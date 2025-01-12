防疫提升、畜舍現代化 養豬業蓄勢待發

【 撰文／洪與成 攝影／吳尚鴻 】

今（2024）年7月1日，臺灣傳統豬瘟疫苗拔針滿周年，皆未傳出新病例，可望成為亞洲唯一撲滅或阻絕3大主要豬疾病（傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的國家；俗稱「百億養豬基金」的《因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫》將在今年告一段落，臺灣養豬業如何厚植實力？《豐年》訪談中華民國養豬協會秘書長潘建同、農業部畜牧司養豬產業科科長周文玲、臺灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧，從產業、官方與專家視角，檢視臺灣養豬產業競爭力。

產官學評析競爭力 更健康才能走下去

農政單位每4年針對養豬產業提出階段性發展計畫，2020年因應貿易自由化對養豬業的挑戰更強勁，以及動物疾病、氣候變遷、環境議題、勞動力短缺、糧食安全等議題，農委會（今農業部）提出《因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫》（下稱百億基金），2021年開始執行，總經費共128.3億元。

「對一個800億元初級產值的產業來說，拿了128.3億元做全面轉型，在產業輔導上是難能可貴的契機。」畜牧司養豬產業科科長周文玲說。她希望藉由百億基金讓產業「更智慧、更科技、更有社會責任」，增加消費者對養豬業的信賴與認同，「我們養豬的這些農民、二代三代接班人就可以自豪地跟人家說，我是養豬產業的一份子，我以養豬為榮。」

周文玲希望百億基金挹注，能讓產業形象升級，增加國人對養豬產業的認同與信賴，豬農也能引以為榮。 （攝影╱李文揚）

現代化養豬場兼顧節能、安全、衛生 專家團隊親赴現場助農民上手

百億基金中，養豬場現代化轉型升級投注最多資源，占46.6億元，占計畫總經費36.3%。政府並整合工業技術研究院、畜產試驗所、農業科技研究院的專家團隊親自輔導農民，確保設施正確操作，「不只是申請補助，重要的是讓新的設施、設備發揮功能。」

升級項目包含導入新式豬舍相關設施，例如高床型豬舍、水簾設施與密閉型豬舍。周文玲解釋，高床型豬舍架高地板，讓豬的糞尿可以從高床的縫隙掉落，只需定期刮除，豬舍更乾淨也節省沖洗地板的用水，截至目前已補助1,600棟高床豬舍，「每年大概可以省掉我們全國兩成的人1天的用水量。」密閉式設計可以避免豬舍氣味逸散，水簾設施則發揮環控作用，「會涼爽一點，氣流的引動會比較舒服一點。」

高床式豬舍將地板架高，並設有孔洞讓豬的糞尿往下掉，減少沖洗豬舍頻率，既乾淨又有顯著省水效果。 （攝影╱馬雨辰）

另一項升級是加強落實「異地批次」飼養，將成長到一定程度的豬隻轉至不同畜舍，「斷奶以後或者養到保育期20幾公斤，再移到肉豬場。」周文玲說，這樣豬農可以專心照顧較花心力的母豬與仔豬，也避免疾病傳播。全國母豬場及肉豬場的合計比例，已從計畫前的35%提升至40%。

百億基金也補助自動化設備，例如電動試情公豬車、斃死豬省工搬運機、母豬新式分娩欄組等。「一隻公豬大概3、400公斤，有時候發情是有點危險的。」周文玲說明公豬試情車，「它可以用機具載著公豬，繞著母豬這樣走，對於這些養豬戶就輕鬆很多。」搬運機組可以省力搬運斃死豬隻，分娩欄位則讓母豬生產時自由伸展，搭配防壓設備「避免小豬意外地被自己母親壓死」，受到許多豬農青睞，「每年接受補助的大概8、9,000床。」

氣動式母豬分娩欄組能避免母豬生產後壓死剛出生的小豬，是許多豬農選擇購置的自動化設備。 （攝影╱馬雨辰）

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