牧業發展，因為畜牧業算是一個鐵飯碗。」

「從做中學」是技職教育的精神，更是佳冬高農辦學的堅持。畜保科學生從母豬人工授精、接生、飼養到屠宰分切與加工出售，農場到餐桌一貫化作業，每一個階段都需參與投入，而校園牧場中除了豬舍，還有水簾式雞舍、乳牛舍、羊舍、樂活農莊與牧草區等，廣闊的實習場域讓學生在學校就能精進實務經驗，紮實將理論付諸實行並融會貫通「知其然亦知其所以然」。

鍾德村強調，學生學習保有正確的態度至關重要，「我們科系一直要求態度和專業，如果人對了設備不好，還是可以養到好的結果，只是人會比較累；如果人對了設備又好，人輕鬆效果也會更好。」畜保科科主任李宜欣指出，學校致力灌輸學生產業最新飼養知識與觀念，但囿困於經費牧場仍多為傳統畜舍，正面臨舊設備與新觀念的衝突「現在外面大多走現代化的畜牧場」，如何消弭學校到產業實務過程中的學用落差是重要課題。

牧場飼養乳牛品種為荷蘭牛，平日餵飼狼尾草2號、百慕達乾草、精料與酒粕等，補充其所需養分與水分。

來到校園牧場，水簾式畜舍中「海蘭」品系蛋雞正處於產蛋高峰，總計236隻雞一天約生220顆蛋。「雞一天只能生一顆蛋，不一定每天生，大概生三到五天，休息一兩天再生」，李宜欣拿出產蛋紀錄表，直指觀察與紀錄是牧場管理核心，要隨時關注雞隻產蛋情況是否正常、蛋是否偏軟或有蛋殼呈色不完全的問題，「教導學生撿蛋的同時紀錄、觀察問題點並嘗試找出原因和解決方法，這樣才真的能夠學以致用。」

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