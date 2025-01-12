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百億基金助攻 楊梅毛豬產銷班設施智慧升級

聯合新聞網／ 豐年
楊梅毛豬產銷班班長，華新牧場彭冠霖抱著自家生產的小豬。
楊梅毛豬產銷班班長，華新牧場彭冠霖抱著自家生產的小豬。

【 撰文╱蕭尹琪 攝影╱吳尚鴻 】

得到行政院支持由農業部大力推動的百億養豬產業基金，全名是「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，列出8大目標，執行期間為2021年至2024年，投入超過百億經費升級臺灣養豬產業，提高產業競爭力。其中輔導養豬場現代化轉型升級目標花費34.81億元，占整體經費27.1%，為重點發展項目。全國績優產銷班之楊梅毛豬產銷班班長彭冠霖，以設備升級打造理想的養豬工作環境。

引入環控建立管理SOP 省工又節能

曾經入選十大績優產銷班的楊梅毛豬產銷班，以科技、環保與健康的農業經營理念獲獎。造訪楊梅鄉間，臺31線高鐵南路上，陂塘與稻田間矗立著高聳的大飼料倉，標誌著產銷班班長彭冠霖的華新牧場位置。

彭冠霖的養豬家族，始於1973年阿公的家庭養豬，到了父親這一輩投入資金創立了畜牧場，25歲接班家中養豬產業，「我養豬，豬養我」，一語道盡農家子弟的心情。今年35歲的彭冠霖，對於養豬，有他與時並進的想法，導入科技，重視管理，讓他不但在2022年帶領的楊梅毛豬產銷班摘下年度十大績優產銷班，更代表桃園角逐神農獎的榮譽。

豬場的飼料倉，一旁的畜舍有大型的排氣抽風設備，用來通風降溫。
豬場的飼料倉，一旁的畜舍有大型的排氣抽風設備，用來通風降溫。

彭冠霖的牧場是「一貫場」，意味著綜合母豬以及肉豬的飼養，在桃園地區屬於大規模的牧場，擁有700頭母豬，總共近9,000頭豬。除了把肉豬養大養胖，母豬飼養需要配種、繁殖、照顧小豬，比一般的肉豬場業務更加繁雜。

華新牧場早在20多年前就引入水簾豬舍的設計，認知到提升設備讓豬住得舒服，就容易養得好。因此在2021年到2024年度，政府百億養豬產業基金的挹注提升設備，對於彭冠霖這樣的豬農來說，非常有感。彭冠霖表示，「過去的補助多為一次性，比如補助消臭，金額也不大。這次的補助加上自己的投資，將近千萬的設備升級真的能夠協助到豬場升級。」

產業升級有助吸引農業新血 可預期的收穫 良好的工作環境

在學校學的是資訊工程，回家接班的彭冠霖對於運用新科技來經營豬場持積極正面的態度。

過去豬舍需要靠人工手動開窗調節溫度，彭冠霖引入的環控設施可以根據豬的日齡來調整需求、設定溫度曲線。「傳統豬場是開放式的，天氣冷半夜兩三點要去放布棚下來，天氣熱要去把布棚拉起來」，彭冠霖表示那時人工非常辛苦。現在另外一個自動設施的升級運用在豬隻飼料餵養，從小豬到大豬，設定每天的進食份量，自動餵養，同樣不假人工，母豬的耳朵上更配備RFID智慧耳標，記錄豬隻進食資訊。交由電腦機器導航牧場中例行工作，管理精準穩定，讓養豬可以建立標準化流程（SOP），不會因為人工差異產生誤差。

華新牧場為一貫場，兼具母豬場以及肉豬場的功能。
華新牧場為一貫場，兼具母豬場以及肉豬場的功能。

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