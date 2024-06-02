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林產類加工大變革 邁向森林精油初級加工里程碑 林業保育署領軍 輔導林農「萃」出香氣與產值

聯合新聞網／ 豐年

【採訪／余麗姿、吳秉容 撰文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

「玉桂出雲山」土肉桂精油及純露、「解碼柳杉」精油創新商品陸續問世，引起愛好者注目。本土森林精油今年更將百花齊放，為推動國產精油的產業鏈，農業部去（2023）年下半年新增「森林精油」為林產品初級加工項目，鼓勵林農或林業合作社一起投入生產臺灣香氣行列，將每年約3千公噸的莖葉、枝梢殘材等林業剩餘資材萃出精油。結合產官學的合作，將以往不受重視的林業剩餘資材多元利用，創造最終木材收穫前的額外收益。

「林業保育署所發展的森林植物精油，是國產精油其中一個分支」，林業保育署森林產業組林產利用科科長許賢斌說，「我們聚焦人工林裡的造林木及其他原生植物利用。」

在國內種植的植物，經國內廠商或農民萃取製成的精油，都可以列為國產精油，例如在國內種植薰衣草所萃取出來的精油，就是如此。林業保育署取用的精油原料是源自於森林內的造林木，或其他原生植物為主，即「本土的森林植物精油」。

談到森林產業，許多人只會想到「木竹材的生產」。但在國內，除了木、竹材的森林主產物，其他的非木材林產物，即「森林副產物」或稱「非木質林產物」，也相當豐富多元。林業保育署森林產業組組長張偉顗指出，以往林地木材生產只取用材的部分，剩下莖葉、枝梢殘材等林業剩餘資材沒有被利用，很可惜，而且造林木像紅檜、香杉、柳杉、樟樹等有特殊的香氣，很值得被萃取、開發為森林特色產品。

巒大杉因木材香氣濃郁，故又稱「香杉」，是臺灣珍貴針葉樹材，枝葉極具開發本土森林精油的潛力。 （圖片提供／南投分署丹大工作站）
巒大杉因木材香氣濃郁，故又稱「香杉」，是臺灣珍貴針葉樹材，枝葉極具開發本土森林精油的潛力。 （圖片提供／南投分署丹大工作站）

精油已是林農加工新選項 首座林業初級加工場指日可待

臺灣國有人工林面積將近160萬公頃，林木伐採後的用材量約七成，其餘枝梢殘材約三成，換算每年至少可產出3千公噸的林業剩餘資材。配合本土森林植物精油發展需求，農業部去年6月修正「農產品初級加工場適用之特定品項及其加工方式」，將「森林精油」（即木材精油及純露）列入林產類的初級加工範疇，規範可加工的精油原料以常見10種造林木為主，原木限紅檜、臺灣扁柏、臺灣杉、香杉、牛樟、臺灣肖楠等6種樹種原木；枝葉則限臺灣肖楠、柳杉、龍柏、白千層等4種樹種枝葉及土肉桂葉。

張偉顗說，「租地造林（承租國有地，林木收益屬私人）林農，還有一些本身擁有大片森林的私有林林農，他們可以在自身林地設置初級加工場生產森林精油，再販售給廠商加工製成精油相關產品。」根據最新法規的規範，所有林農皆可以在林地內設置初級加工場，將林木伐採後剩餘枝葉、枝梢殘材進行粗解、蒸餾等初級加工作業，合法生產森林精油，增加收入管道。

農業部2020年發布「農產品初級加工場管理辦法」並公告「農產品初級加工場適用之特定品項加工產品及其加工方式」，當時林農就可以於林地內設置初級加工場，進行特定品項加工。許賢斌說，林產業的加工相對單純，過去加工只做到粗解、製材、製炭、蒸餾木醋液等部分，這些在林業機具室就可以處理，「而且，以往林農將林木砍下來，多直接運下山給合法製材工廠，其他就棄置林地，所以過去林業不會有人在林業機具室的基礎上增設初級加工場，因為也用不到。」

張偉顗強調，無法預期達到足夠的經濟效益，就不會有人願意花錢去蓋初級加工場，如今，在林業保育署的帶頭發展下，本土森林植物精油的經濟效益逐漸浮現，因此精油原料與萃取方式，去年6月剛被列入農產品初級加工名單中，法規的明確界定，對森林精油產業的發展有重大意義。許賢斌說，「現在法規鬆綁，森林精油成為林產品初級加工品的其中一員，林農未來可以選擇投入這個產業發展。」

張偉顗提到，將國產材多元利用，並形成完整的循環經濟體系，是林業保育署投入森林精油產業發展的重要目標。
張偉顗提到，將國產材多元利用，並形成完整的循環經濟體系，是林業保育署投入森林精油產業發展的重要目標。

許賢斌說，森林精油初級加工方式以水蒸氣蒸餾法與水煮式蒸餾法為主，相較於市面常見有機溶劑萃取法，成分對人體更加友善。
許賢斌說，森林精油初級加工方式以水蒸氣蒸餾法與水煮式蒸餾法為主，相較於市面常見有機溶劑萃取法，成分對人體更加友善。

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