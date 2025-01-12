臺灣農校地圖
【 撰文╱洪與成、蕭尹琪 繪圖╱林佳瑩 】
臺灣農校發展始於日治時期，主要機構包含「實業學校」以及修業年限較短的「實業補習學校」，加上臺北帝國大學（今國立臺灣大學）農學部、臺灣總督府農林專門學校（今國立中興大學），以及針對原住民族設立的「農業講習所」。
國民政府接收臺灣後，在「農業培養工業」的發展方針下增設農校數量，1958年農校數量達到43所的高峰。隨產業結構轉向工業，農校多兼設工業科系，或改制、整併為綜合高中（如關西高中）、科技大學（如屏東科技大學）、研究型大學（如宜蘭大學），但不少學校仍保有農業科系，繼續培養臺灣農業人才。
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