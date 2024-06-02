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從林農跨界精油加工 平地防風林大變身 「千層述」淬鍊出對故鄉土地的盼頭

聯合新聞網／ 豐年
劉掍山響應雲林縣平地造林計畫，並自創「千層述」精油品牌，是目前少數直接投入精油銷售端的農民。
劉掍山響應雲林縣平地造林計畫，並自創「千層述」精油品牌，是目前少數直接投入精油銷售端的農民。

【撰文／李婉婷、余麗姿 攝影／王士豪】

「風頭水尾」的雲林縣口湖鄉，貧瘠土地上矗立一排排防風林，12年前農三代的劉掍山響應政府造林政策，在家附近種下可抵禦強風、耐鹽旱的綠花白千層，面積達二甲，4、5月即將開花，他在林地裡將砍下來的樹木，把葉子和樹枝簡單分開，準備帶回萃取精油。

2016年劉掍山自創品牌「千層述」，透明的綠花白千層精油，細細嗅聞，有股不刺鼻，帶有天然甜味和木質的香氣，不僅造林、防風，還帶來有別於一般加工農產的高經濟價值產業。

在臺灣人行道或海岸邊，看到林木樹幹「衣衫襤褸」，樹皮披披掛掛，那就是俗稱剝皮樹的「白千層」；白千層屬（Melaleuca）的木栓形成層非常發達，每年都會向外長出新皮，並把老樹皮往外推擠出去，便形成如此一層貼一層、厚而疏鬆的灰白帶淺褐色樹幹，加上開花時，穗狀花序的形狀像極了掛著一支支小瓶刷般，又被稱「白瓶刷子樹」。

適地適種白千層 耐旱耐鹽抗風 盼望腳踩一輩子的土地活回來

「咱遮是『風頭水尾』所在」，現年61歲的劉掍山，以流利海口腔臺語說著，雲林縣口湖鄉是雲林最南邊靠海的鄉村，先天地理環境導致當地土壤鹽分極高，有時季風一來如同颱風般，海風與沙塵極大，這樣的地理與氣候特色，正印證了他口中的風頭水尾――海風頭一個灌到，河流容易氾濫的下游地區，加上沿海一帶地層下陷嚴重、煉油工業汙染等，不利作物生長與收成。

劉掍山也種植蒜頭、高麗菜，「這裡農作物的收成一年不如一年，以前蒜頭一分地可以收到四千臺斤，但是整個環境變了，現在收不到兩千臺斤。」不過，對於耐旱、耐鹽、抗風，甚至能抗石油工業汙染二氧化硫的白千層來說，卻絲毫不受影響。根據2010年度林務局（現林業保育署）研究結果顯示，白千層因葉細而多，且葉表面具有細毛的生理特性，可以將大量的汙染物經由表面截留後，透過雨淋洗回到地表，加速汙染物質的沉降，是具有極佳空氣淨化能力的樹種，正適合土地貧瘠與空汙的雲林當地。

劉家自祖輩算起世代務農，劉掍山說，他從小就跟著爸爸種田，那時候才三、四分地，除了種田，後來兼做土水，幫人家蓋房子，但年紀大了，身體負荷不了就沒有做了，50歲時開始種樹，但田事也沒有荒廢，高麗菜、蒜頭等持續栽種。談及種樹的初心，他說，「我只是想讓自己腳踩了一輩子的土地可以再活起來。」

白千層耐旱、耐鹽、抗風，是海岸地帶防風林常用樹種。
白千層耐旱、耐鹽、抗風，是海岸地帶防風林常用樹種。

修剪枝葉「葉子聞起來芳芳」 種樹兩年跨界精油產業

距離劉掍山用鐵皮架起的精油工廠，步行約五至六分鐘，就可以抵達佇立海角一隅的林地，有兩甲地矗立著一排一排、高度約二層樓的綠花白千層，旁邊還有一甲地種植澳洲茶樹（Melaleuca alternifolia），又稱為互葉白千層。

劉掍山說，「我主要是綠花白千層為主，種比較多，2012年種綠花白千層，隔年種澳洲茶樹。當時種茶樹，臺灣才二個人種而已，另一位在嘉義大林，後來很多人來找我，問我茶樹怎麼種，我還送種子給他們種，現在種茶樹已經有三四十個人了。」

