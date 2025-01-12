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鰻魚的生命循環與洄游史

聯合新聞網／ 豐年

【 撰文╱編輯部　插畫╱魚點設計、林佳瑩 】

全世界共有19種淡水鰻，牠們在生物學分類上都是鰻鱺屬（Anguilla），其中製作鰻魚飯所使用的日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻），以及歐洲鰻（Anguilla Anguilla）、美洲鰻（Anguilla rostrata）和鱸鰻（Anguilla marmorata，俗稱花鰻）等，都是人類常食用的物種。不論就東亞地區或全球來說，日本鰻都是養殖規模最大的物種，在臺灣除了日本鰻養殖，俗稱為黑鰻的菲律賓太平洋雙色鰻（Anguilla bicolor pacifica）也具養殖潛力。這些淡水鰻都擁有從海洋洄游到河川定棲，再洄游到海裡繁殖的特殊生命史，不同階段具有不同的型態。

鰻的型態

卵徑約1.6mm

因為鰻魚洄游到海中產卵，過去少有人見過鰻魚卵的樣子。日本鰻產卵場的研究調查可追溯到上世紀1930年代，日本、臺灣學者都曾提出相關理論。經過長期在海中捕撈浮游生物，逆流追蹤仍未「變態」為玻璃鰻、仍是浮游生物的柳葉鰻，終於在2008年、2009年間的兩次捕撈調查找到日本鰻的受精卵及剛生產完的種鰻，確認產卵場在關島、馬里亞納群島附近海域。

受精卵胚胎
受精卵胚胎

前期柳葉鰻

體長約由6mm成長至10mm左右

仔魚孵化前開始衝撞卵壁，直到卵壁破裂，這時的仔魚僅3公釐、仍未發育出眼睛等器官，身體仍黏附卵黃及卵中油球，並吸收這些營養持續成長約一週，長出眼睛，進入前期柳葉鰻階段（亦稱柳葉前期仔魚）。這時候的「鰻魚」仍是浮游生物，在深海吞食海洋中的有機碎屑、小型餌料身物，仍未長出胃部，僅以腸道吸收營養。

前期柳葉鰻
前期柳葉鰻

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