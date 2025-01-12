豬瘟非疫區後進軍高端日本 嘉一香賣豬肉更賣品質

【 撰文／吳秉容 攝影／吳尚鴻 】

成立逾40年的嘉一香食品股份有限公司在2020年臺灣口蹄疫疫區除名後，成為國內首家獲HACCP認證屠宰場、首例生鮮冷凍豬肉出口菲律賓，當前正蓄勢待發進軍國際市場，未來將兼顧內外銷尋求獲利最大化，並因應省工智慧化的時代潮流，於雲林建立國內最大全自動化屠宰場，領先邁向屠宰新紀元。

打造活菌豬自有品牌 新建高效能全自動屠宰場

嘉一香為國內電宰豬肉大廠，每年屠宰約30萬頭豬，年營收約新臺幣30億元，從飼料廠、屠宰場、加工廠、肉品專賣店與生技公司的產銷一條龍企業，客戶群共2,000餘家，包含義美、家樂福、好市多、麥當勞、新東陽、鼎泰豐等，在冷凍冷藏豬肉內銷市場占有一席之地；臺灣口蹄疫疫區除名後，現正朝豬瘟非疫區前進，政府鼓勵屠宰場升級，建立符合國際標準認證的生產模式，當產業轉型的領頭羊，而嘉一香正是重要一員。

政府認證首例屠宰場HACCP 嘉一香看準內銷市場「賣得是品質」

農委會（現農業部）2020年推動「屠宰場肉品衛生安全管制系統」（HACCP），輔導屠宰場符合國際規範，隔年，嘉一香屏東廠成首家官方認定具HACCP認證的屠宰場。嘉一香董事長陳國訓表示，政府推動屠宰場HACCP認證之前，許多客戶每年都會定期訪廠檢視，有些客戶要求甚至比HACCP更嚴謹，因此屠宰場早已符合一定規範。他舉例麥當勞是由美方外聘檢驗人員進行稽查，他們要求屠宰刀具消毒需30秒，而HACCP僅要求10秒。

2021年嘉一香屏東廠成為國內首家獲HACCP認證的電宰場。 （圖片提供╱嘉一香食品股份有限公司）

嘉一香使用專屬低溫冷藏冷凍車隊配送肉品，確保產品品質並防止交叉感染。

嘉一香與麥當勞合作近30年，陳國訓說，麥當勞稽查標準高，不只關注衛生安全，更要求屠宰場做到友善屠宰，因此屠宰過程採全自動電昏，依照毛豬重量調整電量，「你看豬的眼睛還在眨的話，這樣就是電得太輕了，如果眼睛翻白，這樣太重就不行。」同時要求企業保障員工人權與福利，譬如公司若有請移工需代為負擔仲介管理與飛機往返的費用，陳國訓笑說，「我們員工都說嘉一香福利很好。」

臺灣1997年爆發口蹄疫，2007年首度拔針，2009年拔針失敗，2018年二度拔針，隔年世界動物衛生組織（WOAH）派員訪廠稽核，嘉一香作為全臺唯一符合美國規範屠宰場，代表臺灣政府接待訪廠人員，助力臺灣2020年正式解除口蹄疫疫區，陳國訓對此印象深刻，他說來訪3人，「一位葡萄牙人代表歐洲、加拿大人代表美洲、泰國人代表亞洲，他們在臺12天才通過臺灣授證。」

陳國訓指出，嘉一香屠宰場往年在客戶、防疫署等稽核下不斷修正精進，為確保符合HACCP標準，嘉一香斥資新臺幣7、8千萬元優化動線與設備，如懸吊軌道材質全數由鐵改為白鐵不鏽鋼、洗手間冷水改熱水等，從細節處精進。

他認為，企業唯有不斷進步才是永續經營之道，提升屠宰場標準不僅能放眼國際，更能提供優質豬肉到國內市場，為贏得消費者信任，嘉一香「不是只有在賣豬肉，而是在賣品質。」

豬瘟拔針進擊日本市場 豬肉優先內銷外銷平衡供需

嘉一香在2007年臺灣口蹄疫第一次拔針時曾短暫出口生鮮豬肉至新加坡，2009年拔針失敗，結束外銷。去（2023）年7月政府正式宣布全面拔針，至今滿一年，臺灣有望於2025年獲世界動物衛生組織認證為豬瘟非疫區，成為亞洲唯一撲滅口蹄疫、非洲豬瘟與傳統豬瘟三大疫病的國家；現今國外市場進口豬肉安全防線提升，疫區國家生鮮豬肉不得其門而入，因此陳國訓支持傳統豬瘟全面拔針且充滿信心，「現在外銷標準越來越高，若成功拔針，在亞洲地區臺灣就超越日本，因為日本還有傳統豬瘟，國內豬肉就可以再恢復出口。」

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。