土肉桂產業帶動經濟活化與林地永續 精油規模化生產 創造多方互利

【撰文／田育志 攝影／黃毛】

林業保育署臺中分署以在地土肉桂葉為原料，推出「玉桂出雲山」品牌主打本土森林精油商品，更大力輔導林農種植土肉桂與學習精油萃取技術。從土肉桂的產地源頭、精油製作、商品研發再到市場推廣，土肉桂精油產業鏈正逐步成形，臺中分署分署長張弘毅認為，未來種植產量明顯提升後，土肉桂精油將迎來規模化生產，所帶來的收益，不僅能提升林農收入、活化山村經濟，更能提高林農將果樹替換成土肉桂的意願，讓林地得到保存，邁向永續發展的可能。

「在升格為農業部林業及自然保育署前的林務局階段，土肉桂（Cinnamomum osmophloeum）就已經被列為造林樹種，是大量分布在全臺400至1500公尺的中低海拔臺灣特有種。」2022年底推出「玉桂出雲山」系列產品的林業保育署臺中分署分署長張弘毅，由土肉桂在臺灣的分布與特性從頭說起。

土肉桂是樟科肉桂屬，三出脈的葉子是其特徵。

從造林物種到產品開發 思考土肉桂多元發展

早年臺中地區的山林，主要是泰雅族生活的區域，張弘毅表示，泰雅族人會像吃口香糖那樣，摘取土肉桂葉放入口中咀嚼，民間也不乏利用土肉桂葉製作滷包燉肉。臺中分署開始思考，如何在推廣林農種植土肉桂造林的過程中，可以增加短期收入，於是決定從已經被運用且有相關研究的土肉桂著手。

「目前已獲得鑑定的土肉桂葉精油成分超過64種，1985年時任文化大學森林系（現森林暨自然保育學系）教授胡大維則根據土肉桂的主要成分組成，將土肉桂分為：肉桂醛型、枷羅木醇型、香豆素型、菌桂型、丁香酚型、樟腦型、4－萜品醇型、枷羅木醇－萜品醇型、混合型等9種品系。」張弘毅說，臺中地區原生的土肉桂主要為「肉桂醛型」品系，基於適地適木的考量，臺中分署在2021年開始與中興大學森林系教授王升陽的團隊合作，研究肉桂醛型品系的成分特性、對人體的益處，以及相關的產品開發。

林業保育署臺中分署分署長張弘毅推動與中興大學教授王升陽的合作，研究土肉桂並開發產品。

土肉桂是樹木界「威而鋼」 肉桂醛型強項在抗發炎、抗氧化

根據王升陽團隊研究，肉桂醛型土肉桂集香、辣、甜等風味於一身，葉子的萃取物富含類黃酮糖苷，具有調節血糖和血脂的潛力，同時具有抗氧化、抗發炎的活性，與改善腸道菌叢的效果，對於高尿酸及痛風症狀也有極佳的抑制作用。

研究也發現，藉蒸餾土肉桂葉萃取精油過程中冷凝產生的「純露」，含有數個抑制第五型磷酸二酯酶（PDE5）活性的新化合物，這類PDE5抑制劑是最早被核准用於治療勃起功能障礙的藥物「威而鋼」即以PDE5抑制劑中的西地那非（Sildenafil）為主成分，張弘毅直言，土肉桂純露可以稱得上是樹木界的威而鋼。不僅如此，張弘毅也強調，因香豆素具有致癌性，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中規定，每公斤不得高於2ppm，而臺中分署於出雲山苗圃建置的土肉桂種子園，葉片所檢測出的香豆素遠低於此標準，是研發產品的一大優勢。

有了研究成果，臺中分署與王升陽團隊合作發想出「玉桂出雲山」品牌，土肉桂又名臺灣土玉桂，而出雲山則是臺中分署建立土肉桂種子園的出處、同時也是產品原料來源，結合兩者替品牌命名，期望能藉由優質的土肉桂種原，帶動中部地區的土肉桂產業發展。

2021年，「玉桂出雲山」的品牌名稱隨著產品研發有了亮相機會，接著陸續推出茶包、複方精油、香氛蠟燭、淡香水、精油牙膏、純露漱口水、精油貼布、衣物寢具防蟎抗菌噴霧等土肉桂產品。張弘毅表示，「玉桂出雲山」的產品發展多元，但著重的仍是肉桂醛型土肉桂能抗氧化、抗發炎等特性。

臺中分署推出「玉桂出雲山」品牌，以土肉桂為原料研發多樣商品。

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