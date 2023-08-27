文蛤王李宗燦的科學養殖與營銷心法 不吃飼料的冠軍文蛤

【文／謝平平 攝影／王士豪】

臺灣四面環海，海鮮是臺灣美食必不可少的料理，而隨著捕撈、養殖技術的長年發展，臺灣每年漁獲排行榜都有新亮點！根據《漁業統計》2021年資料顯示，臺灣漁獲量前三名均為遠洋漁業捕撈魚種，養殖漁業則包辦四、五、六名，包括淡水養殖的吳郭魚（6.13％）、鹹水養殖的文蛤（5.43％）與虱目魚（5.25％），顯見文蛤是全臺鹹水養殖產量第一名。

目前全臺文蛤養殖戶約4,300戶，以雲林、彰化、臺南為大宗，李宗燦也在退伍後，選擇回到台西幫忙家業。他常晚上獨自一人睡在海邊工寮，等待午夜12點的第四次餵蝦。夜半無人，風聲咻咻，經常嚇得天色將亮才沉沉睡去，趕不上早上6點餵蝦，被父親念叨，是常有的事。

他回憶，台西養殖漁業從外銷日本的草蝦、白蝦起步，也有人養殖鰻魚成大戶，後來加入文蛤，成為當地主要產業之一；起初文蛤收成不錯，但逐漸的，他看到父親使用傳統的投料混養，效果不彰，於是亟思突破。

引入高科技養殖 水產類唯一「金標章」

鹹水養殖業分為單養、混養，前者如石斑魚，後者如虱目魚、草蝦等，常與貝類共養於一池，自成微型生態圈。但2016年開始，文蛤開始大量死亡，「我爸爸那一輩都習慣用眼睛看，但現在氣候條件變化很大，原因眾多，他的養殖方式已經很難適應了。」

正逢高雄科技大學（簡稱高科大）漁業輔導團隊前來輔導養殖產業，他們進行採檢體、採水質，分析數字一目了然。李宗燦自此決心走向科學化養殖，在養殖池旁加裝檢驗設備，開手機就能看到培菌量、消毒情況。

文蛤養殖成本包括購買幼苗、水電、照顧人力、採收人力，樣樣都會影響獲利，父親不認同沒見過的科學化養殖，李宗燦於是自創品牌「台西聚鮮」，以「賣東西給人家，就要最好的。」來說服老爸放棄傳統養殖，讓問題可視化，才能解決問題。

此外，他也接受高科大漁業輔導團隊建議，採用益生菌製成的液態肥，並使用光合菌代謝氨氮與亞硝酸，減少病菌增長，也是分解底土殘餌的妙招，「它在分解的時間真的很長，但5年來，我慢慢感受到不一樣。所以，我的文蛤不吃飼料。」

李宗燦養殖的文蛤採收可達6～7成，但他最驕傲的是拿下「金標章（零藥物檢出）」，「政府都沒有事先講，到了養殖池才打電話給我，說他現在要採樣。」目前全臺只有3張，他是水產類僅有的1張。

與高科大的合作，開啟李宗燦不用藥的養殖方式，永續養殖理念也讓他獲得「全國模範漁民」榮譽。時任高科大水圈學院副院長、現任院長黃榮富教授鼓勵他多多曝光，例如參加高科大校內成果展，媒體果然對「台西聚鮮」文蛤品質讚賞不已。

2022年全臺養殖文蛤前三大縣市

文蛤比賽三屆冠軍 擦亮台西招牌

從蝦類轉到文蛤養殖，李宗燦多年來投注不少心力，一聽到文蛤採收聲音，就能「聽音辨位」，知道哪顆文蛤有問題；但他不服氣，許多人不知道台西文蛤是全臺最大產地。

李宗燦表示，雲林沿海地區養殖條件佳，注入海口的新虎尾溪、有才寮大排、馬公厝大排、舊虎尾溪等沖淡海水鹽度，加上地下水將其調節至千分之20左右，文蛤甜度適口，而面對暴雨帶來的大量淡水，養殖池鹽度環境也不致落差過大，造成文蛤閉口或暴斃。

