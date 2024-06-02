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「酒的市場不會消滅」釀酒葡萄產業破與立 育種長期作戰 「客製化」釋出品種助發展酒莊特色

聯合新聞網／ 豐年

【撰文／游昇俯　攝影／吳尚鴻】

釀酒葡萄在臺灣是氣候環境先天條件不良的作物，卻也是專門作為釀酒原料而生產歷時最久的農產。葡萄藤展現酒業與農業的牽連，專賣契作盛世的中斷沒落，農村酒莊才開始萌芽生長，在葡萄品種與栽培條件的雙重桎梏下，逐漸摸索臺灣在地的風味。如今部分製酒成果已在國際競賽受肯定，栽培技術與品種培育均證實臺灣葡萄酒並非不可為。

彰化縣二林鎮秉森酒莊使用冬果葡萄釀製紅酒，自有6分地栽培釀酒葡萄，但合作的農友已逾70歲，去（2023）年健康違和，酒莊莊主楊秉森另請人管理噴藥，卻又遇上10月初的「小犬颱風」侵襲，成本投入俱無收，酒莊也因此沒有2023年度的紅酒。

臺灣釀酒葡萄的經濟栽培興起，肇因於過去臺灣省菸酒公賣局的契作收購政策，但在公賣局1997年終止契作後，釀酒葡萄因為市場需求減少、農村人力不足及氣候變遷加劇栽培難度等因素，種植面積便逐年縮減。

過去公賣局以高於稻穀公糧收購的價格契作採購，具有很強的誘因，使國內釀酒葡萄種植面積在終止契作前的1995年曾達3,128公頃（含非契作但經省政府核准收購的面積）。終止契作後面積一路下降，截至2022年「金香」、「黑后」兩種釀酒葡萄種植面積總計96.8公頃，還不滿百公頃，且高度集中在彰化二林及臺中外埔、后里等3個鄉鎮。

公賣局與果農契作合約期滿後，政府曾以每公頃補助16至50萬元獎勵廢園轉作，領取獎勵金面積計達2,862餘公頃，1997年6月底止即已轉作約1,235公頃，占領取獎勵金面積的43.15%。果農初期轉作以大宗蔬菜、瓜果類及「巨峰」、「蜜紅」等鮮食葡萄為多，後續又興起栽培新興果品紅龍果等，使得二林如今見到紅龍果園的機會遠高於葡萄園。

國內釀酒葡萄種植面積在1995年達到高峰，共3128.33公頃，1997年公賣局停止契作收購，逐漸下滑，但由於紅酒受國人歡迎，黑后葡萄一度逆勢增加。 （資料來源／農糧署；製圖／黃煒婷）
國內釀酒葡萄種植面積在1995年達到高峰，共3128.33公頃，1997年公賣局停止契作收購，逐漸下滑，但由於紅酒受國人歡迎，黑后葡萄一度逆勢增加。 （資料來源／農糧署；製圖／黃煒婷）

彰化二林曾是國內釀酒葡萄栽培面積最大的鄉鎮，但現今當地見到紅龍果園的機會已遠高於葡萄園。
彰化二林曾是國內釀酒葡萄栽培面積最大的鄉鎮，但現今當地見到紅龍果園的機會已遠高於葡萄園。

告別專賣、釀酒葡萄回歸市場機制 臺酒連年招標有時還「買不到」

臺灣2002年加入世界貿易組織（WTO），政府開放民間釀酒，公賣局也於同年中改制為臺灣菸酒公司。臺酒公司酒事業部協理詹朝安表示，公賣局自1997年終止契作收購後，即改以視當年需求數量，藉招標方式採購釀酒葡萄，都是「戴斗笠」（tì kue-leh-á）的農戶自行來報價，或農友集體委託一人來承標，回歸市場機制；至今臺酒每年招標採購，但有幾年因雨季連續降雨減產「買不到」，去年招標也買不到，推測是因種植面積縮減，產量不足所致。

國產釀酒葡萄近年分別由臺酒公司與民間各個酒莊收購使用。詹朝安指出，公司近年均少量收購國產釀酒葡萄作為添加用途，主要使用進口冷藏葡萄汁，將不同品種葡萄汁混合醱酵釀酒。他說，收購國產釀酒葡萄成本高，幾乎等同買進口葡萄酒的價格，加上國產的金香、黑后品種酸度都比較高，醱酵工序比較麻煩，現在公司產品已不會使用單一品種釀製。

「國外葡萄酒甚至比礦泉水還便宜」，農業部農糧署果樹及花卉產業組組長蘇登照表示，臺灣氣候環境不太適合釀酒葡萄栽培，目前因市場需求局限，農政單位不會鼓勵種植，只能輔導業者與農民建立契作模式；釀酒葡萄純作加工用途，不像鳳梨釋迦等農產品以鮮食為主，可以鼓勵加工、提供價差補貼，但農糧署可以輔導農村酒莊改善製酒設備，提升品牌經營軟實力。

去年遇到釀酒原料短缺問題，針對國內釀酒葡萄面積萎縮、農友高齡化，楊秉森表示，「只能走一步算一步」，幸好二林地區的酒莊大多是由果農轉型成立，自己有自己的果園，原料不必完全依賴他人供給。

臺灣釀酒葡萄栽培面積持續縮小，但臺中場副研究員葉文彬認為，臺灣葡萄酒產業可朝「小而美」發展。
臺灣釀酒葡萄栽培面積持續縮小，但臺中場副研究員葉文彬認為，臺灣葡萄酒產業可朝「小而美」發展。

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