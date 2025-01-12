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認識國產花卉

聯合新聞網／ 豐年

【 撰文╱蕭尹琪、洪與成　插畫╱大裘米 】

花卉是全球重要的經濟產業之一，過去30年來臺灣花卉產業蓬勃發展。根據農業部統計資料，花卉生產面積逐年擴增，從1981年的1,672公頃，到2022年已有14,033公頃，41年來面積成長幅度超過8倍。同期產值從不到新臺幣30億元，2022年量值已超過190億元，成長幅度超過6倍，占年度農業總產值的3.39%。不僅國內花卉產業表現斐然，2023年全年度臺灣出口的農產品中，排名第三大的分類便是「花卉及其種苗」，占農業年度出口貿易總額的4.3%。最主要出口國是美國、日本、越南。

國產花卉的定義為在臺灣栽培成長，自國外進口花苗培養也算是國產花卉。最主要的種植地在彰化，其次南投、臺中與屏東。臺灣花卉產業發展經歷不同種類經營，在90年代曾經試圖重點推動球根花卉發展，發展切花以及種苗球產品，使臺中后里成為當時全臺灣最主要的球根花卉發展區，但在國際上不敵荷蘭的球根產品。臺灣發展蘭花有成，近20年蝴蝶蘭、文心蘭切花已在國際占有一席之地。外銷偏重美日市場，蝴蝶蘭占比超過一半，是目前最受矚目的花卉種類。

根據農業部2022年農業統計年報，臺灣主力種植品種以2022年產量排名，最多者依序為：蘭花、菊花、百合、玫瑰、非洲菊，以種植面積計算，最多者為：蘭花、菊花、百合、玫瑰與火鶴。以上國產花卉中，種苗以進口為主的是火鶴、百合、唐菖蒲（劍蘭）。

臺灣主要生產花卉介紹

蘭花

臺灣的蝴蝶蘭1879年在蘭嶼被發現，73年後的1952年得到國際蘭展冠軍。原生種蝴蝶蘭有兩種，產於小蘭嶼的桃紅蝴蝶蘭（Phalaenopsis equestris（Schauer）Reichb.f.），和暱稱為臺灣阿嬤、花色呈白色的臺灣蝴蝶蘭（Phalaenopsis aphroditeReichb.f.）。

蝴蝶蘭是臺灣花卉外銷主力，占外銷產值超過七成。文心蘭主要以切花生產，是近年臺灣外銷量最大的切花，約占臺灣花卉出口產值的6%。另有蕙蘭（國蘭）、仙履蘭、石斛蘭等不同種類。

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