為了幫台西爭光，他在2017年第一次參加文蛤比賽，評分標準有尺寸、顏色、外殼、口感等。他先繪製九宮格，拿著游標卡尺一個個比對，進行多次「淘汰賽」後，從10斤文蛤中篩出2斤參賽，「宣布名次時，我站在臺下，100％把握自己是冠軍。」

成立品牌才1年，「台西聚鮮」文蛤就因比賽打響知名度；但到了第三次比賽，他緊張到一個禮拜無法入眠。當初的不服氣，打響了台西文蛤名號，但不能繼續奪冠，豈不漏氣？當第三屆比賽再次拿下冠軍時，證明他的管理方式與養殖法都經得起考驗，被封為「文蛤王」之後，他宣布不再比賽，全心衝刺品牌。

當時，他的「冠軍文蛤」已經賣到缺貨，除了連續3年奪冠的光環，雲林縣農會在臺北希望廣場舉辦農特產記者會也有相當助益，讓嘴刁的臺北人一試成主顧。而目前，全臺約有上百家不同食品門市銷售「台西聚鮮」產品，包括文蛤、魚類、草蝦等，線上線下一起推動，未來前景無限，但李宗燦堅持重質不重量，再獲雲林縣政府肯定，成為「雲林良品」優選農產良品。

臺灣「文蛤王」李宗燦從小跟著父母從事養殖業，但他不遵循舊路，向高科技養殖發展。

醃蛤

文蛤水餃

台西聚鮮產品；「台西聚鮮」於2016年底成立，推出許多新鮮魚貨、加工品，如醃蛤、文蛤水餃。

李宗燦獲得雲林「農業首都品牌戶」認證，目前該認證改稱「雲林良品」。

文蛤吐沙為哪般？ 「不稀釋的文蛤」不吐沙？

許多電商、媒體在介紹「台西聚鮮」文蛤產品時，都會說上一句「不稀釋的文蛤」，民眾看得霧煞煞。李宗燦笑問，「你買文蛤回家，會泡鹽水讓它吐沙，有的人把文蛤泡了好幾個小時，還有過夜的，斧足都跑出來了。你覺得，吐沙完成了，對不對？」

文蛤身體構造簡單，除了打開、關閉外殼所需用到的四條肌，另外還有斧足、腸胃道、肝臟與心臟、用來濾食與排泄的入水管與出水管，以立姿生活在底土之下。採收時，人員走動、機器運轉都會擾動底土，微張外殼、正在濾食的文蛤因此吸到沙土，這就是文蛤需要吐沙的原因。

李宗燦表示，文蛤也不喜歡吃到沙土，在濾食過程中會順道吐沙，民眾在家以自來水加上鹽巴，是模擬文蛤生活環境，讓牠吐沙；但文蛤在水中不斷濾食、吐沙，將養分吐了出去，吸收的卻是自來水，無法持續補給養分，終將體力衰竭而亡；他表示，吐沙最好不要超過2小時，否則營養等同稀釋掉了。

他也開發出「原生態吐沙」，將採收的文蛤先放在養殖池中的「特製吐沙臺」，讓文蛤在原生環境中邊濾食邊吐沙，再上岸沖洗、區分尺寸、包裝、銷售。而消費者買回真空包後，不必再吐沙，甚至不需加鹽，將水煮滾，丟下文蛤，就能享受一碗營養豐富的湯品。

撈取採收

清洗挑選

分級

包裝；從撈取、清洗、分級、包裝，文蛤養殖業仍需大量人力投入。

不只賣文蛤 還有趣味文創商品

李宗燦養殖文蛤面積達5公頃，但每週僅採收500臺斤左右，能貼上「台西聚鮮」標誌的真空包文蛤起碼6分2，其餘再依照7分、8分、9分的不同尺寸，進入不同通路。

曾有在臺北開餐廳的老闆表示，「你的文蛤，是我一路找過來的第一名。」這家「澳門贏到足」主打澳門順德菜，「冠軍蛤蜊山拉麵」被新興文化媒體《VERSE》推薦為全臺4家最佳蛤蜊餐廳之一，並向李宗燦固定進貨8分半的文蛤。

