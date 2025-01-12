臺灣花卉三寶：蝴蝶蘭、馬拉巴栗、文心蘭切花

【 採訪╱蕭尹琪、洪與成 撰文╱蕭尹琪 攝影╱吳尚鴻 】

「臺灣是一個小島，在全世界的花卉產業版圖裡每一次提到蘭花，臺灣都不會被忘記。」花卉試驗分所分所長、園藝學博士戴廷恩講到蘭花，有農業研究人的驕傲。他指出，在世界花卉產業裡，有3個種類拿掉，「全世界產業會大地震」，第一個是蝴蝶蘭，第二個是馬拉巴栗，第三個是文心蘭。

位在雲林古坑的農業試驗所花卉試驗分所，占地21公頃，擁有10棟精密溫室以及隔離網室5棟，46位員工照顧著各式各樣千嬌百媚的培育花卉，包括蝴蝶蘭、文心蘭、東亞蘭與火鶴花等重要外銷花卉品種的選育和栽培，以及設施栽培技術開發。

蝴蝶蘭、馬拉巴栗、文心蘭切花 臺灣在世界花卉上的三大要角

臺灣最大的出口花卉是蝴蝶蘭，全球一年3億株的蝴蝶蘭裡，臺灣占了1億株，2023年外銷金額逾新台幣51億元，占蘭花類外銷總額8成。蝴蝶蘭是非常特別的作物，從組織培養、小中大苗、開花、切花，產業鏈的所有階段都蘊含商業可能，每一階段都可以販售營利作商品。這種特性讓產業分工，有人做小苗，有人做組織培養苗，有人專做中大苗，「就像永遠有下家一樣」，戴廷恩說，「沒有幾個作物具有這種特性。」

除了產業組織分工完善，蝴蝶蘭還是所謂的CAM植物（景天酸代謝植物），跟仙人掌一樣，循環代謝機制與大部份日間行光合作用的植物不同，較能對抗逆境。因此使用低溫海運長途運輸，全黑暗的情況下，曾有75天後還能開花的紀錄。這是臺灣蝴蝶蘭能夠行銷全世界86個國家的原因。

戴廷恩表示，蝴蝶蘭通過了產銷航程的考驗，在產品開花特性上，臺灣園藝技術做到可以精準調節溫度控制花期，「經過低溫，它就會開花，使用冷氣房調控，全年1到12月都可以開花。」

花卉試驗所內培育有重要外銷花卉品種，如蝴蝶蘭。

綠色景觀植物馬拉巴栗能夠在世界上獨占鰲頭，來自幾個特殊的原因。戴廷恩分析，馬拉巴栗有分工嚴密且透明的組織產業，從國外接單開始，一層一層分派工作下去，於是從種子採收到培育、收穫、分級，乃至於小苗加工打辮子編織樹幹，到包裝運銷出口，每一個階段分工明確，關係緊密，利潤透明。

「再加上像是幫樹苗編織這種技術，需要大量的手工與照護，切合了臺灣小農的土地面積與經營型態，這樣的細膩手工反而對中國那樣農地廣大的育苗來說是辦不到的。」戴廷恩指出，經營販售方面，馬拉巴栗的出口商，彼此互相競合，因此產業沒有所謂的產銷問題。產銷問題通常來自產銷不均，但馬拉巴栗產業因為分工完善，消化了這個狀況。

花卉產業出口的產銷緊扣不同的環節，運銷的過程充滿挑戰。運送出口，分成海運以及空運，海運時間長而運費低，空運快速但成本高，兩者同樣有集貨以及冷鏈溫度控制的考驗。戴廷恩舉例，單一小農的農產難以填滿一個貨櫃，因此需要合作社或是聯合組織來集貨出口。但集貨會帶來另一個挑戰，那便是集貨品管的挑戰，要有共同的管控標準。否則到了國外，只要單一產品出了問題，整批貨不分生產者來源都遭殃。就這點來說，「馬拉巴栗產業很厲害！」馬拉巴栗出口還有一個特點，這種植物可以用莖幹木頭出口，抵達後把木頭種下又能生長，耐運輸，超級有生命力。

馬拉巴栗在花卉市場的小苗盆栽商品。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。