好美里農漁產文蛤加工存好味 魚塭觀光連結體感經濟再加值

【文／吳秉容 攝影／吳尚鴻】

勇者無畏疫情 雙管齊下深耕文蛤產業

「我的價值不能建立在別人薄薄的兩片嘴唇上，我的價值由我自己來界定！」好美農漁產負責人鄭怡雯目光堅定的說道。2015年，原在臺北從事貿易工作的鄭怡雯因不捨公公年邁，毅然選擇放棄百萬年薪，欲返鄉接手文蛤養殖。然而傳統漁村觀念保守，認為女人只需在家「顧尪、顧仔、顧灶腳那口鼎」，讓鄭怡雯難以施展抱負。

困頓之時，鄭怡雯認識了在好美里打造立體彩繪，使好美里成為國內3D彩繪村濫觴的藝術家曾進成，鄭怡雯感慨地表示：「那時曾老師教我做公關寫計畫，一個月薪水雖然不多，但至少脫離了沒收入沒工作的處境，心裡也比較踏實。」隨著曾進成團隊闖蕩各地，一度遠赴中國，斷了與文蛤的關係，直到2020年曾進成計畫退休，鄭怡雯重新思索未來方向，打造好美里成為「蛤蜊之鄉」的希望火苗再起。

2021年，鄭怡雯和曾進成合作，邀請其他幾位股東合資，一起在嘉義縣布袋鎮好美里打造「好美農漁產」品牌。鄭怡雯笑道：「2021年正好是疫情最嚴重的時候，我們開這間公司去找雲嘉南濱海管理處招標OT，承租船型屋作為營業據點，每個人都說你瘋了，疫情這麼嚴重誰要來？但我們蠻勇敢的，就想試試看！」

創業的過程並非一帆風順，開業時想以網購的方式販售商品，卻連續3個月沒有接到任何訂單，鄭怡雯雙手一攤，說道:「正因如此，我們才開始發想要用什麼方式賣文蛤？2022年3月我們開始設計五感體驗活動，之後疫情趨緩，有人潮之後就規畫越來越多。」

銷售端，鄭怡雯結合魚塭觀光發展體驗經濟，創造深度連結，建立品牌認同，進而帶動銷售；而研發端，則規畫以文蛤為基底研發加工產品，推出全世界第一瓶蛤蜊XO醬，提升產品價值，也成功外銷至香港、新加坡、馬來西亞等地。

好美船屋由好美農漁產公司承租，內部有許多由藝術家曾進成所創作的海洋主題3D立體彩繪，同時販售許多來自雲嘉南的農漁產品。

鄭怡雯原從事貿易工作，拿的百萬年薪，坦承返鄉推廣文蛤是完全不同的挑戰。

鄭怡雯研發的常溫文蛤加工產品蛤蜊XO醬與蛤蜊麥糙粥，皆為全球獨創。

常溫研發三關鍵 堅持獨創在地好滋味

談及研發文蛤加工產品的契機，鄭怡雯表示，現階段主要朝常溫方向研發加工產品，原因有三。一是生鮮文蛤運送過程中，冷鏈的費用太高，而「羊毛出在羊身上」，費用轉嫁於消費者，會降低其購買意願。二是生鮮文蛤保鮮期短，透過加工製程，能有效延長文蛤產品的保質期。三是文蛤冬天肥美而夏天消瘦，若在盛產時先行挖肉做成蛤蜊XO醬，則一年四季皆有產品可以販賣。

「如何印證製作常溫加工產品真的符合市場需要？」鄭怡雯眨眨眼，說道：「烏俄戰爭！生鮮食品沒有冰箱無法冷藏，透過常溫的方式才能輸出商品到烏克蘭，這就是戰備存糧。」

對於文蛤加工產品的研發，鄭怡雯有自己的想法與堅持。「如果市面上有人做了，我就不會再投入，因為我想和別人不一樣。」鄭怡雯強調：「就像蛤蜊XO醬，為何大家覺得特別？因為全世界沒有人在做蛤蜊XO醬，所以我可以很驕傲的說我是首創。」

蛤蜊XO醬特別之處還在於食材的選用，布袋好美里蛤蜊、見龍里日曬菜脯、布袋蝦米、雲林口湖鄉扁魚、四湖鄉蒜頭與臺南北門鹽地紅蔥頭，皆為雲嘉南的食材，「幾乎是零碳足跡！」鄭怡雯對每項食材品質都很要求，「食材80％都來自西濱，除了油不是。我使用得意的一天五珍寶油，關鍵在於它零反式脂肪。」

一瓶令人驚艷的蛤蜊XO醬，背後不知經歷了多少次的嘗試與失敗，而箇中滋味只有當事人最明白。「蛤蜊是鹹的，剝久了沒有戴手套，手就會脫皮，若炒了味道失敗，就只能繼續剝，一直剝。」鄭怡雯苦笑，接著又略為得意的說道：「我們一開始都是用少量食材炒味道，所以沒有浪費太多食材。」

蛤蜊XO醬的製程，首先將文蛤煮熟後純手工挖下蛤肉，並再三確認其中是否有碎蛤殼，接著備齊所有用料，送到雲林元長的HACCP認證食品工廠進行加工。「要用小火慢炒兩個半小時，因為蛤蜊含水量很高，所以就用油一直炒，將蛤蜊活水性降到最低。」鄭怡雯說：「防腐大概有幾個方法，一為加鹽巴、二為加糖、三為油封，我們用油封，油會讓水分蒸發，這就是我們不加防腐劑的原因。」緊接著裝瓶，經過熱分布與熱穿透、SGS生菌數、大腸桿菌數三道關卡的檢驗後，才能上市。

