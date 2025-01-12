種得智慧長得美麗 國產花卉的競爭力 臺灣蘭花以多樣性接單能力在世界打出一片天

【 整理╱蕭尹琪 攝影╱吳尚鴻 口述╱陳駿季 採訪╱余麗姿、蕭尹琪 】

蘭花是臺灣出口農產品裡的佼佼者，以多樣性生產接單的彈性，在國際舞臺占有一席之地。農業部長陳駿季專長植物種苗繁殖技術，曾領軍農業部「花卉重點產業研究團隊」將臺灣蘭花推上國際舞臺。蘭花產業勇於求新求變，早期就參與智慧農業，運用有成，符合現今農業部推動跨域整合資訊，降低風險，提高韌性的智慧農業目標。

回顧臺灣的蝴蝶蘭產業，從一開始家庭代工模式，到現在大規模的生產，經歷了很長的一段時間，遇過一些挑戰。臺灣的強項是花卉育種能力，培育多樣化品種的能力帶來商機。蝴蝶蘭細微的變化，仔細看都有不同的樣子，這也是花卉讓人欣賞的原因。靜靜觀賞花卉時，會發現花的紋路，每一盆、每一朵都不一樣，讓人覺得享受。

蝴蝶蘭V3品系的大白花，可以做噴印加工，很受到市場歡迎。

蘭花產業率先投入智慧農業 知識數位化帶來產業韌性

我們在規劃智慧農業的時候，從一開始到最後，我相信有超過100個版本。智慧農業追求高效率、安全、低風險。坦白說一開始很多農業人不看好，認為還沒完全機械化就要智慧化，走得太前面，因此我們把焦點鎖定在機械化比較完全的農產業，比如蘭花產業。

那時候智慧農業還是一個新的想法，大家對於是否能夠幫助農業升級，還沒那麼有信心，於是就用「到處點火」的概念找願意配合測試的產業來做。實際執行後，會發現確實有些產業有符合預期，所謂智慧農業，就是知識數位化，並且在搭配感測元件的監測後自動回饋。如此一來有數據輔助，就可以減少手動，增加自動。現在看來，蘭花在這部份是愈做愈好，當產業開始知道成果，政策就有落地的機會。

在我們新的政策裡，智慧農業包含了服務、整合、智慧鏈結，我希望能夠成為一個生態系（ecosystem），連結農場端，工廠端和銷售端。讓智慧科技的擴散帶動產業發展，跨域科技整合打造的產銷大數據資料庫，落實資訊透明化來降低生產者與消費者之間的資訊落差，以上就可以提供給農民好品質的數位服務，讓農產品的品質管理提升。

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