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木瓜爸爸陳文億 智慧網室嚴守品質 省工機具精簡管理 國際認證輸銷日本

聯合新聞網／ 豐年
富春山農場共8公頃的網室中，有市面常見的「台農2號」木瓜，以及產量少但甜度高的「日陞」和「紅香」木瓜，陳文億選擇單一作物用心栽培，將生產、銷售兩端做到最好。
富春山農場共8公頃的網室中，有市面常見的「台農2號」木瓜，以及產量少但甜度高的「日陞」和「紅香」木瓜，陳文億選擇單一作物用心栽培，將生產、銷售兩端做到最好。

【文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

木瓜種出名、人稱「木瓜爸爸」的陳文億，當初返鄉務農首先是為了做個好爸爸；他表示自己過去從事營建業，一天至少工作15個小時，「我基本上沒有什麼和家人相處的時間，回家就是睡覺」，深思熟慮後陳文億決定於2011年返鄉務農。

陳文億出生於養豬家庭，1997年口蹄疫爆發重創陳家，為償還債務他拚命工作，但直到決定返鄉的那一年都尚未還清，必須借錢購置農用設備資材，著實面臨不小壓力。因此在作物選擇上，陳文億最初就以「穩定」為優先考量。木瓜雖非高經濟價值的作物，但全年皆可採收，夏季4天一採、冬季7天一採，為陳文億帶來穩定的收入，原先6分地大小的木瓜園，至今已是8公頃的農場，栽培面積擴大十餘倍；栽培管理的佳績更讓他榮獲今（2023）年度的第33屆全國模範農民。

擁有連年通過GLOBALG.A.P.、木瓜銷日的佳績，陳文億獲選第33屆全國模範農民可謂實至名歸。
擁有連年通過GLOBALG.A.P.、木瓜銷日的佳績，陳文億獲選第33屆全國模範農民可謂實至名歸。

手機即時監控 智慧肥灌「用水直接少一半」

陳文億表示，務農必備智慧化與機械化兩個條件，「利用智慧農業管理系統精準作物栽培，穩定產品品質；善用機器工具節省人力，產能至少翻2、3倍。」返鄉第一年，陳文億即攜手高雄農改場進行各種田間試驗，並於農場全區逐步導入智慧農業相關技術、設備。

目前他經營的富春山農場運用農業改良場所研發的「光積灌溉」及智慧農業開發系統，執行智慧肥灌作業。這套作業系統的基礎是植物的蒸散作用，「光強度變化越大，植物蒸散作用越強，就會需要更多的水分。」光積值在光度500以上開始累積，累積至光度90萬就會自動灌溉，水分和肥料以滴灌的方式慢慢擴散，直透土壤深層，讓植物能夠充分吸收養分，避免水資源浪費。陳文億於木瓜果園中設置環境傳感器，偵測並記錄光度、氣溫、土壤溼度、空氣溼度等數值，應用物聯網的概念取得回饋數據，一臺手機就能即時掌握園區狀況。

此外，田間裝設微霧降溫系統，當環境溫度高於35℃、溼度低於75%，系統就會自動霧狀噴水，可使氣溫下降5℃左右。「夏天網室中很悶熱，熱的時候花粉很難形成，就會產生不授粉果『小春』；如果能夠降溫，木瓜的花粉形成好，果實就會變大，那當市場上大家都沒有大顆的木瓜，我們的價格自然會比別人好很多。」（按：木瓜在春天抽芽開花，因此也有「春瓜」別稱，會以大、中、小春稱呼不同大小的木瓜果實）

占地8公頃的農場藉由光積灌溉與微霧降溫系統，實現提升灌溉管理效率與節省水資源的目的，不僅能減少10％人力、30％肥料，用水更直接少一半。「智慧化其實很簡單，就是不要管它，讓它自己處理。我現在的工作只需要巡園，看是否有病蟲害或網室設施破損，剩下的就是要聯絡通路，將產品銷售出去。」

左側為雨量收集器，雨水量達100毫米會停止澆灌；右側為光積灌溉系統，利用太陽能供電。
左側為雨量收集器，雨水量達100毫米會停止澆灌；右側為光積灌溉系統，利用太陽能供電。

圖4
圖4

圖5(圖4+圖5=灌溉水要先經過曝氣沙濾的程序。曝氣桶(黑色)中，將水打入氣泡，讓鐵質變成氧化鐵，氧化鐵較容易沉澱；沉澱後再經過沙濾設備(藍色)，適當的過濾以避免鐵質阻塞滴灌孔。)
圖5(圖4+圖5=灌溉水要先經過曝氣沙濾的程序。曝氣桶(黑色)中，將水打入氣泡，讓鐵質變成氧化鐵，氧化鐵較容易沉澱；沉澱後再經過沙濾設備(藍色)，適當的過濾以避免鐵質阻塞滴灌孔。)

網室農業機械化 1人即能看顧2公頃田地

實地前往種植「台農2號」的5分地木瓜網室，溝底鋪滿輾壓成碎屑的殘枝落葉，陳文億苦笑表示，過去落果和枯老葉都需人工撿出網室，避免造成細菌性或真菌性的病害，「每一年光撿拾的工錢就要花100多萬」；而今，坐式割草機直接將其全數粉碎，還可變成土地的肥料，省時省工。「如果請工人除草，5分地要5天的時間，現在用割草機10分鐘就可以解決，還不需要再買除草劑。」

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