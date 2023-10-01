電動農機讓維修變簡單了！ 宜益與臻禾的中小型農機電動化分享

臻禾董事長姚倍欽（右）與其子姚瑩鑫（左），親秀旗下品牌「魔力MORI」電動割草機、鏈鋸機。

【文／何奕德 圖／李文揚、吳尚鴻】

跨越電動農機門檻 研發需要與時間賽跑

在臺灣經營農機產業50多年，宜益董事長林永富說：「從（臺灣農業）農機化開始，我已經是第二代了。現在政府想推電動農機，使用上比較沒有臭味，加上節能減碳，增加碳匯，這是現在的趨勢，但還有一段路要走。」從經銷代理及維修日系品牌農機起家，1999年正式轉型生產自有品牌「日農牌NICHINO」中耕機與改良型農地搬運車，宜益此刻正在研發電動中耕機，但過程中遇到不少困難。

將傳統式的中耕機改良成電動式，主要差異在動力供給模式，傳統中耕機使用燃油引擎，而電動中耕機使用的是電池、馬達和控制器，其中最需要克服的是電池，關乎農機整體重量與續航力。林永富表示，「一臺電動中耕機研發出來，售價大概要7萬多塊，農民差不多用1小時就沒電了。」中耕機俗稱「鐵羊仔」，具有多樣化的作業功能，包括鬆土、中耕、鋤草、開溝、培土、築畦，而且可以附掛不同的零件，來增加其他功能，「農機跟機車不一樣，它在田間運作，如果快沒電，就要把機器從農田中拉回去充電。」

林永富強調，農機研發過程中，需要考量的因素太多，所以目前很難完全取代現有傳統引擎農機。「其實在電動農機這一塊，我們有別的國家可以參考，像日本有推出小臺的電動中耕機，但是它的效率在臺灣可能不夠用。」因此，宜益構思的電動中耕機，在考量效率、外觀、成本、人性化的同時，至少也要做到臺灣專職農業的效率程度。

重量輕、低震動、噪音小、攜帶方便性是電動農機所帶來的好處。「電動農機是一個趨勢，雖然這幾年農民還不太能接受。」林永富說，消費者（農民）目前仍會詬病電動農機的使用時間、功率輸出、馬達力道等比不上傳統式的，擔心研發出電動中耕機之後「買的人在哪裡？」但他仍相信，隨著時間發展，技術上的進步會慢慢拉近兩者的差距。

宜益董事長林永富大方分享農機產業的心路歷程。

宜益以自家品牌傳統中耕機外型作為參考，將其改良成電動農機。

電動農機首重電池安全性 減少能源消耗有優勢

從引擎割草機起家，成功推出電動割草機品牌「魔力MORI」的臻禾，其第二代、目前擔任業務的姚瑩鑫說起自家研發電動割草機的動機：「我們看到農民用傳統式的引擎農機，其實滿辛苦的，燃油的排氣臭，震動又很大，農機本身也很重，對使用者來說都是負擔。」長期投入割草機的研發與生產，臻禾非常清楚使用者的需求，因此對割草機電動化相當有心得。

即使是小型的割草機，要轉型為電動，也有遇到一些困難。姚瑩鑫說，特別要注意三個地方：電池、馬達、控制器，結構上與傳統割草機大不相同，技術門檻比較高，要投入較多的研發、資金與認證，才能確認研發出來的產品是安全、耐用的。

其中電池較具危險性。姚瑩鑫表示：「之前偶而會聽到有手機充電而導致爆炸的事件。我們自己除了有BSMI（Bureau of Standards, Metrology and Inspection，經濟部標準檢驗局的縮寫）認證以外，還會去測試電池的安全性，例如從高處墜落、溫度上升至某個範圍是否會燃燒或爆炸等。」

目前的電動割草機，動力上僅相當於25～35c.c.的燃油割草機，還無法與傳統燃油割草機動輒40c.c.甚至更高來相比；再來是使用時間，目前消費者可以接受最大容量、背負式的電池重量，大約是5公斤，可以使用約4小時。如果是一般的專業使用者，或者有些需要上山處理的，一天可能要割到8小時左右，還是會選擇傳統式的割草機。價格上比起傳統農機貴大約3倍左右，也是推動電動農機的門檻之一。

不過在耗費能源的比較上，臻禾針對電動與燃油兩種割草機做出比較，可知在使用時間拉長的情況下，電動割草機在耗能上相對節省。姚瑩鑫指出，傳統農機市場相當穩定，當電動農機進入市場後，從消費者觀念的教育、操作說明、保養、維修、售後服務都要由研發農機的公司建立一套系統，再讓農機行去執行，「我們會強調電動農機的特性跟好處，像是沒有廢氣、保養簡單、不用加油等，讓這些優點去吸引適合的消費者，讓他們能夠開始去使用這類產品。」

MORI研發的背負式電池，用來搭配電動割草機使用。

臻禾的維修師林宥呈逐步講解電動農機維修的檢測步驟。

維修依靠經驗？ 科學化檢測解決一切

無論是電動農機或傳統農機，顧客都會面臨到維修的需求。宜益自3年前經銷東林電子與臻禾的魔力牌電動農機，同時也做他們電動產品的維修，宜益維修師洪利定說明，「電動式只是動力來源不同，用馬達來取代引擎，燃料則來自於電池，其他就是傳動機構的改變。」

傳統與電動割草機的工作時數與費用比較表(以92無鉛汽油25.7元、一度電1.45元舉例) (資料提供/臻禾；製表/王思勻)

林永富表示，電動農機的維修並沒有比較困難，「現在電動的東西越做越厲害，電池都保固3年，只要用儀器檢測一下，很快就知道哪裡出問題，直接做替換就好。」現在農機行很多也是第二代的年輕人來接手，要維修電動農機對他們來說並不困難，比起傳統燃油式的需要依靠經驗來維修更加直觀且容易。

宜益的維修師洪利定正在檢查傳統式的中耕機。

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