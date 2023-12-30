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以斯馬哈散農莊 復育傳統作物 布農五穀找回原民語言與文化

聯合新聞網／ 豐年
以斯馬哈散農莊主人邱曉徵講起油芒，如同照顧自己小孩一般，眼神藏不住的開心。
以斯馬哈散農莊主人邱曉徵講起油芒，如同照顧自己小孩一般，眼神藏不住的開心。

【撰文／謝平平 攝影／王士豪】

臺東延平鄉位於中央山脈山腳下，平均海拔400公尺，以斯馬哈散農莊距離武陵綠色隧道約1公里，農莊中小米（布農語marooku，下同）、紅藜（mukun）、稷（batal）、龍爪稷（salaz）、油芒（dill）各據一方。邱曉徵依循父輩流傳下來的農耕觀念「一塊土地不能只有一種作物」，他在農莊裡復育各種原民傳統作物，小米面積約6分地、油芒6分地、紅藜4分地、稷與龍爪稷則各2分地，邱曉徵稱為「布農五穀」，目前在農莊的社群上自產自銷。邱曉徵回歸農耕的初衷，除了復興部落文化，也是希望以友善的農法，種植一家人可以安心品嘗的食物。

布農五穀中的主要作物是小米，旁邊通常會種植油芒，以分散鳥害、病蟲害的影響；稷分為粳性、糯性，是小米歉收時的備用糧食；紅藜是布農族的酒麴原料，不作為食物；龍爪稷在傳統文化的運用中，是作為獵人上山狩獵時，隨身攜帶的餐食原料。隨著部落遷徙以及飲食習慣改變，油芒、紅藜、稷、龍爪稷都逐漸消失在原住民的飲食文化裡，就連許多耆老迄今不復記憶。

小米為原民主食，當世居中央山脈的布農族被迫遷移至平地時，只帶了小米離開。
小米為原民主食，當世居中央山脈的布農族被迫遷移至平地時，只帶了小米離開。

從陌生到相知相惜 摸索兩年找出油芒種植之道

為了復育布農五穀，邱曉徵透過小米專家林志忠，拿到油芒的穗株。雖然拿到種子，他卻不清楚油芒的栽培方法，「我不知道怎麼種、什麼時間種、什麼時候會熟？老人家也不知道。」一穗油芒約有200顆種子，他在不同的季節試種，曾經嘗試盆植、土地種植，在培育幼苗的時期經常被小鳥吃掉、被螞蟻搬走，歷經整整兩年，他才摸透油芒的種植方式。

油芒種植時間與小米相似，都在每年的2至3月播種，一株油芒平均可分出10至20株穗，但穗粒成熟時間不一，有的已可採收，有的還在「膨脹懷孕」中，只能以人工一一揀選。油芒的莖稈有蠟，經常滑手，最難纏的是尖刺芒鬚能深入衣物，洗也洗不掉，等同採收一次，就要丟掉一件衣服。邱曉徵表示，油芒雖然難採收，但是它的豐產、抗逆性讓人類辛苦的勞動有了報償。

以斯馬哈散農莊的收成，包含小米（左）、油芒（右上）、龍爪稷（右下）。 （圖片提供／以斯馬哈散農莊）
以斯馬哈散農莊的收成，包含小米（左）、油芒（右上）、龍爪稷（右下）。 （圖片提供／以斯馬哈散農莊）

油芒自體授粉，一顆種子最多可分出50株穗，只有在幼苗期需要照顧，茁壯之後即可當成「野草」，靠著滴灌系統就能存活，還不需要施肥。邱曉徵說，去年小米田遭受鏽病、黑穗病摧折，旁邊的油芒仍一片欣欣向榮，即使鑽心蟲（螟蛾科幼蟲）來了也不怕，「即使穗部遭到侵害，油芒還是會從旁邊長出來，而且就算遇到連續大雨，油芒也不會受到影響。」油芒每3年種植一次，一年二收，採收季節在4月、11月前後。邱曉徵算過，扣掉被麻雀吃掉的2成，1分地約可收穫100公斤的油芒。

油芒耐旱、抗病蟲害，莖稈能自行生蠟，防止水分蒸發，穗粒上有芒鬚，因此名為油芒。
油芒耐旱、抗病蟲害，莖稈能自行生蠟，防止水分蒸發，穗粒上有芒鬚，因此名為油芒。

與生態和諧共存 麻雀、白腰文鳥、斑鳩也愛油芒流水席

以斯馬哈散農莊的榖物為安全無毒友善食品，首批食客不是人，而是鳥。種植油芒的第一年安然無恙，第二年開始有麻雀前來飽食一頓，第三年，白腰文鳥、斑鳩「食好鬥相報」。到了今年，邱曉徵用測距概算的方式，估計約有4百隻麻雀前來享用「流水席」，但與其他鳥類相比，他比較欣賞麻雀的吃相，吃完就飛到樹上休息唱歌，但白腰文鳥吃飽還會繼續玩穗，數十株的穗粒全掉落在地，他開玩笑說，「斑鳩太胖，站不到莖稈上，就在地上等吃，牠們之間可能有講好吧。」

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