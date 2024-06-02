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王升陽：打造產業鏈 尋找馥郁臺灣特有香氣 國產精油檢測中心穩健產業發展

聯合新聞網／ 豐年
王升陽認為臺灣森林精油已有具特色、品質的產品原料，只要進一步健全產業鏈，未來可朝國際發展。
王升陽認為臺灣森林精油已有具特色、品質的產品原料，只要進一步健全產業鏈，未來可朝國際發展。

【撰文／段佩妤、余麗姿 攝影／吳尚鴻】

小小一滴森林精油，需要1公斤木材萃取；提煉1公斤香杉精油，需要使用500公斤木材。一瓶精油，蘊含一大片滿滿森林力。農業部林業及自然保育署近年投入研發木土森林植物精油，與中興大學森林學系終身特聘教授、循環經濟研究學院院長王升陽合作，打造精油產業鏈，起步從2023年4月成立「國產精油檢測中心」開始。

「臺灣的精油賣到國際市場，要符合國際行銷的貿易規範，我們要出一些安全憑證，精油組成的成分是什麼？這樣才會賺錢，才能有產業。」王升陽說，臺灣要推有特別功效與特殊成分的產品，才有機會，香杉、土肉桂、黃荊、臺灣杉精油就是很好的代表。

我是研究天然物的。」王升陽的研究領域為天然物化學、木材化學、植物代謝體學、天然藥物開發，他的學術舞臺以天然代謝物為核心，如樹幹向四面八方延展，精油的研究與開發是其中的一個分支。

黃荊用途多元，精油成分具舒緩放鬆等效果。 （圖片提供／王升陽）
黃荊用途多元，精油成分具舒緩放鬆等效果。 （圖片提供／王升陽）

萃取實用芳香物質 天然物與現代生活緊密相連

精油為天然物（natural product），更確切的說是植物所製造的「次級代謝物」（secondary metabolites）。代謝物是指生物在代謝過程中產生的化合物，次級代謝物並不直接涉及植物的生長發育，但通常能發揮防禦、競爭、抵抗逆境等其他與維持生命現象不直接相關的功能，在植物的自我保護與繁殖中發揮重要作用。

次級代謝物通常具有多樣化的化學結構，並且具有多種生物活性。這些化合物可能具有抗微生物、抗氧化、抗菌、抗蟲、抗癌等活性，因此在醫學、農業、食品工業等領域具備廣泛應用價值，例如可用於皮革鞣製等廣泛用途的鞣素（單寧）、能夠提振精神的咖啡因、帶出可樂類飲料香辛風味的肉桂醛，都是日常生活應用植物次級代謝物的實例。

精油是從植物萃取出來的揮發性芳香化合物，同一株植物在果實、葉片、花瓣、莖幹等不同部位能取得的精油成分也不盡相同。人們也會依據精油特性、萃取率等因素挑選想利用的部位萃取。由於精油的天然特性得到廣泛應用，王升陽表示，「目前已知約有3,000種精油，其中大概有1/10具有商業重要性，特別是對於食品、藥品、化妝品、農藝、衛生和香水工業。」

王升陽認為，臺灣有約60%土地被森林覆蓋，自然資源豐富且多樣化，是能有效利用的再生資源。 （圖片提供／王升陽）
王升陽認為，臺灣有約60%土地被森林覆蓋，自然資源豐富且多樣化，是能有效利用的再生資源。 （圖片提供／王升陽）

古老產業潛力無窮 技術門檻低、用途廣泛

人類利用精油成分由來已久，羅馬、埃及、巴比倫、印度……到東亞周王朝等諸多古文明均可找到薰香、香膏、香粉、香油等使用紀錄，應用在醫療、美容、宗教儀式。王升陽以古埃及文明為例，木乃伊的裹屍布可驗出多種香料、精油成分，「你可以想像，在那個時候就有運用精油的紀錄，可見精油的生產不是多麼新穎的技術。」西元前的中東地區已有原始蒸餾技術的紀錄，蒸餾精油的信史最晚從中世紀前期開始，「精油其實是個老產業。技術門檻低，就是蒸餾萃取。」

臺灣也曾是精油大國，日治時期樟腦出口名列世界第一，1950年代香茅油的出口更在全球名列前茅，當時與薄荷油、樟腦油，均曾為我國賺進外匯的重要農產品之一。1968年後，因化學合成技術發展，天然香茅油不敵化學合成者，天然植物香氣漸漸淡出。

1996年國內引進芳香療法，相關精油產品逐漸為民眾所知，而精油的最終用途其實跨越許多產業，需求不斷增加，包含食品和飲料、個人護理、化妝品及芳香療法等。據英國諾丁漢大學名譽副教授Immo N. Fiebrig編著《醫藥生態農業（Medicinal Agroecology）》指出，全球精油市場規模已超過1百億美元，自2017年後至今的全球精油產量增長超過1倍。王升陽認為，精油固然是迷人的產業，也具有發展潛力，但卻不是每個國家、地區都適合投入。

面對西方精油當道，臺灣精油如何推進？「瓶頸不是我們東西不好，而是說，你要把這個產業鏈弄出來。」王升陽語重心長地說。

香杉是臺灣特有種，不僅香氣迷人，香杉精油的機能性也有待開發與推廣。 （圖片提供／王升陽）
香杉是臺灣特有種，不僅香氣迷人，香杉精油的機能性也有待開發與推廣。 （圖片提供／王升陽）

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