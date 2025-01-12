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立富畜牧場精準飼養轉戰產銷一條龍 重視動物福利 環境教育敦睦鄰里

聯合新聞網／ 豐年
劉芸富投入現代化養豬，兼顧員工與動物福利並導入精準飼養模式，改變大眾對於養豬產業既定認知，同時提升自身競爭力。
劉芸富投入現代化養豬，兼顧員工與動物福利並導入精準飼養模式，改變大眾對於養豬產業既定認知，同時提升自身競爭力。

【 撰文╱吳秉容 攝影╱薛穎琦 】

立富畜牧場負責人劉芸富以精準飼養為目標，導入現代化密閉式高床畜舍，結合省工智慧科技設備，解決養豬場對環境的衝擊，破除傳統養豬場開放式飼養環境臭味四散的刻板印象，未來更將興建飼料廠、食品加工廠，以產銷一條龍為目標創立自有豬肉品牌。劉芸富致力於投入現代化養豬，他說，「傳統養豬場應該做出改變，民眾也可以去判斷傳統與現代豬舍不同，如果傳統豬舍有做出調整，應該鼓勵給予更多的動力，讓養豬產業變更好。」

車行經彰化縣二林鎮一處稻田，停在一棟門禁森嚴的建築前，正是立富畜牧場第五場，兩年前剛落成的現代化畜牧場。場內杳無人煙，一棟棟的屋舍，全是肉豬。室外溫度逼近36℃，養豬場本該在熱氣蒸騰下臭味薰鼻，但連湊近豬舍出風口處，都聞不到難聞惡臭，僅存淡淡豬的體味；密閉式豬舍外層採全不鏽鋼材質隔熱板，走進肉豬舍，內部隧道式通風形式，輔以全球最高效能IE5節能風機與塑膠蜂巢式水簾降溫，徐徐涼風從走道盡頭處撲面而來。劉芸富說，在這個豬比人多的場房，「豬住得比人更舒服。」

豬舍導入高效能IE5節能風機，並根據溫度與動物需求調整風量，每年節省約5成的能源消耗。
豬舍導入高效能IE5節能風機，並根據溫度與動物需求調整風量，每年節省約5成的能源消耗。

現代化密閉式高床畜舍 省工省水除臭兼顧動物福利

立富畜牧場第五場共5分地大小，飼養約3,800頭肉豬；走進肉豬舍，一欄欄的豬隻或趴或站，見人不懼，發出「嚄嚄」叫聲，豬蹄下是具漏糞效果的高床板，踩踏過程中，糞尿透過縫隙滑入兩公尺深的厭氧池中泡糞醱酵。劉芸富表示，高床防臭效果良好，而選用球磨鑄鐵材質相較水泥更具散熱快與不易著糞優點，且鑄鐵稍具彈性，豬隻踩踏其上有按摩緩衝效果，「對於肌肉發育或未來屠體評價都會比較好，我們豬喊的價格會比較高。」

劉芸富對於養豬場空氣品質極為重視，高床能阻隔臭味，屋頂每相隔不遠還裝設UV-C紫外線殺菌系統，讓豬隻生活在低落菌數的健康環境；為解決豬舍常見水汙染問題，場內另闢建三段式廢水處理場，將高床下糞尿汙水固液分離後，經厭氧處理、好氧處理，於終沉池沉澱後放流。劉芸富的妻子林月惠補充，「我們還有跟台糖萬興農場簽約，沼液配合下他們的甘蔗田。」劉芸富指出，廢汙水在豬舍內高床下就已完成厭氧醱酵「基本上已經很乾淨了」，為因應環境部法規規範再做三段式處理；拿起桶子從終沉池中舀水，雙手捧起，茶褐色水質清澈無異味，「這是茶醱酵的味道，水摸起來還滑滑的。」

台糖和立富畜牧場有沼渣沼液的合作，台糖砂糖事業部副執行長鄭作林（右2）和劉芸富（右1）正進行沼液下農田之前的檢驗。 （圖片提供╱立富畜牧場）
台糖和立富畜牧場有沼渣沼液的合作，台糖砂糖事業部副執行長鄭作林（右2）和劉芸富（右1）正進行沼液下農田之前的檢驗。 （圖片提供╱立富畜牧場）

養豬場廢汙水經固液分離、厭氧、曝氣後來到終沉池，處理後的水呈茶褐色，水質乾淨無異味。
養豬場廢汙水經固液分離、厭氧、曝氣後來到終沉池，處理後的水呈茶褐色，水質乾淨無異味。

左側為未經處理的農田、家庭廢汙水；右側則為經三段式廢水處理後放流的乾淨的水。
左側為未經處理的農田、家庭廢汙水；右側則為經三段式廢水處理後放流的乾淨的水。

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