快訊

「成人每半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

廖偉翔控高端疫苗採購董事會藏弊 3段錄音檔逐字稿全文曝光

辯論會台上唇槍舌戰…吳欣盈遭拍台下昏睡 聲音沙啞無奈吐原因

「找回原力」在臺東 從部落文化核心支持原鄉永續農業

聯合新聞網／ 豐年
臺東農改場長年支持原鄉農業的發展，臺東區農業改良場場長陳信言（右）、作物環境課副研究員黃政龍（中）、作物改良科助理研究員張芳魁（左），期待從部落的需求出發，協助傳統作物與文化的永續經營。
臺東農改場長年支持原鄉農業的發展，臺東區農業改良場場長陳信言（右）、作物環境課副研究員黃政龍（中）、作物改良科助理研究員張芳魁（左），期待從部落的需求出發，協助傳統作物與文化的永續經營。

【撰文／段佩妤 攝影／吳尚鴻】

原鄉農業缺乏勞動力 機械化生產為小米產業再續航

「臺東縣在1960年代，小米耕種面積超過1,000公頃，後來就一直萎縮，現在不到100公頃。」耕種面積逐年下降有很多原因，臺東區農業改良場場長陳信言首先指出勞動力不足的困境。根據行政院資料統計，全國近58萬原住民人口，其中近5成遷居都市地區，相同的趨勢也在臺東發生，「人力都往都市集中，留在部落的農友其實不多，而且年紀都偏大。」從耕種人力就產生困難，遑論農耕文化的傳承與培力。

提到原鄉產業發展與傳統文化的保存，陳信言坦言責任很重大，期待原民部落保有傳統作物，同時創造經濟效益。農改場長年投入小米、樹豆、紅藜的研究，近期也透過木鱉果、翼豆等作物，讓消費民眾重新認識原民作物的魅力。
提到原鄉產業發展與傳統文化的保存，陳信言坦言責任很重大，期待原民部落保有傳統作物，同時創造經濟效益。農改場長年投入小米、樹豆、紅藜的研究，近期也透過木鱉果、翼豆等作物，讓消費民眾重新認識原民作物的魅力。

雖然小米目前不是主食選項，但其實消費市場對小米的需求仍然存在。部落的許多傳統祭儀仍然需要小米，且近年消費者重視地產地銷的食農觀念，在推廣行銷之下，部分地區小米供不應求，此外，市面上小米原料也多為進口之黃米，顯示國內對小米食用有一定程度的需求。但是，國內生產成本難以下降，導致本土小米對市場需求是「看得到、吃不到」，陳信言說，「在2008年的時候，1公斤乾燥未脫殼的小米大概50元，但是現在要250元。」

傳統的小米生產極度仰賴人力，以往耕地多在山區，難以機械化，且耕種與採收工序繁複。為了讓農民省時、省力，臺東農改場針對小米生產各環節開發相關農機具，陳信言認為，雜糧生產機械化是必須不斷前進的方向，「水稻為什麼會這麼普遍、這麼多人種，因為水稻是從頭到尾幾乎都已經機械化的產業。我們要維持小米產業，機械化就很重要。」

作物產量與食用人口是產業鏈上相互制約的兩端，若沒有一定程度的耕作與產量，導致作物難以推廣，食用人口只會逐漸下滑，在地生產便會日益困難。目前臺東農改場自小米播種、除草到採收，都有相應的農機具可以使用，不僅導入國外機型，也持續開發符合臺灣產地環境的農機具，許多機型已陸續技轉。負責農機具研發的作物環境課副研究員黃政龍認為，機器成本與生產規模有關係，其實農民普遍都需要農機具協助，只是必須考量成本，未來也將持續針對農友需求研發及媒合農機具的開發。

黃政龍說明，以往小米多種植於山坡地，難以應用國外大型機械，因此陸續引進二行式小型機具，希望操作簡單、應用靈活，以減輕農民負擔。
黃政龍說明，以往小米多種植於山坡地，難以應用國外大型機械，因此陸續引進二行式小型機具，希望操作簡單、應用靈活，以減輕農民負擔。

乘坐式的四行式的穴盤移植機，同時可於4行畦上進行移植。每盤共264個苗，共有4盤。從日本引進的紙穴盤，可於土壤中分解，省下將苗移出穴盤的工作。經測試，於總長26公尺的畦間，完成移植動作僅需2分鐘的時間。
乘坐式的四行式的穴盤移植機，同時可於4行畦上進行移植。每盤共264個苗，共有4盤。從日本引進的紙穴盤，可於土壤中分解，省下將苗移出穴盤的工作。經測試，於總長26公尺的畦間，完成移植動作僅需2分鐘的時間。