收穫的蛤蜊以人工敲擊的方式進行挑選。

用篩網進行分級，篩網的數字越大，表示篩孔越大，蛤蜊也越大顆。

篩完用原海水吐沙，夏天吐沙2.5小時，冬天則需3.5小時。

吐沙乾淨後進行清洗。

依照顧客需求用真空袋或是網袋進行包裝。(圖1)

依照顧客需求用真空袋或是網袋進行包裝。(圖2)

情感行銷更強大 透過體驗教育建立品牌忠誠度

蛤蜊XO醬有「好美神醬」的美譽，而好的產品自然也要用好的方式進行推廣，鄭怡雯藉由推行五感體驗如挖蛤蜊、搭竹筏、製作虱目魚丸等，一使參與者更親近土地、珍惜食材；二讓參與者了解蛤蜊的生態，獲得知識性的體驗；三則建立參與者對好美里這塊土地與好美農漁產品牌的信任與情感連結。

「我不想要10萬個人來到這個地方，但我很希望1萬個人來10次。」鄭怡雯說道：「我就是在賣蛤蜊背後的故事，並將我們的產品在這個故事中進行推廣。因為全臺灣賣蛤蜊的人太多了，我們要和別人有所區別，建立自己獨特的經營模式和理念。」播下一顆種子在每個人的心裡面，那當這一顆種子有一天長大，「看到蛤蜊就會想到好美里，來到好美里就會想到蛤蜊！」

乘坐著貨車，道路兩旁一池池的魚塭無邊無際，蛤蜊娘鄭怡雯熱情的導覽聲夾雜著風聲在耳畔響起，伴著魚塭中翻騰著的虱目魚吸引眾人的目光，「一般魚塭可能養了六、七萬尾虱目魚，很擠！而我們這麼大的魚塭中就只養現在看到的這幾尾，這就叫低密度養殖。」

鄭怡雯表示，好美里魚塭水淺，屬於淺坪式養殖，虱目魚能曬到太陽，增加鈣質，肉質也會更紮實清甜。以生態混養方式，最上層是虱目魚、黃金鯧、黑蛤，中間層是蝦子，最下層是文蛤，並運用活水養殖乾淨無汙染。

來到臺灣海峽的倒風內海，進行挖蛤蜊的體驗教育活動，時值下午3點海水退潮時，在深度即膝的溫暖海水中，尋找一顆顆肥美碩大的蛤蜊。鄭怡雯提醒道：「文蛤是潛土式的二枚貝，所以下挖3到5公分即可。」

用鏟子在土中挖呀挖，尋寶似的，「喀」一聲伴隨著幸運者的驚呼，一種莫名的感動自心底油然而生。挖完蛤蜊後要進行挑選，運用敲擊的方式，活的蛤蜊聲音清脆紮實，死的蛤蜊則會發出空洞的聲響。「之後再用海水吐沙兩個半小時後即可。」鄭怡雯笑道。

一行人浩浩蕩蕩地來，又浩浩蕩蕩地離開，除了手上多了一袋蛤蜊，有些人又另外購買其他文蛤相關的加工產品，足以證明鄭怡雯用體驗帶動銷售的成效。

兩魚塭間的排水溝引入活水。好美里以前叫虎尾寮，古地名則叫魍港，如今在八掌溪與臺灣海峽交界處設有水門，引水入大排，大排再送到魚塭間小排，供各魚塭使用。

前往挖蛤蜊體驗的過程中，鄭怡雯在貨車上進行導覽，詳細解說好美里周遭環境與魚塭養殖生態。鄭怡雯的解說生動有趣，獲得參加體驗的民眾熱情回應。

沒有水的魚塭正在曬太陽。養文蛤久了之後，泥土不用藥，就用日照紫外線殺菌，而且可以增加底土養分。

挑選好喜歡的工具，準備挖蛤蜊去囉！

在倒風內海進行挖蛤蜊體驗活動。

好美里溼地生態豐富，自2003年起陸續發現有活化石之稱的鱟，當地人會利用小文蛤餵養；紅樹林前圓形水窪就是鱟棲息時留下的痕跡。

在倒風內海挖呀挖，大人小孩拿起鏟子賣力找蛤蜊。

文蛤大小比一比。

全家大小努力的成果豐碩，挖到許多蛤蜊。

永續經營好美里 蛤蜊之鄉在這裡

從成立好美農漁產品牌至今僅1年半，鄭怡雯除了著力於研發文蛤加工產品，提升產品價值，也透過體驗教育的推廣讓更多人看見好美里的不一樣，從而與品牌建立情感上的連結。鄭怡雯表示，所有付出的努力，目的只有一個，「經營品牌需要花很多的錢、心力與精神。前期我就是要盡力將產品推廣出去，有了收入我才能先餵飽我自己，讓員工有穩定的生活，同時讓這間公司能夠長長久久的延續下去。而未來我最終的目標，就是將好美里打造為蛤蜊之鄉！」

鄭怡雯與合夥人曾進成是創業路上彼此扶持的最佳拍檔。

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