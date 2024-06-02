臺灣葡萄酒故鄉　二林酒莊醞釀亞熱帶美酒 專賣制造就釀酒葡萄盛世　新舊品種展現在地可能

【撰文／游昇俯 攝影／吳尚鴻】

國外釀酒葡萄園多以排水性佳的向陽坡地為主流，位於濁水溪沖積扇平原、土質排水較差的彰化二林鎮卻成功引種栽培，成為國內釀酒葡萄主要產區，至今仍酒莊林立。歷經專賣制度變動引致的產業巨變，風土條件迥異於國外的二林，卻有保存國內最多葡萄品種的果園，以及驚艷國內外的酒品，國內葡萄酒產業的發展史、可能性與現實面，在此可見一斑。

你是否記得「葡萄風味」的口香糖、汽水是什麼味道？又是否懷疑過所謂的「葡萄風味」好像跟飯後吃的鮮食葡萄不大相同？在彰化縣二林鎮的「鵬群頂」酒莊果園中，遊客只要吃到釀酒白葡萄品種「奈加拉」（Niagara），都會忍不住驚呼：這就是葡萄汽水的味道！「市面上的『葡萄風味』幾乎都是仿照奈加拉的香氣」，酒莊負責人譚華光說。

二戰後，臺灣的菸與酒由臺灣省菸酒公賣局專賣，釀酒葡萄的經濟栽培始於1953年公賣局與農民契作收購，在現今國內主要栽培的白葡萄「金香」（Golden Muscat）及紅葡萄「黑后」（Black Queen）等品種引進之前，就以「奈加拉」栽培最廣。

2002年臺灣加入世界貿易組織（WTO）以前，彰化二林曾是國內種植釀酒葡萄最多的鄉鎮，面積高達1,484公頃；加入WTO後專賣制度終止、開放製酒，葡萄農申請成立酒莊也以二林地區密度最高，最盛時期曾達26家。

釀酒葡萄價格勝公糧 產量過剩家家有段「私釀」史

譚華光指出，父親是稻農，家中土地多，也種植柳丁、椪柑、番石榴「梨仔拔」及鮮食葡萄「巨峰」等經濟價值較高的果樹，當時公賣局臺北酒廠（後整併為桃園酒廠）要收購葡萄做酒，便開始栽培釀酒葡萄，「公賣局收購葡萄，價格比水稻好，因此造成農民一窩蜂搶種。」譚華光退伍後，一度邊開藥房，邊跟著家裡種葡萄。

家裡最早栽培「奈加拉」，因美國加州品種「金香」於1965年引進二林西斗里試種成功，果實芳香且產量穩定，當公賣局南投酒廠1978年成立、接替臺北酒廠收購釀酒葡萄，譚華光便順勢改種金香，只保留幾株奈加拉；現今果園中最老的葡萄樹約有40年歷史。

菸酒公賣的時代，私人不能釀酒，但當氣候適合栽培，葡萄產量便會高於契作量，無人收購的葡萄，農家就會以「一層葡萄一層糖」的簡易方式醃漬醱酵、製酒，二林酒莊幾乎家家有這段「私釀」歷史。譚華光表示，「白天怕人家抓，因此都趁晚上蒸餾，天亮就裝好甕、埋到地底下。」

市售口香糖、汽水的「葡萄風味」幾乎都在模仿釀酒葡萄「奈加拉」的香氣。

逆勢挑戰！鑽研白葡萄酒釀製 低溫作業「年年換手機」

去（2023）年12月底，鵬群頂酒莊葡萄樹下放養的鴿子、梵天雞兀自信步，酒莊忙著採收釀製「卡多納」白葡萄酒要使用的品種「6230」。相較於鮮食葡萄，釀酒葡萄栽培一般較為粗放，但為了防治冬季鳥害，酒莊的冬果也像鮮食葡萄一樣「套袋」栽培；然而道高一尺、魔高一丈，樹上不少紙袋仍被聰明的鳥兒啄開，裡面的葡萄吃到只剩果梗。

葡萄在臺灣可以一年兩收，因夏季果產量較高，農民普遍以生產夏果為主；雖然冬果也能生產，但常被秋颱危害，因此只有當夏果產量無法滿足釀酒需求，譚華光才會生產冬果來補足。譚華光表示，1997年公賣局終止契作後，他特地赴加拿大多倫多學做冰酒，當時葡萄酒在臺灣社會興起風氣，常言道「吃紅肉配紅酒、吃白肉配白酒」，他認為臺灣四面環海，日常、宴席中吃海鮮的機會頗多，白酒市場大有潛力，因此一頭栽進白葡萄酒鑽研。

譚華光指出，釀製白葡萄須以低溫條件進行醱酵，技術及環境門檻較高，因為白葡萄酒釀製只取其果汁，臺灣位於亞熱帶環境，即使冬季也沒有足夠的低溫，「沒有溫控，很容易就酸敗掉。」他說，臺灣夏果葡萄採收後要冷藏，榨汁要「穿厚夾克」進冷藏庫作業，進出冷藏庫溫差大，手機容易受潮，「一季做完，那支手機也報銷」，因此每年都換手機。

白葡萄酒釀製技術門檻比紅酒高，鵬群頂酒莊目前持續生產販售的3款白葡萄酒：（左至右）「卡多納」、「翡翠」、「醺」。

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