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最高標準執行安全管制 信功從屠宰到加工嚴密控管

聯合新聞網／ 豐年
信功肉品協理楊旻叡，是信功肉品家族的第三代成員，對於信功業務了然於胸。
信功肉品協理楊旻叡，是信功肉品家族的第三代成員，對於信功業務了然於胸。

【 文╱蕭尹琪 攝影╱楊為仁 】

信功是屠宰、分切、加工集於一身的豬肉工場，落成至今逾40年，對國內銷售生鮮肉品，對國外出售加工肉品，年營業額最高達新臺幣40億元，是臺灣出口肉品的標竿廠商，更是在臺灣唯一曾經以生鮮豬肉出口日本的分切場，至今仍對日出口加工品不曾間斷。現在的信功，除了取得日本以及新加坡加工肉品出口資格，國內取得HACCP和ISO22000的資格，更是全臺唯一符合中央畜產會CAS屠宰及加工的雙優級廠資格。

核心價值美味與衛生 豬肉產品布局東亞

經過屏東長治碧藍的天空和路邊熱帶椰子檳榔樹景觀，車轉進小路，盡頭末端矗立著數棟白色大型建築物，低調的大門掛著牌子，「新加坡農糧獸醫局，日本農林水產省肉品加熱指定工廠」，顯露全臺唯一的自信，這是佔地13,500坪的信功實業股份有限公司。

信功董事長楊博仁40年前與父母親一同創業，以3人公司的形式走過草創期，初期並沒有自己的屠宰分切場，與台畜合作屠宰分切，因出口冷藏肉賺到第一桶金後，才開始設計自家工廠。由於出口日本的經驗，加上家族中長輩留學日本的人脈，在設立初期即參考日本農林水產省的規範來設計廠房，楊家第三代的協理楊旻叡指出，日方對於廠房的要求，最基本的就是「人流、物流、氣流」的動線必須有隔絕的良好硬體設計。如果等廠房蓋好了，才想要調整成符合農林水產省的衛生管理標準，那要更動就不容易了。信功在設立初期，就確認往日本市場發展，楊家人也相信，能夠通過嚴格的日本標準，日後要出口其他國家也不是問題。

溯源管理到導入醫院管理思維 99分的品管等於0 追求完美100分

楊旻叡說「生鮮肉品的腐敗速度，就是在與微生物時間競賽。所以一開始屠體的清潔與溫度的控制就格外的重要」，在屠宰與分切市場同業還沒對溫控和生菌數管理有概念的時候，信功就開始鑽研，設定高標準，甚至在工廠內的牆上就寫明「99分的品管等於0」，宣示追求每個環節100分衛生標準的決心。

食品加工廠的入口門口標語宣導，工作人員皆穿著防塵衣般的衛生服裝，入場前須仔細刷洗清潔雙手，有腹瀉症狀者禁止進入。 （圖片提供╱信功實業）
食品加工廠的入口門口標語宣導，工作人員皆穿著防塵衣般的衛生服裝，入場前須仔細刷洗清潔雙手，有腹瀉症狀者禁止進入。 （圖片提供╱信功實業）

工作人員進出都需要換裝以及消毒。 （圖片提供╱信功實業）
工作人員進出都需要換裝以及消毒。 （圖片提供╱信功實業）

信功毛豬皆來自契約專屬牧場，這些牧場以編號管理，皆為政府認證的優良豬場。信功與畜牧場合作的合約，會要求畜牧場填寫用藥紀錄，遵守用藥規範，因此每一隻豬都有詳細的飼養生長紀錄，包括疫苗施打時間、疫苗注射部位、飼料管理紀錄、抗生素、抗菌劑、賀爾蒙（是否使用瘦肉精、瘦體素）使用紀錄，屠體的重金屬殘留檢驗以及微生物檢測都要符合國家標準。嚴格的控管，讓信功贏得了跟國營單位台糖的長期合約，甚至台糖的事業部辦公室就直接設置在信功園區內，雙方合約甚至註明，台糖在信功擁有優先屠宰的權利。

來自畜牧場的運豬車會從園區後門進入，與前大門員工訪客的人車入口區隔。進場後，每隻豬先以弱醋酸淋洗消毒，接著信功的獸醫師會檢查豬隻是否健康，做好檢疫工作。豬進場後會在檢疫繫留欄待上至少1天，穩定豬隻情緒，確認過豬隻狀況，才進行人道屠宰，避免壓迫的運輸環境壓力讓過多的氧債（oxygen debt）殘留在豬肉中影響口感。

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