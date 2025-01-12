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從農校特產看學校特色 從北到南5間農業科系大學精選農食產品

聯合新聞網／ 豐年

【 撰文╱蕭尹琪　攝影╱吳尚鴻 】

臺灣各地擁有農業與食品專業科系的大專院校，發揮研發及農業實作本領，發展出獨特農產品，成為難得的學校特產。豐年雜誌編輯室嚴選出來自5間大學的5款產品，以特產來說明農校特色。

嘉義大學甲子園醬油

國立嘉義大學為歷史悠久的農校，特色商品種類豐富，從教育型礦物桌遊，木質材料與設計學系師生研發的精油產品，到以在地鳳梨特色開發的鳳梨纖維運動毛巾，都可以在嘉義大學員生消費合作社找到。

嘉義大學的豆麥醬油產品超過一甲子的歷史，在校內消費合作社使用嘉大醬油調味的茶葉蛋與醬油冰淇淋是來訪不能錯過的美食。現在推出產學技轉純黑豆製作的甲子園壺底油，成為嘉義大學獨一無二的商品。

嘉義大學甲子園醬油。
嘉義大學甲子園醬油。

臺灣大學梅峰農場果醬

梅峰農場是國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場，設立於1937年日治時期，位於南投縣仁愛鄉山區。總面積約1,081公頃，海拔涵蓋900至2,700公尺，四季氣候鮮明，長期以來致力於高冷地區園藝的教學研究及示範經營，在2014年取得MOA（國際美育自然生態基金會）有機驗證，推廣友善環境耕作。

園區內種有果樹千餘株，每年除了提供預約的採果活動外，將農場自產蘋果及水蜜桃加工做成果醬，不含防腐劑，無人工添加物，是獨特的校園農產品。

臺灣大學梅峰農場果醬
臺灣大學梅峰農場果醬

臺灣大學梅峰農場果醬
臺灣大學梅峰農場果醬

宜蘭大學認證蜂蜜

國立宜蘭大學的生物資源學院設立有「蜜蜂與蜂產品研發中心」，進行蜂相關的保健生技產品研發並嘗試量產，因此學校販售中心出產經認證蜂蜜及蜂王乳、蜂膠等產品。

宜蘭大學投入資源成立研發中心，除了蜂王乳、蜂膠等食品，也將觸角伸入化妝品研發，並媒合有興趣技轉及販售的生技公司。

宜蘭大學認證蜂蜜
宜蘭大學認證蜂蜜

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