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信豐農場六級化經營 打造完整臺灣紅藜產銷鏈 期盼輸銷歐美日　展現臺灣紅藜風采

聯合新聞網／ 豐年
臺灣藜（Chenopodium formosanum Koidz.）俗稱紅藜，屬於藜科、藜屬的植物，其莖桿富韌性，成熟時穗會下垂。 （圖片提供／信豐農場）
臺灣藜（Chenopodium formosanum Koidz.）俗稱紅藜，屬於藜科、藜屬的植物，其莖桿富韌性，成熟時穗會下垂。 （圖片提供／信豐農場）

【撰文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

人稱「紅藜達人」的鄭世政，最初和家人一起嘗到家鄉屏東種植的紅藜，驚豔於它對人體健康的益處、商業化的潛力，一頭栽入臺灣特有種作物「臺灣紅藜」復興運動，全心奉獻本土紅藜產業。2014年集結理念相同者，成立農企業「信豐農場」，自產自銷結合農友契作，田地至今擴展至十餘甲，紅藜栽種面積為全國之最。鄭世政的願望就是遍撒紅藜種子，讓各地皆能感受紅藜之美，同時推廣到全世界，讓臺灣紅藜在國內外發光發熱。

全臺灣都有紅藜故事 鄭世政要讓紅藜再次遍地開花

臺灣紅藜是臺灣特有的原生種作物，自古為原住民傳統糧食之一，因極佳的發酵效果，也是釀製小米酒的酒麴原料。賽夏族傳說人物迪卡魯（Dikalu）自鬼域帶回紅藜，釀出大受族人歡迎的酒；魯凱族「人蛇戀」故事中蛇王以七彩琉璃珠擄獲巴冷公主芳心，達魯瑪克部落文史工作者蘇金城認為，琉璃珠原型便是繽紛的紅藜穗；泰雅族、賽德克族和太魯閣族的彩虹橋神話，一說雙手沾染上紅藜汁液即可通過彩虹橋，神靈據此判斷辛勤耕作與否。「北、中、南部的原住民部落都有關於它的傳說，所以我希望讓紅藜再次遍地開花！」

鄭世政創辦信豐農場之初走遍全臺各地，深入考察地形、氣候，同時吸收不少紅藜相關的文化知識與傳說，農場自2013年營運至今（2023）年，紅藜栽植面積擴及臺北、桃園、臺東、屏東等地。鄭世政語氣堅定：「能種的地方都可以種，不必侷限在某一個地域，我比較關注的是當地氣候適不適合、種出來的產值夠不夠農民溫飽。」

一株株尚未結穗的紅藜迎風搖曳生姿。我們置身於中壢芝芭里1分地大小試驗田中央，鄭世政表示，「我們主要的紅藜產區還是在臺東、屏東，和當地農民進行契作，大面積種植；北部小規模的試驗田則以推廣為目的。」中壢若成功栽種，將結合桃園花彩節，與各種花卉競妍；未來甚至會擴拓鄰田，長線發展地景藝術，以獨特景觀帶動地方觀光產業，讓造訪者一覽臺灣紅藜風采。

鄭世政期望未來藉由紅藜育種與採收機械化，降低前端生產成本，將紅藜成功輸銷歐美日市場；目前則計畫投入資源於行銷教育，讓大眾了解臺灣本土紅藜與國外競品「藜麥」的不同，可以依據自身需求進行購買。
鄭世政期望未來藉由紅藜育種與採收機械化，降低前端生產成本，將紅藜成功輸銷歐美日市場；目前則計畫投入資源於行銷教育，讓大眾了解臺灣本土紅藜與國外競品「藜麥」的不同，可以依據自身需求進行購買。

紅藜品系純化最迫切 採收機械化要待成熟期、高度一致

根據多年栽種經驗，鄭世政指出，氣候是影響臺灣紅藜收成好壞的主因之一，「紅藜採收季大概是每年1月到3月左右，臺灣東北部如宜蘭、北花蓮等地，處東北季風迎風面，冬季容易下雨，紅藜如果在採收期遇到下雨會損失慘重。」

紅藜栽種確實「鋩角」（mê-kak）多。原則上紅藜越大時需求水分越少，但抽穗開花前須補足適量水分，確保子實灌漿良好；待抽出綠色的穗、綻放白色小花，露出一根根小黃點進行自花授粉，這時不管是大雨或灌溉，都有可能將柱頭花粉沖洗掉，造成授粉不良、影響產量。紅藜成熟時，若碰到連續降雨，溼度、水分太高，也會導致穗紛紛冒出頭發芽，穀粒品質與口感變差，造成大規模田損。鄭世政總結，種植紅藜要因地制宜、視天氣調整耕作方式，方能迎接最終豐收。

除了「天公作美」，要產出一粒粒飽滿紮實、色澤鮮妍的紅藜，整個栽種過程還要通過數道關卡。目前紅藜栽培從育苗、定植、除草、防治病蟲害等一路到採收，皆須仰賴人力，鄭世政表示，育種與採收機械化是降低前端生產成本的關鍵，「紅藜品系純化、選育尚未成熟，所以種子（皮）有紅、黃、橘、紫、黑等顏色，不同顏色是不同植化素的波長造成，紅色是甜菜色素，橘色是β胡蘿蔔素，紫、黑色是花青素。」作物色彩不僅關乎賣相更涉及營養，鄭世政強調：「育種純化的目的不是為了篩選顏色，是希望紅藜成熟期均一、高度一致，方便機器田間採收作業。」

成熟的紅藜田中夾雜著綠色未成熟紅藜，成熟期不均一導致採收困難度大增。 （圖片提供／信豐農場）
成熟的紅藜田中夾雜著綠色未成熟紅藜，成熟期不均一導致採收困難度大增。 （圖片提供／信豐農場）

鄭世政特別著重採收機械化，因為紅藜的採後處理，包括乾燥、脫粒、篩選與脫殼等，大多已可交由紅藜乾燥機、篩選機與脫殼機等專門機器協助，採收機具卻仍卡關。「因為紅藜生長階段、植株高低落差，機器無法自動辨別、調整。」他細數目前的嘗試歷程：「我們試過各種機器，有全餵入、半餵入採收機、割禾結紮機、雜糧聯合收穫機等，雖可以採收，但都無法完全克服成熟期、植株高矮不一的問題，最終結果就是耗損率高導致產量不足；所以目前採收仍須多道人工處理，這禮拜採完一批成熟的，下禮拜再採一批，直到全數採收完成。」

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

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