臺灣遠洋漁業轉骨　對外漁協全力補給 肩負養護使命　海上觀察員守望海洋資源

【撰文／段佩妤 攝影／吳尚鴻】

因應國際趨勢變化，1989年政府和產業界合力成立「對外漁業合作發展協會」，協助業者進行入漁合作、處理漁事糾紛、爭取成為區域性漁業管理組織會員，以確保遠洋作業權益。參與區域性漁業管理組織過程中，透過發展漁船監控系統、觀察員計畫等，共同養護與管理海洋資源。其中，觀察員計畫迄今二十餘年，已獲得中西太平洋漁業委員會認可，今年1月該組織將派員來臺進行第三次定期稽核。

財團法人中華民國對外漁業合作發展協會（簡稱對外漁協）執行長張正昇，畢業於國立政治大學外交研究所，專攻國際法、海洋法。張正昇投入遠洋漁業三十餘年，一路從基層辦事員做到第五任執行長，人生境遇與對外漁協的發展密不可分，「1987年，我在當時的農委會漁業處工作，協助處理對外漁業工作，那時候是任務編組，規模很小。1988年，臺灣遠洋漁業產生不少涉外漁事糾紛，於是當時的農委會決定成立對外漁協，我並協助草擬協會創立的架構。」

促進國際合作與援助被扣漁船 難忘「快樂366號」歷劫歸來

1980年代，協助業者進行入漁合作是當時的任務之一。不僅要與沿海國洽談，尋求入漁合作，也幫助業者爭取合理入漁費用，也需要拓展國際間的交流與互動。早期我國漁船被扣情形頻傳，因此對外漁協當時另一個主要任務就是協助處理漁業糾紛，通常漁船被扣主要是涉嫌違反沿海國漁業法令，但也有非漁撈作業的因素。

快樂366號漁船在美國舊金山的被扣事件，是最為棘手的經驗，張正昇說，2004年8月，快樂366號漁船從蘇澳出港，搭載船長、輪機長、10名中國漁工前往北太平洋作業。10月9日漁船突然失去聯絡，直到21日才接獲其他漁船通報快樂366號位在舊金山附近水域。張正昇說，「那些中國船員上船打算偷渡到美國。船行經夏威夷附近的海域作業，那十幾人就把船長跟輪機長綁起來，然後把船開到舊金山外海，再坐小艇偷渡上岸。」中國漁工上岸沒多久就被美國海岸防衛隊逮捕，船長和輪機長卻被指控從事偷渡買賣交易。

2004年快樂366號平安歸來，舉辦歡迎會。左一為執行長張正昇。 （圖片提供／對外漁業合作發展協會）

當時漁政單位、外交部與對外漁協開始漫長的跨海訴訟工作，「我們跟美國有時差，有時候船東跟船長、輪機長聯繫完，半夜就打電話給我，心急如焚，想知道情況到底是怎麼樣。」最後歷經1年8個月才通過司法程序還兩人清白。返家的最後一哩路，船長與輪機長僅靠兩人之力橫渡太平洋，航行將近一個多月才結束這段艱辛的旅程。過程與美方司法交鋒、不間斷的跨海聯繫與關切，以及蒐證辯論，張正昇感嘆道：「真的是永生難忘。」

臺灣遠洋漁業革新轉捩點 解除黃牌之後的永續方向

2012年開始，對外漁協派員參與臺灣與歐盟間的雙邊諮商，協助政府採取多項改進措施，但是沒有達到歐盟的要求，因此歐盟在2015年正式將我國列為打擊IUU不合作第三國警告國家（按：即黃牌，雖然未禁止漁獲輸銷歐盟市場，但仍會引起貿易商及消費者疑慮），於2019年解除黃牌。

面對黃牌，對外漁協協助政府草擬《遠洋漁業條例》、修訂漁業法制架構、推動電子漁獲日誌（e-logbook）等改進措施。「我們以前沿近海管理跟遠洋漁業管理，都是用一個漁業法，最高罰款就是15萬元，法規有很大的行政裁量權。遠洋漁業條例通過以後，罰款最高是3千萬元，差距很大。」新法上路之後，雖引起漁民的反彈，但張正昇認為，這是產業轉型不得不面對的改變。

投身遠洋漁業三十多年，張正昇認為產業發展如同潮來潮往，有時候狂風巨浪，有時候風平浪靜，遠洋漁業的韌性足以乘風破浪，產業前景應將眼光與格局拉大、看遠。

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