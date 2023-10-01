農機共享降低成本 以租代購讓電動農機發展更快

【文／葉小慧、攝影／吳尚鴻】

「農機如果每個星期都要用，不用考慮直接買，但如果10年用不到100次，用租的可能更划算。」桃園市青年農民聯誼會第一屆會長、桃園青農合作社發起人吳成富說，每戶農家不只買一種農機，但農機以落地的中耕機為例，就相當一臺機車的價格，「買不起那麼多機器，共享比較方便。」

農友一用就上手 使用過都願意再嘗試

農機共享計畫原本就是提供農民共享農機具，降低購買成本，同時提升閒置農機具的再利用率，而電動農機「乾淨、省工、低噪音、低震動、無空汙，而且維修保養容易」，只是現在價格較燃油農機高出5成甚至1倍，明道大學智農系系主任、明道有機農場執行長劉程煒教授指出，小型電動農機租賃有效提高農民使用電動農機的意願。

外界總認為電動農機不夠力，針對這一點，劉程煒笑著指出，小型電動農機租賃推動以來顯示「不是不夠用、不夠力，而是沒選對品牌。」受限於鋰電池成本仍然較高，如果採用價格便宜但效率不佳的電池，自然無法提供足夠的動力，而明道大學採用德國美最時（STIHL）的小型電動農機產品，「讓農友一用就上手。」

劉程煒表示，明道大學智農系自去年9月底開始推動農機共享計畫，截至今（2023）年7月底止，小型電動農機總租賃時數達到6,344小時，「以二行程小農機每小時每公升汽油產生2.2公斤二氧化碳來計算，小型電動農機已減少15公噸二氧化碳排放。」

他進一步指出，從電動小農機租賃時數統計結果來看，推動前半年租賃時數快速增加，以期間登記使用人次178次來看，使用頻率明顯增加，顯示農民的回頭率高，使用過的都願意再次嘗試。

專業從農的吳成富對於農機使用的安全性相當堅持，即使是小型農機也不馬虎。 （攝影／葉小慧）

劉程煒身兼明道有機農場場主，管理臺灣西部最大有機農場，深刻體會到農機的必要性。

明道大學「農機共享計畫」2022年9月上路以後，電動小農機租賃時數逐步增加，顯示農民接受程度高。（資料來源／「農機共享計畫」執行人劉程煒；製表／王思勻）

電動農機輕巧好用 催生第一支女子割草機隊

「需求有越來越多的趨勢。」吳成富表示，小型農機租賃推動至今近1年，目前全臺已有20個取機點（租賃點），除了桃園青農合作社本身3個點，茂勝電池在桃園、臺中、嘉義有16個點，在東部則有花東部落1個點，持續增加中。

電動農機即便是鏈鋸。對女性使用者的挑戰都比燃油農機得低很多。 (攝影/葉小慧)

桃園青農合作社鼓勵以現代化有效率方式從農，小型農機租賃配合政策全面電動化，與電動農機廠商臻禾興業有限公司合作，提供包含割草機、吹葉機、籬笆剪、電鋸、電剪、採茶機等農機租賃服務，全部明碼報價，讓農民掌握預算安排農期。

曳引機附掛雷射自動整平機。明道大學開發租賃農機雲端追蹤派遣系統，透過在農機上裝置GPS等方式，收集實際耕作面積、耕作時數與油耗等數據，可能衍伸後續碳權，創造更高效益。

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