沒有汽油味 只留青草香 為不掃興投入電動農機的東林電子

【文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

「我們最大的市場對象是女生！」彷彿在強化這個重點，東林電子總經理康惠玲帶領旗下「七仙女」一字排開，只用拇指與食指兩指一捏，輕鬆提起東林電子的電動割草機，「傳統的引擎很重又很臭，像我這種嬌滴滴的女生，叫我去弄那個還要發動，我得請我先生幫忙發動，如果他沒空我不就不用割了？」

康惠玲笑著指出，「女性客戶占我們比重約三分之一。一大堆女生跑來買，她們可以穿著高跟鞋、塗著口紅來，不用擔心會被汽油味沾染，也有很多人開賓士車來買。如果是傳統的，整個車裡都會是汽柴油的臭味。」

「沒有汽油味，只有青草香。」2016年，東林電子的電動割草機以女性為目標客群，重金製作電視廣告，主打使用電動馬達，不會有油耗、廢煙與廢氣的問題，再加上設計輕巧、方便與特殊的專利，讓就算是沒有割草經驗的小女子也能輕鬆上手。這筆看似高額的支出絲毫沒有浪費，成功在臺灣市場一炮而紅。不過，東林電子投入研發電動割草機的開始，為的卻是董事長吳輝毅的興致。

東林電子總經理康惠玲表示，東林割草機的馬達，操作起來非常安靜，連接方式也非常簡單。

遙控飛行興致破滅 毅然投入電動農機

早期的東林電子生產微電腦按鍵電話交換系統（EKTS），所做產品成功取得日本大廠NEC認證。董事長吳輝毅本身是電機專業出身，也是航空模型遙控飛機的愛好者，經常到宜蘭飛遙控噴射機，「有一次他約了3位朋友一起去飛，那天原本天空萬里無雲，3人都已準備好要起飛，突然天空出現一片白煙，加上很大聲的噪音，湊過去看才發現，是工人正背著二行程汽油引擎的吹葉機辛勤工作。」

當吳輝毅跑回公司上網搜尋，發現園藝工具大多還是使用二行程汽油引擎作為動力，好奇詢問從事園藝代理商的朋友，為何不用電動的園藝機器？得到的答案多是用電的「費用貴、沒力、撐不久」。

「他發現居然沒有人在做這塊，一想到那天的情況，覺得有人壞了他的興致，就決定自己來做。」提到開始研發電動吹葉機、割草機的原因，康惠玲略顯無奈笑道，並表示路線設定上非常明確，就是要「取代二行程汽柴油引擎的割草機」。

東林電子在2012年3月推出第一臺BLDC（Brush DC Motor，直流無刷馬達）軸流式吹葉機，2013年3月再推出第一臺BLDC電動割草機。為證明自家研發的電動割草機可以替代二行程汽油引擎割草機，推出當年度就取得農業試驗所的農機認證，是臺灣第一家通過農機認證的電動割草機。

然而開賣時卻遭遇不小的挫折。康惠玲回憶，東林電子第一次將自家的電動割草機發表上市，圍觀的人很多，大家都對電動割草機能夠達到的動力很好奇，也懷疑能不能用？好不好用？「結果都沒什麼人要買，有一個客人跑過來問我說，不然你們買一送一好不好？最後，總共賣出22臺，11個客人。」

東林電子第一次參加農機展生意不好，甚至沒有農機行願意為東林電子的電動割草機經銷或是打廣告。但第二年農機展，過來詢問的人變多了，因為使用過的客人口耳相傳、互相介紹。到了第三年，銷量開始出現明顯成長。

因為電動割草機的低噪音、低震動、無空氣汙染的特色，一開始只吸引到白領階級的假日農夫，隨著東林電子的研發小組經常上山下田，了解使用者遇到的問題，進而用心改善，部分農民開始嘗試使用，也讓農機行改變心意願意銷售東林電子的產品。

背負式的電池根據大小能提供更多的動力與續航力。

東林電子的電動產品的鋰電池採Wire bonding設計，產品安全性更有保障。

東林電子的電動農機產品獲得國內外數個專利證明與獎項。

電池安全最重要 打線接合上保險

為了避免大家認為電動不夠力的既定負面印象，東林電子一開始就決定將電池設計為背負式，如此一來，電池容量相比於裝在機體上大幅提升，也能提供較多的動力。

電池就是電動農機的靈魂。「當那個電池裝在農機上一顆小小的，能處理的面積、效率、動力都是很差的，宣稱可以割一畝地，怎麼可能？」拿出自家的背負式電池，康惠玲說，「我們目標是要取代二行程引擎，它輕、動力很大，如果以現在1馬力要連續割草2小時，換成電池重量就要8公斤，不可能把它裝在割草機上面。」

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