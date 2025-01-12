讓孩子走想走的路 獎勵從農政策將興趣變志業

桃園市立龍潭高中校長陳勝利

中華民國農業教育學會理事長、國立臺灣大學農藝學系學士、碩士、博士。曾獲教育部師鐸獎、校長領導卓越獎。桃園市立壽山高級中學校長（2009～2016）、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中學校長（2016～2023）

【 口述╱陳勝利 採訪╱洪與成、蕭尹琪 整理╱洪與成 攝影╱吳尚鴻 】

目前臺灣產業結構以工商業為主，從農人口持續減少，農校也從1960年代紛紛合併或改制，但農業仍有維持糧食自給率、提升糧食安全等價值，如何讓青年學子認同從農是一份有未來、有發展、有意義的工作？投入農業教育30年的龍潭高中校長陳勝利，從地域差異、產業變遷的角度，描述現階段農業教育面臨的挑戰，以及近年「獎勵高中生從農方案」等政策推出後如何發揮成效，激勵更多生力軍投身農業。

過去臺灣以農業扶持工業，當工業發展起來，農業就慢慢地式微，導致農校在1960年代的時候大量地減少，改成工業學校、商業學校，或者變成初中，臺灣各地在日本時代設很多的初農或農校，比方說桃園原本有中壢農校，後來變成現在的中壢國中跟平鎮國中。

技職在臺灣其實扮演滿重要的角色，特別是在地方。例如各農會以前都是嘉義農專（今嘉義大學）、屏東農專（今屏東科技大學）的畢業生，到現在還是很多，像我們桃園13個區，裡面有6、7個農會總幹事都是桃園農工（今北科附工）畢業的，這邊（龍潭高中）也有3個，像八德、新屋、觀音的總幹事都是我們這裡畢業的；你去改良場都會遇到農校畢業生，因為他們實作比較強。然後基層的農民其實很多就讀的科系還是跟這些相關的，當然有的畢業生可能就到各行各業去了，可是留下來的還是滿多的，所以未來農業的教育並不是都沒有人留下來，我們還是有提供機會給他們。

龍潭高中前身為龍潭農工，設有實習畜牧場飼養鴨、鵝等水禽，供學生實習。

臺灣農業走到現在很明顯就是都會型的農業，因為它離市場近，所以到目前為止我們（北部農民）在從農條件上好太多。我從1994年開始教書，我就跟學生講，臺灣農業就是重質跟量兩個部分，質的意思是我就只種蘭花、只養母豬生小豬，這些就是技術，我單價高可以生活得很好，因為我有技術，別人要入門不容易；量就是我們每個農民1公頃的地現在大概可以賺7、8萬元，農民種1甲地一下子就做完了，收割機1天可以收5公頃，那如果10公頃好了，對農民來說很輕鬆，收割機開2天就收完了，還可以幫人家代耕又賺一手。不管他是重質或量，只要他從事本業絕對沒問題。

可是中南部不是這樣，現在年輕人沒有人要種田，所以農地都會釋出，跟北部完全不一樣！我們這邊招生沒問題，中南部農業科系沒有學生，為什麼會這樣？因為他看不到未來，在我們這邊從農都不錯，光是種網室蔬菜也可以過活，在南部種網室蔬菜離市場太遠，中間還要運輸，運輸成本還有中盤商、大盤商，就把所有的利潤都吃光了。

年輕人還是要讓他有未來，那我很謝謝農業部，他們首先針對青年從農提供協助，不管你出身，只要來就給你機會受訓等等，這是一種。第二個是從大學推動，招收公費生。從大學後來就推到高中，因為它要向下扎根、向上延伸，那向下扎根就是到所有的農校。

陳勝利希望有興趣的學生能進入農校就讀，學習基本能力之外，也能多方運用資源。

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