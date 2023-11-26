設施栽培導入智能環控 創造農業新利基 智慧溫室落地推廣 農村網路建設仍需補足

【文／游昇俯 攝影／吳尚鴻】

桃園市是臺灣重要葉菜產區，透過設施栽培，短期葉菜即使颱風汛期仍能持續生產，確保糧食安全；引進環控技術智慧灌溉，澆灌降溫克服高溫逆境，穩定蔬菜品質，精準灌溉，用水還能少一半。

彰化縣田尾鄉素有「臺灣花鄉」美名，是國內重要花卉產地，近年全球掀起觀葉植物栽培風潮，生產觀葉植物的田尾「金昌園藝」智慧溫室，利用日照、降雨、風速等感測器掌握氣候條件，遠端遙控天窗、捲簾、遮蔭及灌溉啟閉；設定好氣候參數讓環控設備自動調節，實現「無人化管理」，農場主一週不進場都沒問題。

臺灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬指出，全球農業環境面臨耕作環境衰退、溫室氣體排放、水資源匱乏及食安問題等挑戰，「全球農業面臨的問題就是臺灣面臨的問題」；全球暖化除了影響作物產期，也改變降雨分布及強度，讓病蟲害防治更困難，這些環境逆境可以靠適合的新品種來調適，但育種需要的時間很長，因此就需要環控設施來輔助農業生產。

臺灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬指出，全球農業生產環境挑戰繁多，雖然也能藉新品種等方法調適，仍有需要環控設施輔助生產。 （圖片來源／豐年社）

設施栽培以環境感測器收集氣候資料，將環境資料參數化，讓環控設備在設定參數條件後自動運作。

設施型農業計畫再投近55億元 智農技術有助降低新農栽培門檻

2016年國內接連遭遇尼伯特、莫蘭蒂、梅姬等颱風重創，造成眾多溫網室損毀，行政院因此指示農委會（今「農業部」）農糧署推動5年「設施型農業計畫」中程計畫，將溫網室設施補助比例由3分之1提高至2分之1，輔導農民設置結構加強型溫網室，是政府首度以大型計畫推動設施農業；並從2020年起進而補助農民引進自動化及智能化環境調控設備。

去年農業部獲行政院同意推動「智能防災設施型農業計畫」中程計畫，預估自2023至2026年每年再投入13.7億元，共54.8億元，輔導新建加強型溫網室，並導入自動化、智能化環控設備。

設施栽培以環境感測器收集氣候資料，將設施環境資料參數化，讓環控設備可在設定參數條件後自動運作，除了節省人工，也讓栽培管理比仰賴人為感官經驗判斷更精準；設施環境資料經由人工智慧（AI）分析、深度學習，甚至可預測作物產量，針對作物病蟲害及時預警、防治。

「農試所研發『設施作物葉面積監測系統』，已可預估溫室番茄、小黃瓜一週後的產量」，農業部農業試驗所副所長蔡致榮表示，近兩年基於深度學習的影像辨識及定位技術逐漸成熟，不久的將來，影像辨識技術將可判斷溫室栽培番茄是否成熟足以採摘，或是利用作物光譜特徵，辨識是否發生缺水逆境以控制灌溉，以及植株健康狀況等。

中興大學生物產業機電工程學系教授、台灣農業設施協會名譽理事長黃裕益表示，近年氣候異常程度愈來愈高，農民無法再靠經年累積的經驗作生產，因此像農試所建立的「智慧農業數位分身」技術，藉由分析大量環境資料、融合專家知識提供管理建議，甚至可讓新進農民不必長時間摸索，有助降低跨入設施農業的門檻。

台灣農業設施協會名譽理事長黃裕益說，智慧農業技術有大量環境資料數據作為基礎，新進農民不必花太多時間就能掌握設施栽培。

亞熱帶設施週年生產環控是標配 資金需求高成智慧工具普及障礙

歐美等高緯度國家農業栽培使用設施原本是為了保溫，但臺灣位在北迴歸線上，充足的日照反而易使設施內溫度過高，因此冬季能栽培小果番茄，夏天就必須轉作瓜類。黃裕益說，國內大部分溫室只有「外殼」，但只要導入適當環控，「充足日照就可以從劣勢轉變為優勢」；溫室小番茄若要週年生產，環控設備可能就是標準配備。

國內農業栽培面對氣候逆境，自1970、80年代即引進多種栽培設施、建立設施栽培技術，但據行政院主計總處每5年一次的農林漁牧業普查，2020年全臺設施栽培面積約3.7萬公頃，約占可耕作地面積55.7萬公頃的6.6%，比例仍不高，其中引進智能環控設備的更少。

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