經過辛苦的打拚，是否希望跟更多餐廳合作？他搖頭，「這是唯一合作的餐廳，我不喜歡供應很多家，這樣才能把關品質。」除了電商平台、餐廳、官網銷售，他透露，未來可能進軍全聯。

此外，養殖池中還有草蝦與黃錫鯛、金錢魚、虱目魚等工作魚，負責吃食成長快速的青苔；隨著文蛤一年一收，這些工作魚蝦也「功成身退」，李宗燦與電商網站合作研究出「不用動手的烤魚」，讓消費者只用麵包小烤箱，就能吃到香噴噴的烤魚，成為「台西聚鮮」的招牌之一。

李宗燦同時著手開發文蛤文創商品，除了抱枕，還有日常使用的口罩、鑰匙圈，未來還將推出其他文創商品。從傳統養殖到高科技養殖，從傳統盤商到電商行銷，李宗燦不只專注在養殖事業上，也努力拓展不同的銷售管道，希望文蛤行銷能趕上網路的5G時代。

為了保證品質，李宗燦目前只與一家火鍋餐廳合作。 （圖片提供／「澳門贏到足」餐廳）

文蛤最怕弧菌入侵 氣候變遷成最大挑戰

李宗燦還記得，早年父母曾去海邊找野生文蛤苗，不久後，就投入養殖業；近1 0年業界也發展出文蛤專用飼料，形成完整產業鏈。但文蛤暴斃、閉殼不長的問題相當棘手，近年有人提出「文蛤近親繁殖」是主因，李宗燦表示育苗業者曾到北部「結親事」，但問題仍然存在，他認為氣候變遷才是主因。

極端氣候造成弧菌大量繁殖，「文蛤不怕冷、不怕熱，就怕弧菌，碰到就是莎喲娜拉。」最讓養殖戶痛心的是，一旦遇到有問題的文蛤，就要壯士斷腕，立刻清池，「染病的文蛤會把病菌傳播到池中，1顆傳5顆，5顆傳25顆，死亡量是以複數計算的。」

李宗燦以益生菌控制水質，定時檢測池水，高科大也提供其他菌種來破壞弧菌身體結構，農會則補助產製次氯酸水機器，隨時消毒，但他仍時刻保持高度警戒。

此外，他認為漁業災損補助時間過久，需要1～2個月作業時間，但文蛤2週就會全部死光光，養殖戶要不認賠、開始放新苗，要不就等官方批核，「問題是，文蛤死掉也看不出來，怎麼去計算災損？」

光電面板下的文蛤養殖 YES or NO 觀察中

因應全球減碳趨勢，臺灣預定2050年達到淨零碳排，目前政府積極加快離岸風電、太陽能板的設置，希望擴大再生能源的總裝置容量。日照充足的中南部正是絕佳場地，彰化、苗栗外海已樹立離岸風機，雲林則推動漁電共生——在魚塭上設置光電板。

「光電板下養文蛤？基本上養不了，因為水接觸不到陽光，無法進行光合作用，阿摩尼亞、亞硝酸會積累在底土上，文蛤活不了。」李宗燦與其他養殖戶對4月臺南百萬文蛤暴斃在太陽能板下，依舊心驚驚。

雲林縣政府也正在考慮，魚塭與太陽能板是否以4：6或其他比例裝設，各取其利，但李宗燦認為，太陽能板下的水溫如何掌握、保持會是關鍵問題。

文蛤是目前臺灣鹹水養殖產量的冠軍，未來到底要怎麼走？漁電共生是否存在風險？李宗燦正密切觀察中。

雲林養殖文蛤產量為全臺第一，寬闊的養殖面積被視為發展漁電共生的好場所，但養殖戶目前仍在觀望中。

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