選育保種兩方並行 為原民傳統作物保存面面俱到

臺東農改場是國內小米主要研究機關，自1955年開始小米種原蒐集、選育工作，於1965年育成6個優良品種，較地方品系增產30～45%，2008年審查通過「臺東8號」，為目前最常見的小米選育品種。作物改良科助理研究員張芳魁說明，「選育出1個小米品種，平均要10年的時間，歷經選拔、淘汰、試作等，小米一年可以兩收，至少要試作10次。」

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

創始人宣示20年大計畫 雷軍：小米拚當全球汽車五哥

農糧署：水稻轉作有助於供需平衡 才能嘉惠農民

小米汽車技術發布會將舉行 雷軍：要經過15到20年成為全球前5汽車廠商

偷晶片技術？華為14前員工侵權被捕 小米否認有關聯

相關新聞

栽回大武山下的 小米生態系 田野調查家攜手部落青年 復興返穀文化

2009年8月，莫拉克颱風挾帶超大豪雨，重創屏東縣瑪家鄉瑪家村、霧臺鄉好茶村、三地門鄉大社村的部落產業與生活場域。為了重建家園，三村的居民遷至位於瑪家鄉北葉村的瑪家農場，將山林環繞的新部落命名為「禮納里」（Rinari），禮納里含意是「我們一起走，大家一起往那兒去的地方」，在此地匯聚了新的希望，重新出發。包括田野調查家林志忠與在地部落青年所組成的「深活共構」文化工作室，為了推廣原民文化、建立和諧生態圈而共同努力。

以斯馬哈散農莊 復育傳統作物 布農五穀找回原民語言與文化

11月底，以斯馬哈散農莊的油芒田已採收完畢，旁邊綠中帶紅的低矮植物，是剛種不久的紅藜。在這片1.8公頃的農莊中，種植著布農族過去慣常食用的五穀；1942年族人被迫從高山遷移平地時，僅攜帶小米下山，其他穀物已不復見。抱著復耕原民作物的心情，農莊主人邱曉徵（Banu Ismahasan）先種植小米，2014年開始種植紅藜，他邊上課、邊尋找其他原民作物，至今已成功復育紅藜、稷、龍爪稷、油芒。

「找回原力」在臺東 從部落文化核心支持原鄉永續農業

目前臺灣原住民族共16族，在臺東地區共有7族（阿美族、卑南族、布農族、雅美族、排灣族、魯凱族、噶瑪蘭族），占臺東縣三分之一的人口，近8萬人。臺東地區原民族群多元、傳統物產豐饒，原鄉發展向來是臺東農改場努力方向。2022年開始，臺東農改場執行「找回原力原鄉生態永續新農業計畫」，投入原民作物的知識傳承、栽培技術、產業串聯、資料建立與推廣等工作，推動原鄉兼顧「三生共好」的永續農產發展模式，保留部落農耕文化，提升部落經濟、促進青年回流。

霧臺小米回家 邁向世界文化遺產潛力點 中山大學USR計畫讓魯凱傳統農耕文化「醒來」

霧臺鄉魯凱族人、國立中山大學社會學系助理教授巴清雄（Rungudru Pacekele）於2020年開始推動USR種子型與萌芽型計畫，帶領學生深入屏東縣霧臺鄉霧臺村的谷川、神山與霧臺部落，學習魯凱族傳統農業文化，並於休耕地進行小米混作栽培。巴清雄說，與2011年他負責的「小米回家」行動相比，中山大學USR計畫有一套完整規畫，能夠將學校與部落整體的力量有效整合，在原住民族傳統農業面臨人口外流、勞動力老化的情況下，開創小米復耕與保種新希望。

打造閃耀寶石村─內埔東片社區 團結向心 共創農村永續新生命

經國道3號下長治交流道，轉向綠意盎然的屏40-1鄉道，早晨清新的空氣裡，飄逸紅蔥頭入鍋煸炸時的辛香，交雜著可可經曝曬後所散發的酸甜氣息，與巷弄裡熱情招呼的濃濃四縣腔，這是專屬內埔的風土人情味。手捧豐碩農產、笑容迎人的客家獅，是識別東片村入口的歡迎意象，沿鄉間小路漫行，清澈溝渠裡魚群悠遊，田園裡的農家勤於耕作，伴隨活動中心裡傳出陣陣的歡笑聲，處處散發「寶石村」閃耀的魅力與活力。

跨領域科技研發結晶 臺大智慧溫室 攜手朝向「機智的農民生活」

面對極端氣候的影響，穩固的溫網室設施能有效提升作物栽培成效，並降低災害帶來的損害。此外，根據世界銀行（word bank）資料顯示，全球智慧農業之市場發展趨勢自2013年起逐年攀升。國立臺灣大學掌握農業技術發展趨勢，在校內打造全方位智慧節能溫室。推動者之一，同時也是生物資源暨農學院院長的林裕彬分享未來展望：「『鋤禾日當午，汗滴禾下土』，我們希望，在烈日炎炎下揮灑汗水是農業的過去式；未來每個農民都是高科技農夫，運用智慧化與自動化設備節省時間、金錢與人力，實現精準栽培。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。