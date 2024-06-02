土肉桂產業帶動經濟活化與林地永續 精油規模化生產 創造多方互利
【撰文／田育志 攝影／黃毛】
林業保育署臺中分署以在地土肉桂葉為原料，推出「玉桂出雲山」品牌主打本土森林精油商品，更大力輔導林農種植土肉桂與學習精油萃取技術。從土肉桂的產地源頭、精油製作、商品研發再到市場推廣，土肉桂精油產業鏈正逐步成形，臺中分署分署長張弘毅認為，未來種植產量明顯提升後，土肉桂精油將迎來規模化生產，所帶來的收益，不僅能提升林農收入、活化山村經濟，更能提高林農將果樹替換成土肉桂的意願，讓林地得到保存，邁向永續發展的可能。
「在升格為農業部林業及自然保育署前的林務局階段，土肉桂（Cinnamomum osmophloeum）就已經被列為造林樹種，是大量分布在全臺400至1500公尺的中低海拔臺灣特有種。」2022年底推出「玉桂出雲山」系列產品的林業保育署臺中分署分署長張弘毅，由土肉桂在臺灣的分布與特性從頭說起。
從造林物種到產品開發 思考土肉桂多元發展
早年臺中地區的山林，主要是泰雅族生活的區域，張弘毅表示，泰雅族人會像吃口香糖那樣，摘取土肉桂葉放入口中咀嚼，民間也不乏利用土肉桂葉製作滷包燉肉。臺中分署開始思考，如何在推廣林農種植土肉桂造林的過程中，可以增加短期收入，於是決定從已經被運用且有相關研究的土肉桂著手。
「目前已獲得鑑定的土肉桂葉精油成分超過64種，1985年時任文化大學森林系（現森林暨自然保育學系）教授胡大維則根據土肉桂的主要成分組成，將土肉桂分為：肉桂醛型、枷羅木醇型、香豆素型、菌桂型、丁香酚型、樟腦型、4－萜品醇型、枷羅木醇－萜品醇型、混合型等9種品系。」張弘毅說，臺中地區原生的土肉桂主要為「肉桂醛型」品系，基於適地適木的考量，臺中分署在2021年開始與中興大學森林系教授王升陽的團隊合作，研究肉桂醛型品系的成分特性、對人體的益處，以及相關的產品開發。
土肉桂是樹木界「威而鋼」 肉桂醛型強項在抗發炎、抗氧化
根據王升陽團隊研究，肉桂醛型土肉桂集香、辣、甜等風味於一身，葉子的萃取物富含類黃酮糖苷，具有調節血糖和血脂的潛力，同時具有抗氧化、抗發炎的活性，與改善腸道菌叢的效果，對於高尿酸及痛風症狀也有極佳的抑制作用。
研究也發現，藉蒸餾土肉桂葉萃取精油過程中冷凝產生的「純露」，含有數個抑制第五型磷酸二酯酶（PDE5）活性的新化合物，這類PDE5抑制劑是最早被核准用於治療勃起功能障礙的藥物「威而鋼」即以PDE5抑制劑中的西地那非（Sildenafil）為主成分，張弘毅直言，土肉桂純露可以稱得上是樹木界的威而鋼。不僅如此，張弘毅也強調，因香豆素具有致癌性，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中規定，每公斤不得高於2ppm，而臺中分署於出雲山苗圃建置的土肉桂種子園，葉片所檢測出的香豆素遠低於此標準，是研發產品的一大優勢。
有了研究成果，臺中分署與王升陽團隊合作發想出「玉桂出雲山」品牌，土肉桂又名臺灣土玉桂，而出雲山則是臺中分署建立土肉桂種子園的出處、同時也是產品原料來源，結合兩者替品牌命名，期望能藉由優質的土肉桂種原，帶動中部地區的土肉桂產業發展。
2021年，「玉桂出雲山」的品牌名稱隨著產品研發有了亮相機會，接著陸續推出茶包、複方精油、香氛蠟燭、淡香水、精油牙膏、純露漱口水、精油貼布、衣物寢具防蟎抗菌噴霧等土肉桂產品。張弘毅表示，「玉桂出雲山」的產品發展多元，但著重的仍是肉桂醛型土肉桂能抗氧化、抗發炎等特性。
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