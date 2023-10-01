擎億變形小金鋼啟動！ 讓溫室農耕低噪零碳無負擔

【文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

夏日炎炎，苗栗主恩造橋有機農場內的簡易型溫室中，此時正值休耕期間，農場主人鄭聰祥卻不怕揮汗如雨，示範操作著擎億機械有限公司（簡稱擎億）生產的CY1200型電動無輪式中耕機，在阻力極大的溼潤砂質壤土上，輕扶握把，隨著農機穩穩前行，進行開溝、培土作業，不多時溫室地面上便出現一條條整齊劃一的渠道。

溫室農耕的最佳拍檔 電動農機優勢知多少

2010年決定從工程師轉職農夫的鄭聰祥，一路從傳統引擎式中耕機轉型充電式電動中耕機，對於農機電動化深有所感，「我的溫室算是半密封式，所以使用完傳統農機，鼻子就會環繞一股煙味，但使用電動的就不會有這個問題。」他抹著額上汗水，笑道：「而且使用電動農機時，我還可以將手機放進口袋，播放網路小說來聽，但若使用傳統農機，連戴耳機都聽不太清楚。」

不再使用汽柴油為燃料的電動中耕機，不會產生尾氣排放造成空氣汙染，且馬達轉速快但音頻低，只聽聞齒輪運作所發出類似跑車加速的聲音。相較傳統引擎式中耕機動輒100分貝以上，電動中耕機皆維持在70分貝以下。零汙染、低噪音，正是電動農機適用於設施栽培的主要原因。

「這臺電動中耕機重量輕、操作容易。」鄭聰祥握著CY1200型電動無輪式中耕機的握把，行動間自在無礙：「只需要按一下開關就可以啟動，而且採用分離式設計，電池與機器的重量可以分開，不像傳統農機引擎與機器不可拆分，重量疊加在一起，所以連我老婆也可以輕易使用。」

綜合CY1200型電動無輪式中耕機的優勢，零汙染、低噪音、易用性、重量輕，此外，性能方面也不遜色於傳統農機。鄭聰祥透露，單位時間中，電動農機工作效率較傳統農機高，因為傳統農機的引擎需要特定轉速才能達到所需扭力，無法低速運轉；而電動農機的馬達維持低轉速即可達到所需扭力，能夠保持在一個很穩定的速度運作，不會忽快忽慢、忽起忽落，耕地深度也較一致。

「電動中耕機的好處就是穩定，相較傳統中耕機來講真的穩定很多，而且操作上很好上手，像引擎式的我老婆要用我都不敢讓她用，因為怕發生危險，但是電動的我就很放心。」鄭聰祥粲然一笑，停下腳步從容不迫的說道。

主恩造橋有機農場主人鄭聰祥透露，總共兩分地的溫室中曾種植短期葉菜、番茄、西瓜與美濃瓜等，目前夏季溫室休耕中，待整修完畢將改種植果樹。

林秋貴研發之變形小金鋼牌CY1200型電動無輪式中耕機於2019年5月取得全國第一臺電動中耕機農委會性能測定證書。

變形小金鋼牌CY3000型電動雙輪式中耕機為一機多功能機種，具有可自走的特殊設計，使用者只須握著把手跟著機器前進即可，操作方便又省力。

主恩造橋有機農場主人鄭聰祥，在溫室中進行開溝作業。雙輪式中耕機因擁有兩個動力輪，具備更好的平衡和穩定性，機械在不平坦的地形工作時能更平穩，減少意外和傷害的風險。

傳統銜接電動 靜待市場接受度

坐落於臺中后里的擎億，專門生產輕量化小型農機，沒有華麗的門面，卻擁有最令人滿意的產品，「做到別人做不到的！」是老闆林秋貴的堅持。他選擇另闢蹊徑，除了生產小型引擎中耕機，更朝向電動化發展，透過不間斷的精進改良，成功於2018年10月全國農機展上，正式推出全國第一臺「變形小金鋼牌」CY1200型電動無輪式中耕機。

擎億最早成立於臺北市北投區，自2011年開始生產小型輕量化農機，林秋貴坦言，一開始沒想到要做電動農機，「大臺北地區農機行較少，農會與公司洽談希望能為當地農民修理服務，礙於情面不好拒絕，想說服務當地，我不出門，他們送過來修理應該還好。」話鋒一轉，笑道：「結果大家知道我有在修理，一窩蜂全跑過來，連別人的機器都丟過來修理，早上公司一開門，嚇死了，全都是人！」

林秋貴白天修理機器，晚上生產自家產品，忙得昏天暗地，修理進度嚴重拖累公司產品的生產進度；又發現傳統引擎農機重複發生著經常性的人為故障，開班授課卻成效不彰，因此於2013年萌生出生產電動中耕機的念頭，「會故障的部分都是引擎而不是機臺，既然如此，我做電動的就沒有這些問題了呀！」但當時國內鋰電池剛開始發展，取得成本非常高，一度擱置到2016年，隨後歷時2年多不斷的測試改良，才在2018年10月的全國農機展正式發布上市，並於2019年5月取得全國第一臺電動中耕機農委會性能測定證書。

「鉛酸電池效能差、重量重，不符合輕型農機的需求，所以我們會去找新型的電池，鋰電池容量密度高，所以體積小、重量輕，但非常貴。」具備遠見與商業敏銳度的林秋貴強調：「電池的問題不解決，生產的難度還是很高，只好等。我不是在等鋰電池降價，而是在等市場接受度，等待Gogoro、特斯拉這種民生的產品先出來，才能帶動整個市場。」

擎億老闆林秋貴在溫室中示範進行鬆土作業。無輪式中耕機通常較傳統的有輪農機更輕巧靈活，能夠在狹窄的農地、溫室或不平坦的地形中輕易操作。

變形小金鋼牌CY1200型電動無輪式中耕機為一機多功能機種，有多種選配刀具，可因應田間各種工作需求如鬆土、開溝、培土、除草、水田作業等。

行星齒輪專利 創造傳動節能高效率

一般而言，電動農機會讓人有扭力不足、續航力不足與安全性等疑慮。「這是因為先期農機的技術能力、生產成本利潤、市場接受度等各種因素，而留給使用者的既定印象。」林秋貴說明：「近年來因能源政策的推廣，投入的廠商越來越多，已漸入佳境。而我們長期研究小型農機傳動節能部分小有成就，更沒有這方面的問題。」

擎億老闆林秋貴（左）和主恩造橋有機農場主人鄭聰祥（右）合影。鄭聰祥為擎億的忠實顧客，對於電動農機本身的性能與操作使用上的方便性讚不絕口。

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