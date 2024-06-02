解碼山林 疏伐後林下環境更豐富、精油量更高 臺東分署攜璞草園 開發針葉木系列精油

【撰文／劉安倫 攝影／林焮堯 圖片提供／臺東分署】

走在臺東關山鎮及海瑞鄉、總長24公里的「紅石林道」，可鳥瞰花東縱谷平原美景，林道深處還可見聳立天際的孟宗竹林及柳杉造林地。栽植超過40年的柳杉造林地，林木生長良好，甚至出現競爭，林業及自然保育署臺東分署疏伐，留給林木更多成長空間，經疏伐的柳杉枝條與枝葉已萃出精油等相關產品。

「怎麼可以連我們自己都不知道，這塊島嶼有哪些氣味？」璞草園創辦人許仁和8年前落腳臺東，這四年隨著原民腳步往山林裡走去，不斷找尋臺灣味，這股源自山林的芬芳，現在正逐漸擴散中。

柳杉（Cryptomeria japonica）源自日本，自幕府時代就廣被種植於廟宇與神社周圍，形成參天巨木林守護神明居所。在臺灣島嶼，柳杉是主要的人造林樹種，憑藉海拔落差形成的微氣候變化豐富，植株因應環境複雜性快速生長，香氣可比日本產柳杉更有層次。

根據林業及自然保育署於2008至2013年間所進行的第四次森林資源調查成果（後續維持每五年複查一次為原則），全臺柳杉的造林面積共41,390公頃，占人工針葉林造林樹種的11.39%；森林面積上所生長的林木樹幹材積總量（通稱：蓄積量，是各國森林資源總規模和水平的重要指標），調查之柳杉蓄積量為每公頃約388.89立方公尺，為我國人工林針葉樹蓄積量最高的樹種。

以臺東分署轄國有林地種植柳杉的主要區域一一位於海端鄉的紅石林道為例，在2019至2022年間，總共疏伐搬出可利用的柳杉材積量達2,532立方公尺，但在過去林木伐採作業的現場，疏伐後的枝梢材及枝葉，因苦無可利用價值，在搬運成本的考量下，往往被堆置於現場，任其自然分解。

紅石林道是柳杉材產區，過去僅將主幹木材運出利用。

利用疏伐枝葉作萃取 招喚愛山之人的氣味記憶

近年，關於柳杉全材利用的成分與功效報告很多，中興大學森林系教授王升陽的研究團隊，就從餵食過柳杉葉片精油的小老鼠移動路徑中發現，柳杉葉子精油及其主成分檸檬烯（d-limonene）對中樞神經系統，有安眠、抗焦慮及鎮痛的功能。

國立臺東大學生醫農食研究中心日前也透過蒸氣萃取的方式，將紅石林道實地採集的柳杉疏伐材料進行分析。檢測結果共從葉片和枝木身上，得到超過百餘種精油成分，其中總多酚的含量相當豐富，可有效清除DPPH自由基，具備優秀的抗氧化能力。

林業保育署臺東分署分署長吳昌祐認為，這是推動山村綠色經濟，與國產材全利用的最佳實踐場域，他進一步與萃取本土精油不遺餘力的在地品牌「璞草園」品牌創辦人許仁和詳談，兩人同樣敬重部落，面對山林的謙卑與智慧，也相信愈在地、愈國際，諸多理念可謂一拍即合。

兩方議定，由臺東分署提供紅石林道林班內經疏伐的柳杉枝條與枝葉，交與璞草園，歷經反覆試驗，定錨枝條、葉子分項萃取的最佳數據，並針對成分進行分析；在了解其屬性後，建立出原物料規格化程序後，將成品打樣並通過盲測，終於開發出一系列名為「解碼柳杉」的洗沐、隨身滾珠與噴霧產品。

細聞解碼柳杉系列精油，香氣飽滿且富層次，有著不輸國際芳療大牌的明亮感。

農地到山林 種香到尋香 島嶼氣味的採集者

被日本譽為「臺灣香草職人」的許仁和，堅持以自然農法的方式栽種香草作物逾18年，取其驅蟲與抗菌的避敵作用，降低化肥與農藥的使用，期能恢復土壤環境與生態。許仁和從苗栗自家農地開始，擴展至臺中、臺東等地，逐漸吸引志同道合的農友加入，從種植、提煉到銷售，全由品牌一手掌握。無印良品的天然香氛系列，其中有數支產品，由璞草園量身協助打造而成。

8年前許仁和選擇將生產基地落腳臺東，看似為了尋求這片島嶼上不被汙染的樂土，還有一分私密的「自我」追尋。那是與部落合作照顧香草的過程中，族人長者對他的叩問：「你是誰？」、「你來自哪裡？」、「你要去往何處？」

2020年，疫情陰影籠罩全球，卻也讓精油、芳香療法被主流醫療看見其潛力，在這個時機，許仁和沒選擇坐鎮公司盯緊局勢，反之卻背起冰箱、帶上各式採香器皿與溶劑，跟隨著熟悉傳統領域的原民腳步，往山林裡走去。這四年來，他愈走愈深，深到手機無訊號處，甚至有時身體因高山反應而嘔吐；也愈走愈久，久到公司同事也都習慣了，每個月平均會有一週，老闆都待在山上。

回看這一路，從種植、萃取、更進一步投身於山林氣味的追尋，許仁和自嘲「也是被激到了」，但作為一個本土精油業者，「怎麼可以連我們自己都不知道，這塊島嶼有哪些氣味？」

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