打寶蛤養出臺灣第一家有機文蛤 八年級青農姊弟返鄉

【文／劉安倫 圖／黃毛】

來到彰化芳苑的漢寶溼地，當地位處大肚溪與濁水溪的出海口，看似「風頭水尾」的小漁村，擁有全臺最大的溼地潮間帶寬度達5公里，濱海天然的半海水與泥質灘地環境，保留豐富的自然生態，正適合文蛤生長。每年的6～10月，總有內行的遊客備妥工具、抓準潮差時間前來挖寶，只要運氣不差，當晚幾乎都有整盤的野生蛤貝可以加菜。

而當地的居民，早年多以撈捕野生文蛤苗為副業，爾後便順勢投入水產養殖，漢寶除了畜牧業，幾乎有9成的魚塭都以養殖文蛤為主，成為臺灣文蛤的重要產地。

在此地土生土長的楊宜樺與楊家泓姐弟倆，家族從爺爺開始、到父母接棒，從事文蛤養殖至今已逾6 0年。八年級生的兩人，畢業後紛紛帶著各自的專業選擇返鄉，共同經營家族水產品牌「打寶蛤」，今年5月剛取得臺灣唯一一家「有機文蛤」的產品認證，有望改寫臺灣文蛤的未來。

品牌創辦人楊宜樺是家中長姊，4年前毅然放棄北部公關公司管理職的亮眼工作，全心投入家中水產養殖事業；而她對於家鄉與家業的重視，早在學生時代就已展現，楊宜樺回憶道：「『打寶蛤』這個品牌，其實是我大學時期的畢業作品，那時候就做了完整的市場分析與調查，包括LOGO、品牌定位與網站架設，幾乎都是那時候就完成的。」

家族三代接力 從友善養殖到有機水產

「但我也是回來接了以後，才發現我們家的養殖方式，跟別家很不一樣。」楊宜樺笑道。

被楊宜樺暱稱為「鐵牛哥」的爸爸楊宏籲，從國中就開始養蛤，承襲著第一代楊爺爺友善環境的養殖概念，混養著文蛤、魚蝦，來抑制螺類與大型藻類過度生長，全盛時期的文蛤年度總收成量逾200公噸；2015年承接來自日本的委託，蓄養、育苗日本種文蛤，更以個人經驗摸索，將已瀕臨絕的野生黑蜆在臺灣復育成功、養殖後再銷回日本，過人的養殖功力可見一斑。

此外，農業部漁業署於2008年建置「水產品生產履歷登錄系統」，鼓勵漁民公開呈現生產紀錄，以獲得更好的消費者信任度。著眼其第三方驗證及無用藥的利基點，楊宏籲長年來積極參與產銷履歷，也就此贏得頂好連鎖超市成為他的長期客戶。儘管產銷履歷補助至2016年依比例逐漸歸零，楊宏籲淡笑說道：「從有補助做到沒補助，很多人就不做了，但我們還是繼續。」

因此，楊家三代人費心照顧的混養魚塭，累積足夠完整的生產紀錄，亦大幅省下有機轉型期所要面對的門檻；在無前例可循，且需自費數十萬元的狀況下，楊宜樺大膽向驗證單位提出申請，僅花費約1年時間，一舉取得文蛤、白蝦、虱目魚、黑蜆四項有機產品認證。

把家鄉的名字和產品結合取諧音，想讓大家吃得飽足。

楊宜樺介紹著自家產品

顧水—科學化養殖作預防性管理

近年受極端天氣影響，每到夏季文蛤大量暴斃死亡的災情頻傳，就連經驗老道的養殖業者與專家學者，都仍苦苦研究解方；而頂好超市於2020年併入臺灣家樂福，在供應商重新洗牌的狀況下，楊家頓失主力客戶，家中的氣氛也一度陷入低迷。

見此情景，本來就讀外語的楊家小弟楊家泓，索性轉系重考全心攻讀海洋科學，兩年前一畢業便立刻投入家業，並持續與國立海洋大學養殖系徐德華教授團隊密切交流，嘗試尋找文蛤養殖業的未來與新生。

返鄉後的楊家泓，一面跟著爸爸學習現場經驗，一面也不忘應用所學，引入科學方式作數據化監控。他每天從不同的魚塭取樣，記錄包括pH值、水溫、溶氧率等數值，也針對水中化學元素（氨氮、硝酸、亞硝酸數值）含量作檢測；此外，他更透過顯微鏡以鏡檢的方式，不只可以即時觀察水中微生物的狀況，甚至依此推估水質未來可能的變化趨勢。

楊家泓舉例，他曾在顯微鏡下發現有甲藻，「一開始只看到很小一點，也跟爸爸確認過水色沒問題，沒想到1個月後，整池水就突然變紅！」這類因藻類過度密集、在缺氧狀態下大量死亡而發生的倒藻現象，會造成水體混濁、甚至變紅。但在堅持不用藥的養殖現場，除了靠換水稀釋，幾乎別無他法。

