民間交流開啟寶島蘭花育種傳奇 競爭力來自育種力 動能十足的蘭花產業
【 撰文／林慧貞 圖片提供／台灣蘭花育種者協會 】
走進歐美日韓民眾家裡，迎面而來很可能是臺灣的蝴蝶蘭，去（2023）年蝴蝶蘭外銷產值達到新臺幣51億6,391萬元，全球每3株蝴蝶蘭苗就有1株來自臺灣，僅次於荷蘭，年年吸引無數國家來取經。將蘭花推上世界舞臺的是遍佈全臺、深藏在民間的花農，這幾年歷經荷蘭搶占市場、COVID-19疫情，臺灣蘭花雖有起落，卻始終在全球保有一席之地，豐沛的育種能量是重要關鍵，本期報導專訪台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚，細數臺灣蘭花育種背景，以及未來的挑戰和轉機。
臺灣蘭花產業可粗略分成最上游的育種，業者選育出適合的品種後，交由中游育苗催花，在溫控下大量生產瓶苗、小苗、中苗、大苗，再由下游貿易商運銷海內外，產業集中在嘉南一帶，其中位在臺南市後壁區、占地175公頃的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區最為人所知，2008年成立的台灣蘭花育種者協會（下稱育種者協會）辦公室卻則坐落於彰化縣溪州鄉。
周伯倚解釋，南部主要是生產重鎮，但育種者遍佈全臺，各擅勝場，例如北回歸線以北，光線沒那麼好，宜蘭育出來的品種就適合往荷蘭發展，蝴蝶蘭適合地點則是嘉義以南，大紅花品種就是從嘉義開始算起，大白花品種最佳栽培的地方則是臺南以南，「溪洲對育種者來講就是最佳的距離，南來北往都方便。」
秘書長楊怡萍補充，協會位於彰化縣苗木生產專區，附近的彰化田尾也正好是鼎鼎大名的花鄉，和推廣花卉相輔相成，因此選定此地落腳，目前會員共有237人。
南來北往的重要性，隱含著一段特殊的臺灣蘭花育種史。周伯倚表示，臺灣最早的育種者是學歷高、收入多的醫生、商人、官員，蘭花單價高，賞蘭是上流社會的文化和交際，這些人也較有機會到國外看到好的品種，慢慢收集回臺，開始育種。
育種既是興趣，也是比拚，楊怡萍說，當時賞蘭風氣旺盛，幾乎週週都有展示會，「對他們來講，交流蘭花，讓自己的作品走出去，是件值得炫耀的事。」其他人看到新奇的花，互相打探、贈送、買賣，由於育種有一定門檻，因此育種者也不吝分享自己的成果，不怕心血外流，「育種是一件可以分享的事情，跟同好交流可以培養出蝴蝶蘭育種的眼界跟心胸，不會只侷限在一方之地。」
品種交流出乎熱誠 養蘭花如培育小孩
周伯倚出身資訊背景，2005年返鄉協助家中蘭花產業，之前還在臺北工作時，他常陪著父母送花到各店鋪，卻發現店家以花期不長、顏色不佳為由扣款或退貨，讓他決心要育出花期長的蘭花品種。周伯倚向前輩學習經驗，到附近蘭園參觀，首次育出品種便一鳴驚人，獲得台灣蘭花產銷發展協會頒發難度極高的AQ獎「傑出品質獎」。
「當時我還不知道為什麼大家叫我請客，後來才明白這個獎很難，我下一個拿到AQ獎的品種已經是快10年後了。」他笑著說起育種往事，特別感謝前輩的照顧，當時雖然育出滿園花，卻不知如何挑選，是前輩龔憲志不辭辛勞來到蘭園，指點後才有好成果。育種至今近20年，他說自己從未花錢買過一個品種，都是跟其他人交流而得，若遇到同好，他也會將自己的花送出，傳承前輩留下來的美好風氣。
身為育種者，周伯倚認為，蘭花育種需要不斷交流才能突破自己，育出一個蘭花品種至少3年，不免遇到瓶頸，類同養小孩，「蘭花又叫難花，要種死很難，但種到漂亮更困難，」育種有時會受限在自己的蘭園，必須走出去看看。
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。
※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。
※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。
※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言