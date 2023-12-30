「找回原力」在臺東 從部落文化核心支持原鄉永續農業

【撰文／段佩妤 攝影／吳尚鴻】

原鄉農業缺乏勞動力 機械化生產為小米產業再續航

「臺東縣在1960年代，小米耕種面積超過1,000公頃，後來就一直萎縮，現在不到100公頃。」耕種面積逐年下降有很多原因，臺東區農業改良場場長陳信言首先指出勞動力不足的困境。根據行政院資料統計，全國近58萬原住民人口，其中近5成遷居都市地區，相同的趨勢也在臺東發生，「人力都往都市集中，留在部落的農友其實不多，而且年紀都偏大。」從耕種人力就產生困難，遑論農耕文化的傳承與培力。

提到原鄉產業發展與傳統文化的保存，陳信言坦言責任很重大，期待原民部落保有傳統作物，同時創造經濟效益。農改場長年投入小米、樹豆、紅藜的研究，近期也透過木鱉果、翼豆等作物，讓消費民眾重新認識原民作物的魅力。

雖然小米目前不是主食選項，但其實消費市場對小米的需求仍然存在。部落的許多傳統祭儀仍然需要小米，且近年消費者重視地產地銷的食農觀念，在推廣行銷之下，部分地區小米供不應求，此外，市面上小米原料也多為進口之黃米，顯示國內對小米食用有一定程度的需求。但是，國內生產成本難以下降，導致本土小米對市場需求是「看得到、吃不到」，陳信言說，「在2008年的時候，1公斤乾燥未脫殼的小米大概50元，但是現在要250元。」

傳統的小米生產極度仰賴人力，以往耕地多在山區，難以機械化，且耕種與採收工序繁複。為了讓農民省時、省力，臺東農改場針對小米生產各環節開發相關農機具，陳信言認為，雜糧生產機械化是必須不斷前進的方向，「水稻為什麼會這麼普遍、這麼多人種，因為水稻是從頭到尾幾乎都已經機械化的產業。我們要維持小米產業，機械化就很重要。」

作物產量與食用人口是產業鏈上相互制約的兩端，若沒有一定程度的耕作與產量，導致作物難以推廣，食用人口只會逐漸下滑，在地生產便會日益困難。目前臺東農改場自小米播種、除草到採收，都有相應的農機具可以使用，不僅導入國外機型，也持續開發符合臺灣產地環境的農機具，許多機型已陸續技轉。負責農機具研發的作物環境課副研究員黃政龍認為，機器成本與生產規模有關係，其實農民普遍都需要農機具協助，只是必須考量成本，未來也將持續針對農友需求研發及媒合農機具的開發。

黃政龍說明，以往小米多種植於山坡地，難以應用國外大型機械，因此陸續引進二行式小型機具，希望操作簡單、應用靈活，以減輕農民負擔。

乘坐式的四行式的穴盤移植機，同時可於4行畦上進行移植。每盤共264個苗，共有4盤。從日本引進的紙穴盤，可於土壤中分解，省下將苗移出穴盤的工作。經測試，於總長26公尺的畦間，完成移植動作僅需2分鐘的時間。

選育保種兩方並行 為原民傳統作物保存面面俱到

臺東農改場是國內小米主要研究機關，自1955年開始小米種原蒐集、選育工作，於1965年育成6個優良品種，較地方品系增產30～45%，2008年審查通過「臺東8號」，為目前最常見的小米選育品種。作物改良科助理研究員張芳魁說明，「選育出1個小米品種，平均要10年的時間，歷經選拔、淘汰、試作等，小米一年可以兩收，至少要試作10次。」

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