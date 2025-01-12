快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

讓孩子走想走的路 獎勵從農政策將興趣變志業

聯合新聞網／ 豐年
陳勝利投入農業教育30載，他期待學生能在學校課程或職涯探索找到興趣，並在從農路上持續精進學習。
陳勝利投入農業教育30載，他期待學生能在學校課程或職涯探索找到興趣，並在從農路上持續精進學習。

桃園市立龍潭高中校長陳勝利

中華民國農業教育學會理事長、國立臺灣大學農藝學系學士、碩士、博士。曾獲教育部師鐸獎、校長領導卓越獎。桃園市立壽山高級中學校長（2009～2016）、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中學校長（2016～2023）

【 口述╱陳勝利　採訪╱洪與成、蕭尹琪　整理╱洪與成　攝影╱吳尚鴻 】

目前臺灣產業結構以工商業為主，從農人口持續減少，農校也從1960年代紛紛合併或改制，但農業仍有維持糧食自給率、提升糧食安全等價值，如何讓青年學子認同從農是一份有未來、有發展、有意義的工作？投入農業教育30年的龍潭高中校長陳勝利，從地域差異、產業變遷的角度，描述現階段農業教育面臨的挑戰，以及近年「獎勵高中生從農方案」等政策推出後如何發揮成效，激勵更多生力軍投身農業。

過去臺灣以農業扶持工業，當工業發展起來，農業就慢慢地式微，導致農校在1960年代的時候大量地減少，改成工業學校、商業學校，或者變成初中，臺灣各地在日本時代設很多的初農或農校，比方說桃園原本有中壢農校，後來變成現在的中壢國中跟平鎮國中。

技職在臺灣其實扮演滿重要的角色，特別是在地方。例如各農會以前都是嘉義農專（今嘉義大學）、屏東農專（今屏東科技大學）的畢業生，到現在還是很多，像我們桃園13個區，裡面有6、7個農會總幹事都是桃園農工（今北科附工）畢業的，這邊（龍潭高中）也有3個，像八德、新屋、觀音的總幹事都是我們這裡畢業的；你去改良場都會遇到農校畢業生，因為他們實作比較強。然後基層的農民其實很多就讀的科系還是跟這些相關的，當然有的畢業生可能就到各行各業去了，可是留下來的還是滿多的，所以未來農業的教育並不是都沒有人留下來，我們還是有提供機會給他們。

龍潭高中前身為龍潭農工，設有實習畜牧場飼養鴨、鵝等水禽，供學生實習。
龍潭高中前身為龍潭農工，設有實習畜牧場飼養鴨、鵝等水禽，供學生實習。

臺灣農業走到現在很明顯就是都會型的農業，因為它離市場近，所以到目前為止我們（北部農民）在從農條件上好太多。我從1994年開始教書，我就跟學生講，臺灣農業就是重質跟量兩個部分，質的意思是我就只種蘭花、只養母豬生小豬，這些就是技術，我單價高可以生活得很好，因為我有技術，別人要入門不容易；量就是我們每個農民1公頃的地現在大概可以賺7、8萬元，農民種1甲地一下子就做完了，收割機1天可以收5公頃，那如果10公頃好了，對農民來說很輕鬆，收割機開2天就收完了，還可以幫人家代耕又賺一手。不管他是重質或量，只要他從事本業絕對沒問題。

可是中南部不是這樣，現在年輕人沒有人要種田，所以農地都會釋出，跟北部完全不一樣！我們這邊招生沒問題，中南部農業科系沒有學生，為什麼會這樣？因為他看不到未來，在我們這邊從農都不錯，光是種網室蔬菜也可以過活，在南部種網室蔬菜離市場太遠，中間還要運輸，運輸成本還有中盤商、大盤商，就把所有的利潤都吃光了。

年輕人還是要讓他有未來，那我很謝謝農業部，他們首先針對青年從農提供協助，不管你出身，只要來就給你機會受訓等等，這是一種。第二個是從大學推動，招收公費生。從大學後來就推到高中，因為它要向下扎根、向上延伸，那向下扎根就是到所有的農校。

陳勝利希望有興趣的學生能進入農校就讀，學習基本能力之外，也能多方運用資源。
陳勝利希望有興趣的學生能進入農校就讀，學習基本能力之外，也能多方運用資源。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

桃園八德垃圾掩埋場起火 現場大量回收物消防怪手馳援

旅遊業：嘉義受國際旅客青睞 桃園成國旅新興景點

桃園東眼山情侶2人2狗摔10米山坡密林 竟是因為這原因

桃園中正路冒坑洞 捷運局：與施工無關

相關新聞

中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

維持鰻魚加工 「能創造的工作機會很多」 佳辰實業：烤鰻絕對不是一臺機器而已

成立至今37年的佳辰實業，在臺灣鰻魚產業蓬勃發展的1990年代投入鰻魚加工，生產日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻）燒烤製成的水產冷凍加工產品「蒲燒鰻」供應日本市場，從原料挑選到加工過程，每個環節嚴格把關，受日本客戶青睞。面對中國在日本市場的競爭，佳辰拓展「蒲燒鰻」一度進入歐美市場，目前仍持續與日本客戶維持良好關係，並研發「鰻源力」鰻魚精等加工品，維持鰻魚的加工生產業。；從臺灣鰻業鼎盛時期至今持續經營鰻魚加工業，佳辰總經理楊雲裕認為，「如果抓到的鰻苗都在臺灣養，能創造的後端工作機會很多。」

臺灣活鰻日本市占二成 鰻魚大王拚轉內銷

近年來，臺灣日本鰻活鰻在日本受到中國強力挑戰，市占率維持二成左右。自詡「鰻魚大王」的吳明韋，投入活鰻出口逾20年，身兼盤商、貿易商與包裝廠，他強調把關活鰻品質、確保訂單供應，維持客戶對他的信任，希望「客戶愈來愈好、愈來愈賺錢」以活絡鰻魚產業。近年他開拓內銷市場，期盼國內養殖戶收益提高，成為臺灣鰻魚產業成長、提振外銷市場的後盾。

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

鰻苗汛晚到20天！捕鰻人有感 苗況不比早年

國內自每年11月起至隔年2月底開放捕撈鰻苗，但今年罕見在10月底有強颱「康芮」侵臺，11月中又遇「天兔」颱風，颱風警報期間無法捕撈，颱風過後沿海堆積漂流木、雜草與垃圾，均對捕撈作業造成阻礙，推遲漁季。

利生10年淬煉 成功繁殖臺灣首尾人工鰻苗

鰻魚養殖已有上百年歷史，至今仍沒有商業化量產的人工繁殖魚苗，原因在野生鰻魚特殊的洄游生態。日本研究人工繁殖鰻魚苗已半世紀，去年成功將成本降至每尾1,800日圓，是全球最接近商業化量產鰻苗的國家「之一」──臺灣的利生生技自2013年創立後，屢屢突破鰻魚種魚催熟、替代飼料開發及誘導仔魚「變態」等難關，今（2024）年成功育成臺灣第一尾人工鰻苗；面對日本趨近量產的態勢，利生生技總經理廖峻廷仍保有開創臺灣人工鰻苗、乃至帶動鰻魚養殖業振興的信心，「一旦最上游的做起來以後，就可以把整個下游產業鏈再帶動起來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。