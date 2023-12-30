霧臺小米回家 邁向世界文化遺產潛力點 中山大學USR計畫讓魯凱傳統農耕文化「醒來」

【撰文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

巴清雄擔任大學社會責任實踐計畫（University Social Responsibility, USR）「雲霧山林黃金城：魯凱族霧臺鄉小米復耕與創新計畫」主持人，以原住民糧食作物「小米」為核心，實踐「在地連結」、「人才培育」，帶領大學生與部落族人一同推動魯凱族傳統農業文化復振，締造「小米復耕」行動嶄新開始。

巴清雄指出魯凱族傳統農耕制度為混作栽培，在不同時間採收不同作物。因此，雖然小米在魯凱族的生活、祭典與文化上扮演關鍵角色，小米之外其他傳統作物的保存與延續也相當重要，要用宏觀角度對應整個生態。

96個品系「小米回家」 復耕保種需長期規畫行動

歷經過去日本殖民農業、當前市場經濟衝擊等因素，臺灣原住民小米耕作文化勢微，小米種原也逐漸流失。1977年，美國學者韋恩‧佛格（Wayne Fogg）來臺至原住民各部落蒐集小米品系，並將其存放於美國國家種原庫。2011年，在臺大農藝系任教的郭華仁教授與仍是博士生的巴清雄和美方交涉，重新引回這批共計96個小米品系。巴清雄將其分別送還布農、泰雅、排灣、魯凱、達悟共5族、12個部落，期盼部落族人「復耕小米」，傳承與延續小米種原和文化。

小米種原要交由誰接手種植？巴清雄表示，部落年輕族人幾乎已無種植小米經驗，也不了解小米品系族語名稱，無法與他們確認小米品系的族語名稱及發音，因此主要鎖定曾經種植過小米的部落長者。尋找合適人選的過程耗時費力，將小米種原送至各部落後，同樣面臨許多困難。巴清雄舉例，南投縣仁愛鄉泰雅族馬烈霸部落，田地大多栽種經濟作物茶葉，族人只能將小米種植於住家附近的畸零地，無法大規模生產；南投縣信義鄉布農族東埔部落，族人在3月小米播種時曾遇上霜害，氣候因素險些導致收成全軍覆沒。

巴清雄回憶：「96個小米品系中，有15個屬於屏東縣霧臺鄉魯凱族阿禮部落。2009年莫拉克颱風後，阿禮部落遷到長治百合永久屋，沒有多餘農耕地。霧臺部落和阿禮部落的原鄉距離不遠，氣候環境也差不多，所以將小米種原移交霧臺部落耕種，但3月播種時已經過了春雨季，雨水不足，收成也沒有很好。」

回顧「小米回家」行動雖困難重重，但初期在各部落仍有成功收獲，不料卻在一年後無疾而終。巴清雄指出，受到日本殖民農業影響，族人不種傳統作物改種稻米，造成部落飲食習慣改變，影響小米的消費；其次，部落族人為了養家餬口多已改種經濟作物，大幅限縮種植傳統作物的空間，導致小米復耕、保種無以為繼。

學校、耆老合作傳承知識文化 收成回饋部落活化傳統農業

巴清雄指出USR種子型「雲霧山林黃金城：魯凱族霧臺鄉小米復耕與創新計畫」的核心價值，就是透過課程將學生帶到部落，讓他們提早與社會產生連結，在部落中學習不同的文化知識與社會議題，並嘗試將所學貢獻、反饋回部落，各方都能因此獲益。

除了透過相關課程與文獻，讓學生了解魯凱族農業生態學與傳統農業知識，巴清雄也帶領學生實地深入霧臺部落，以小米混作栽培方式，耕種休耕閒置的農地，「我跟族人說你那塊地閒置這麼久，就由我們來幫你整理，他非常樂意。」

國立中山大學USR種子型計畫小米復耕開墾的農耕地，原先為次森林（休耕地），位於谷川部落附近，省道臺24縣旁。 （圖片提供／巴清雄）

從2月初開始砍伐樹木，由學生分組進行，每一個小時輪替一次，向部落耆老學習不同的伐木技巧。2月底燒墾，隔日土壤冷卻後同時播下小米、玉米、臺灣藜等作物種子。撒種、整地完畢等待春雨來臨，讓作物發芽生長，期間還須注意間苗（疏苗避免作物過密）與除雜草等，待5、6、7月開始收成小米。巴清雄表示，過程中會不斷指導學生傳統生態知識，讓他們了解傳統農耕制度對於部落糧食安全、環境維護與作物多樣性保存的重要。

學校與部落合作耕種休耕地，巴清雄笑說，這項USR種子型計畫促進了學校與部落之間的關係，「我們讓部落耆老擔任老師，透過知識的傳遞獲得一些收入；此外，也把小米收成全部回饋給部落，小米可以說是族人最愛的東西，他們都覺得很開心。」巴清雄總結，這項計畫不僅讓學生從部落長者身上學習到傳統生態知識，更促使傳統農業活化，小米復耕與保種得以不同形式在部落延續。

沒有小米稱不上結婚 魯凱族祭儀必備「讓文化更精彩」

小米在臺灣原住民各族都具有文化意義，但對魯凱族而言尤其崇重。小米不僅僅是一種糧食選擇，甚至可作為身分地位的象徵，是傳統文化不可或缺的一環，舉凡婚喪喜慶皆少不了它。巴清雄強調很多魯凱部落儀式都需要酒，「小米可以用來釀酒，結婚時也會規定要有多少的小米作為聘禮。」他笑說，魯凱族人可以說是被逼著努力耕種小米，因為傳統文化意涵，小米作為聘禮就是希望成婚夫妻有小米種子可以種植，新成立的家有食物來源，所以對於魯凱族人來說，沒有小米根本稱不上結婚。

霧臺部落釀製的小米酒，使用糯性（durai）小米與臺灣藜發酵5天後即可飲用，酒味醇厚。

小米作為穀類作物，比魯凱族其他主食芋頭、甘藷更耐貯藏，若芋頭、甘藷收成不佳，小米是無可取代的重要糧食來源。因此當有族人的小米產量達到120把，代表他善於栽培、有能力分享食物，這時要動員整個部落的力量一起將小米搬回部落，這項農事活動稱為Papwabaliu，過程中也會舉行小米負重競賽（Twtinatina）。「小米負重通常會在豐收祭之前，但這項活動已經很久沒有舉行了。去年因為疫情，族人怕有觀光客進來，就說不要辦，我們的學生還是有揹著收成自行舉辦，族人看了就很佩服地說還好有你們，不然今年就沒有小米負重了。」

巴清雄表示，USR種子型計畫讓學生與部落族人合作耕地保種，同時也恢復部落的小米負重文化，而部落族人看見學校師生對小米文化的重視，也會因此受到激勵，願意回過頭來關注自身文化。「我們部落沒有人因為小米發大財，但是小米讓我們的文化更精彩！」

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