從當初30公分的小樹苗，長到如今個個粗壯高聳，劉掍山說，「除了樹苗時期較需多注意灌水，基本上林地都以粗放管理，不施肥、不用藥、不灑除草劑，天生天養。」由於樹木茂盛的生命力，較費力的是，每年颱風、東北季風過境前，都得修剪繁雜枝葉。

「白千層樹有味道，葉子聞起來芳芳（phang-phang），感覺味道很好。所以我主動找叔叔太元光電董事長劉火中討論能否做成產品。」由於劉火中認識遠東科技大學前研發長關旭強，再引薦現任遠東科技大學生物科技研發中心主任許顯榮，三人研議將綠花白千層提煉成精油。2013年上半年劉掍山從雲林扛了32公斤的綠花白千層枝葉趕到位在臺南的遠東科大實驗室，開啟精油之路第一步。

劉掍山說，「當天以超臨界（低溫）萃取方式」，整整兩三個鐘頭，整間實驗室都是綠花白千層的味道，「很香很濃，但苦等不到精油跑出來。」劉掍山再接再厲，三、四個月內他又找到彰化一家鍋爐業者，再次嘗試提煉精油。用鍋爐蒸餾精油，「燒差不多兩個小時，只有味道，沒有精油，再經過兩小時後，精油才開始跑出來。」他說，第一次看到精油流出來時，心裡好高興很興奮。種樹開始後過了近兩年，劉掍山成功提煉味道清新、顏色透明，具有抗菌作用的綠花白千層精油。

澳洲茶樹因葉片狀似茶的新芽而得名，遠看貌似針葉，葉片即是蒸餾茶樹精油的原料。
澳洲茶樹因葉片狀似茶的新芽而得名，遠看貌似針葉，葉片即是蒸餾茶樹精油的原料。

投入200萬元自蓋蒸餾場 一年僅收兩個月葉片製作精油

綠花白千層一年有三次花期，清明前後、7至8月以及11月，劉掍山僅將9至10月修剪下的枝葉進行精油製作，「白千層的花本身有微量過敏原，製作精油時得避免，另外，選擇這段時間是它葉子最茂密、最香的時候，做出來的精油品質才好。」他說。採收除了得盤算時間，還要看天氣，通常都是下雨過後再採收，運用自然雨水洗淨葉子表面灰塵，減少工序與人力成本，同時可以降低精油雜味。

因為不使用除草劑，採收前得先人工除草，此外，由於貨車、機具等無法進出林地，精油原料的採收一切都得靠人工搬運；大欉大欉鋸下，再砍取小欉枝葉，剩餘木材便任其在林間腐化，成為土壤肥分與營養。劉掍山說明，倘若500公斤白千層葉原料，需蒸餾4小時以上，才能產出1公升精油，而三、四個工人一起採收一分林地，也得要花兩天時間才有1,000公斤的原料，再費時兩天萃取精油，得來不易。

以前做水土的技能派上用場，劉掍山自己蓋占地55坪的精油廠，以及訂做一套蒸餾設備，總共投入約200多萬元。他說，為了工作比較快活，他請鐵工做一個大一點的鐵桶，枝條粉碎後塞進一次可以容納500公斤的不鏽鋼鐵桶裡，用鋼索吊掛，送進蒸餾鍋鑪，鍋爐底部以猛烈柴火直接加熱。對鍋爐設備劉掍山鄭重其事，他以含「鉬」元素、能抗海風中鹽分侵蝕，而且耐高溫強度特別好的316不鏽鋼打造。

為了提升精油品質，他以傳統柴燒方式蒸餾提煉，鍋爐蒸餾時，熱度越高，蒸氣出來的速度越快，而柴燒溫度可高達7、800度，火候穩定，溫度高且受熱面積均勻，不但節省蒸餾時間，成效也佳。另外，冷卻步驟也很重要，「冷卻成功才有辦法萃取精油。」100度以上的水及精油蒸氣需馬上降溫到25度以下，否則精油會繼續揮發、蒸散。

歷經實驗室萃取失敗，劉掍山自蓋精油工廠，以鍋爐蒸餾方式萃取綠花白千層及澳洲茶樹精油。
歷經實驗室萃取失敗，劉掍山自蓋精油工廠，以鍋爐蒸餾方式萃取綠花白千層及澳洲茶樹精油。

蒸氣經過灌滿冷水的冷卻桶凝結，再分離純露和精油後，才算初步完成萃取工序。
蒸氣經過灌滿冷水的冷卻桶凝結，再分離純露和精油後，才算初步完成萃取工序。

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