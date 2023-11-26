一坪溫室造價10萬 精準農業標竿三欣園藝 以文心蘭王國為起點 搶攻國內30億元生菜市場

【文／羅國甫 攝影／吳尚鴻】

寒露節氣過後，嘉南平原已退去酷暑煎熬，三欣園藝位於雲林斗南鎮的第三代溫室，老闆曾明進正接待東歐廠商，討論生菜栽培介質是否要由東歐引進。眼看父親忙不過來，三欣園藝第二代青農曾穎榆先代父出征，為《豐年》介紹三欣園藝如何做到精準農業。

夏季生菜也能穩定生產 拿下全年忠實客戶

曾穎榆今年25歲，在她出生那一年，父親曾明進從傳播媒體圈退出，改種文心蘭，7、8年前才將重心改為栽培生菜類。由熟悉的作物轉作新品項，除了栽培管理更有開發市場的挑戰，「生菜是新興的農業產品，萵苣是溫帶作物，臺灣只有冬季的三、四個月是產期，夏季無法生產，臺灣萵苣幾乎都是靠進口，但是我們掌握到關鍵種植技術後，可以向客戶保證萵苣全年度生產。」

臺灣能在夏季生產生菜，在7、8年前根本是不可能的事，但隨著時間考驗，三欣的生菜產量穩定，口碑逐漸在客戶端打出知名度，「現在的家樂福、漢來美食、屋馬燒肉、金色三麥、樂檸漢堡都是我們的忠實客戶，未來外銷會開拓香港、新加坡等高消費國家的巿場。」

曾穎榆分析起萵苣等生菜產業，冬天價格很低，而夏天價格就會很高，今年夏季曾一度拉到1公斤7、8百元，而且還買不到，「有些客戶，在冬天會回心轉意改去買巿面的萵苣，我們也會向客戶表示，夏天的生菜，將會優先給冬天有向我們交易的廠商。」因為三欣產量穩定，價格也不會波動太大，幾年下來客戶也有了黏著度，「寧願冬天多花點錢，也不要夏天找不到貨。」以往是三欣要去向客戶宣傳，但今年開始，有些大客戶甚至派員到三欣溫室拍攝，「他們要把三欣的產品推廣在他們餐廳上，這是最大的轉變，我們在業界已打出信用及知名度。」

三欣第二代曾穎榆表示，三欣園藝成功種植11種葉萵苣並實現週年穩定生產，未來希望能開拓國外市場。

三欣、皆展攜手打造新世代溫室：「農業創新需要一群傻瓜」

接待完東歐廠商，三欣老闆曾明進終於可坐下來好好喝口茶，長期合作夥伴皆展副總經理胡哲嘉也一起接受《豐年》採訪，談起兩人的合作經驗與三欣生菜事業的快速進擊，現年53歲、投入農業已20多年的曾明進一語道破：「農業創新需要一群傻瓜。」

曾明進和胡哲嘉雙方父親都認識，但在曾明進甫投入生菜栽培時，兩人仍未相識。胡哲嘉說：「多年前我剛從日本引進F-Clean膠膜（氟樹脂薄膜）來臺，當時曾大哥有看到，因為之前的玻璃溫室容易爆裂且難清洗，他認為這新的膠膜符合他的溫室要求，這時才開始熱絡起來。」

早期臺灣有很多玻璃溫室，胡哲嘉指出，臺灣多颱風及地震導致玻璃容易破裂，而且玻璃有毛細孔，長期下來就會長青苔，需要人力去清洗，而F-Clean膠膜優勢在不怕颱風地震，透光性也高，「它還有很強的自潔能力，就算有青苔在上面，只要下大雨就會自動洗掉。」

率先使用F-Clean膠膜打造溫室，曾明進補充：「我和哲嘉都具有開創性，做農業領域研發測試很燒錢，但兩人有共同想法一拍即合，一起合作創造出新東西出來。有時創新，真的需要一些傻瓜。創新研發有時會虧錢，甚至完全沒有回收。」一般溫室公司會以他們的設計構想、既有配套去蓋溫室，曾明進表示，皆展會大力配合業主意見，這也讓三欣在未來溫室設備更新更換，有更多空間進行發揮。

三欣的第一代是實驗型溫室，第二代是玻璃溫室，提供蘭花種植，目前主力第三代智慧溫室即使用F-Clean膠膜，有斗南及大林共兩個場合計5百坪，造價5千餘萬、相當於每坪10萬元，除了用於生菜栽培外還有育苗室，溫室內的物聯網（IoT）可以遠端監控，後臺透過IoT連結的各種設備蒐集數據，銜接後續AI分析；至於規畫中的第四代溫室分1、2期，面積各為3千坪及5千坪，第四代溫室估計造價為2億7千萬元。

曾明進和胡哲嘉（左）站在三欣第三代溫室屋頂解說；這座溫室造價1坪約10萬元，已經堪稱國內頂級，未來三欣與皆展合作打造的第四代溫室朝向全自動規畫，要做智慧農業、精準農業的典範。

