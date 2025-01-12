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從品種引進到種苗生產！頂品專業育苗成洋桔梗種苗界龍頭

聯合新聞網／ 豐年
頂品結合日本育苗兢兢業業與荷蘭育苗精準環控兩大精神，洋桔梗種苗的生產品質備受肯定，為國內市占率最高的洋桔梗種苗公司。
頂品結合日本育苗兢兢業業與荷蘭育苗精準環控兩大精神，洋桔梗種苗的生產品質備受肯定，為國內市占率最高的洋桔梗種苗公司。

【撰文／吳秉容　攝影／吳尚鴻】

穩定生產、品質與價格 多元品種帶動後端花卉

洋桔梗切花好品質有賴前端品種引進與種苗悉心栽培，國內洋桔梗種苗龍頭頂品投入種苗專業生產至今16年，不僅突破亞熱帶先天環境條件限制，投入高額成本於溫室設備生產，積極外銷平衡淡旺季產能，效法荷蘭週次管理穩定品質，成功取得7成市占率；更引進日本品種展示會，推廣多元品種維繫市價與花農收益，力求花農、消費者兩端皆獲益。

正值5月梅雨季，彰化最南鄉鎮溪州天氣悶熱異常。然而，頂品1,000坪洋桔梗種苗溫室中，經過水牆、負壓風扇調節，以及冷氣等設施降溫，一株株青翠嬌嫩的種苗顯得生機勃勃，放眼望去一片綠意。

頂品農業生物科技股份有限公司創辦人許峻誠之女、現任副總經理許毓婕身影穿梭於盤床間，仔細觀察穴盤內種苗葉片狀態，小心翼翼捏起洋桔梗種苗，看到根系緊緊包覆土糰才鬆一口氣，她說，「強健的種苗除了看葉片大小、厚度，還要看根系的飽滿度，根系越飽滿在田間的生長速度就會越快」。

即使已投入新臺幣上億元於溫室生產，擁有優良荷蘭環控系統，許毓婕仍堅持每天巡場，以職人精神將自己想像成植物設身處地，而非全然交由機器判斷，「我把自己當成一臺行動紀錄器，我的眼睛是光度感應器，鼻子去聞溼度、皮膚去感受溫度，期許自己進到溫室就知道這個狀態是否能讓植物舒服地長大。」

盤床育苗方便進行移動與分區管理，能有效節省人力。
盤床育苗方便進行移動與分區管理，能有效節省人力。

頂品溫室採用荷蘭Priva環控感測器。 （圖片提供╱頂品農業生物科技股份有限公司）
頂品溫室採用荷蘭Priva環控感測器。 （圖片提供╱頂品農業生物科技股份有限公司）

專業生產洋桔梗種苗 取代進口苗攻七成市占率

頂品前身頂好園藝從事觀葉植物栽培，2008年看好新興花卉洋桔梗市場潛力，轉投入洋桔梗種苗培育、切花產出後外銷日本一條龍產業。許毓婕表示，當時溫室生產盆植切花品質不如預期，外銷日本碰壁，內銷又量能過大，「我還跑去中山北路婚紗街，問他有沒有洋桔梗的需求。」龐大賣壓甚至衝擊向自家公司購買種苗生產切花的客戶，最初期待效仿荷蘭週年化固定生產，穩定銷日的預想破滅，「每週生產3萬5千支切花最後只能丟棄」，連續虧損5、6年後於2014年轉型專業化培育洋桔梗種苗。

過往臺灣洋桔梗花卉業者會透過福埠實業股份有限公司進口丹麥涼溫育苗，定植田間切花生產後外銷日本，許毓婕說，「丹麥種苗全盛時期可以供應全臺1,000萬株種苗需求量。」丹麥高緯度冷涼氣候適宜栽培洋桔梗種苗，但因空運成本高，不同於國產苗「單穴單株」，早期進口的丹麥苗皆為「單穴多株」，農民定植時需拆苗，傷害植物根系，增加損耗率；空運來臺的種苗亦有規格不穩定疑慮，「有些種苗太小，農民硬種也沒有用，那他又不會養苗。」直到5年前丹麥種苗公司停業，國內洋桔梗種苗皆為國產苗取代。

國內育苗技術逐年進步，加上丹麥種苗退出市場，臺灣目前有頂品、農友與京品三家公司競逐洋桔梗種苗市場。許毓婕表示，頂品仰賴穩定品質、週年化固定生產、完整售前售後服務與結合產銷兩端推廣新品種拓展洋桔梗應用，在業界建立好口碑，市占率也逐年攀升，2023年洋桔梗種苗市占率更高達7成，市場上每三株洋桔梗種苗就有兩株由頂品供應，「去年國內市場有2,100萬株種苗需求量，我們供給其中約1,500萬株種苗，占比約74%。」

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