為栽花重讀園藝系 文心蘭王國意外開啟生菜機緣

曾明進是農家子弟，眼看父親種農作物，價格卻被盤商掐得死死的，雖然考上嘉義農專，但排斥務農的他卻選讀電工，高三畢業前，因親戚有在拍婚紗與拍片，退伍後嘉義當時第四臺剛興盛，21歲的他就開傳播公司，次年就把嘉義縣巿的廣告巿場全拿下，「那段時間很順，90年代我就在臺灣率先製作3D動畫，我個性就是會嘗試做新的東西，但後來第四臺在整併，當時年輕氣盛就被排出巿場。」

淡出傳播圈後為調劑身心，曾明進開始接觸園藝，沒想到因種植文心蘭一頭栽回到農業這行，但一些農業學理完全不懂，他索性考入嘉義大學園藝系，成為29歲「高齡」大學生，從頭打下植物生理學等基礎。

大學畢業後，曾明進擔任文心蘭產銷發展協會秘書長，持續尋找文心蘭拓銷機會；除了由切花向盆花發展、進軍美國市場，2012年在中國長春，他為當地婚妙業者推廣文心蘭搭配婚紗，整個活動動用6千支文心蘭，成本3、4百萬元卻完全免費，辦完後賓主盡歡，對方後來也成為長春最大婚紗公司。不只在生意上有豪爽手腕，曾明進為建構文心蘭王國，當時對溫室設施的打造便已十分重視，首創國內文心蘭環保節能玻璃溫室，並利用屋頂集水系統、過濾雨水自給自足；同時他也不斷為國內文心蘭產業做出貢獻，包括建立文心蘭生產栽培及採後處理模式，巡迴全國數十間文心蘭包裝廠分享經驗、與學研單位協力測試產期調節，獲選為2013年度模範農民。

文心蘭溫室栽培管理的知識基礎，讓曾明進轉作生菜後能「無縫接軌」，但會從文心蘭轉換到生菜，他卻說起因是個「美麗的錯誤」。因為栽培文心蘭時就和歐洲廠商朋友往來密切，「十年前有一次對方電郵夾錯文件，把生菜檔案mail過來了，發現這在臺灣有巿場，我們就開始先搭一棟2、30坪的簡易溫室實驗栽種，累積經驗運作後得到一些數據，才決心投入生菜栽培。」

雖是農家子弟，曾明進從農卻有一段曲折故事，陸續投入文心蘭、生菜產業都展現建立業界標準的強大企圖心。

為拓銷文心蘭，曾明進曾與國內外業者合作，將文心蘭應用於婚禮會場、禮服設計。 （圖片提供／曾明進）

智慧環控「陽光型植物工場」 搶攻不同層級生菜市場

曾明進分析，生菜市場是金字塔形，最頂端的就是俗稱的baby leaf（貝比生菜），種植兩週就採收，每公斤單價可達800到1000元，客戶群集中在法式或義式頂級餐廳，在臺灣約有2～5億元的年產值。「我目前供貨是中層巿場，每公斤200到500元，客戶群為漢來、屋馬燒肉、金色三麥等，這層年產值約有10到15億元。」

產值占比最大的區塊還是基層市場，這層級的生菜價格每公斤在150到200元，客戶群組如火鍋店、連鎖速食如麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王等，年產值超過20億元以上；光是麥當勞，目前每個月就需要40～50噸以上的葉萵苣，結球萵苣更要100噸以上，這些生菜都要從國外進口，冬季臺灣雖可少量生產，但氣候變遷下冬季能供應的時間會愈來愈短。

而在碳足跡及碳稅將列入成本的國際趨勢下，企業會鼓勵採購在地產品，麥當勞總公司已通知亞洲地區，2026年開始，將不再從美國供應生菜，必須在當地尋找生菜貨源，「我們能全年生產，這將給三欣很大機會，因為在地生產碳足跡最低。」

三欣第三代的智慧溫室可以精準掌握養液及水分供給；生菜採收週期，可由一般6～7週縮短到4週左右，在灌溉系統上則是「類水耕」，以國外進口的泥炭土為培養介質，再以「養液薄膜技術」（Nutrient Film Technique, NFT），依溫室環控條件提供養液給植物生長。胡哲嘉表示：「和一般植物工廠要利用大量LED燈及封閉環境不同，三欣溫室是利用陽光來行光合作用，透過F-Clean膠棚94%透光度，也可以稱為『陽光型植物工廠』。」

圖6

圖7(圖6+圖7=三欣園藝以「養液薄膜技術」的類水耕方式栽培生菜，在高透光的溫室中有如「陽光型植物工廠」。)

客製化溫室提高栽培管理「三率」 放眼趨勢規劃未來產線

生菜鮮食不宜噴灑農藥，曾明進採用病蟲害整合管理（IPM），藉精油、天敵昆蟲等方式防治害蟲、建立並完善標準流程，三欣園藝因此獲選為2022年度產銷履歷達人。在IPM之外，他的栽培管理要求「三率」，第一個週轉率，以目前斗南場，裡面有分5個栽種區，生菜4週就可採收，一個栽培區採收完後，立即清苗床、消毒後就放幼苗，這樣運作等於每星期都會有一區可採收，只要達到這種週轉率，全年度都可穩定供貨。

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