顧土—善用光合菌 補充好菌

文蛤之所以難養，主要與其底棲的濾食習性有關。文蛤吃和呼吸都是透過同一處的入水管，會把任何小於入水管的可食性有機顆粒，包括泥土、細菌、藻類、可溶或不可溶的有機物如飼料等吸入消化系統，再透過出水管，將無法吸收的廢棄物吐出。

生物自然的沉積作用，與飼料殘餌產生的有機質，常是造成魚塭底土腐臭的兩大主因。楊家泓形容：「就像讓你住在垃圾場裡，吃牛排也不會開心！」

為此，楊家泓也持續進修，參加食品工業發展研究所主辦的「水產養殖光合細菌訓練班」。該班延伸食品所學者專家執行的漁業菌種庫及培養訓練計畫，從全臺不同魚種、不同鹽度的養殖現場，所收集並保存下161株光合菌，經過分析與鑑定後，所設計出適合淡水用與鹹水用的不同光合菌配方為母液；並透過訓練班的培訓課程，讓漁民得以低廉的成本，自行擴培出最新鮮、有活力的光合菌。

光合菌擴培的技術不難，只是須趁新鮮使用才有效果，楊家泓每週需自製至少30桶的光合菌，「但是也很值得，因為菌數是以10的次方計算，養得好的話，我1桶的效果可以抵人家100桶。」

檢測

取樣

鏡檢；負責「打寶蛤」生產技術的楊家泓，每天從不同魚塭檢測、取樣與鏡檢，以利控管水質變化。

楊家泓每週要製作30桶光合菌，每次光是要洗去桶身上的生物膜，就要花1小時。

新鮮文蛤免吐沙即可下鍋 即食文蛤有望搶攻海外市場

隨著魚塭飼養的管理技術不停在提升，本來只專注在銷售和品牌的楊宜樺，也開始穿起青蛙裝，從曬池、魚塭管理、養殖、採收、分級，一步一步腳踏實地學，更土法煉鋼，跑遍每一個展場做展售。只為了能夠更澈底地了解文蛤，以及消費者對文蛤的期待，為其創造更具長遠發展的附加價值。

她從展會市集上與消費者作第一線接觸的經驗中歸納出，味道再鮮美的文蛤，只要遇到吐沙不完全、蛤肉不夠飽滿的痛點，就會讓消費者的滿意度大打折扣。

為此，「打寶蛤」的文蛤在經過電動篩選機清洗分級後，還會多加三道人工篩選的過程，仔細挑出空包彈；並以微分子臭氧讓文蛤作SPA，臭氧不只殺菌，更可增加水中含氧量，讓文蛤在出貨前就把沙吐得更乾淨，出貨則採真空包裝與低溫冷鏈運輸，讓文蛤呈現休眠以延長保鮮期，消費者收到文蛤後略作沖洗，即可直接下鍋。

儘管臺灣交通便捷，產地到餐桌的距離近，消費者長年以來都習慣文蛤供應以生鮮為主；然而楊宜樺畢業時所打造的網站，早在多年前就為楊家吸引來跨國訂單，也就此讓她打開了將臺灣文蛤外銷的視野與企圖。

文蛤作為主食、配菜皆宜，在於其提鮮的效果極佳。楊宜樺跳脫傳統思維，以鮮味為出發點，為不常採買菜開伙的消費者，開發出可常溫保存的文蛤真空包，預熟的文蛤經過熱水一沖，蛤殼自動綻開，入口後，仍可品嘗到與現煮相去不遠的鮮甜。嶄新的產品思維，突破了貝類只能冷藏無法冷凍的限制，也有望讓臺灣文蛤走向世界。

文蛤採收，以文蛤採收機用強力水柱將文蛤自池底連沙沖起，使其落入掛在後方承接的網子裡面。

漁青返鄉活絡在地產業 極端天氣下開闢養殖未來

在傳統經驗與科學養殖技術之間，互相競爭也互相合作，楊家人保持開放心態向彼此學習。楊宜樺認為，目前傳統養殖管理碰上極端天氣所造成的危害，常是在發生後才能處理，而光是土質的處理，就要花好幾個月的時間。

「打寶蛤」以科學養殖的精髓，在於快速對應，甚至及早預防危害發生，根據檢測數值結果搭配乳酸菌發酵料、各種益生菌（如光合菌、枯草桿菌等）投餵調養，有效調節魚塭整體環境的平衡，把體質打好。

楊家目前輪作養殖的範圍約20公頃，其中3公頃為今年剛通過的有機養殖魚塭，年度平均育成率可達8成以上，低密度養殖環境乘上遠高於平均標準的育成率，有機文蛤的總年產量約3～6萬臺斤。有機水產品必須兼顧海洋永續與保育，「連魚塭出去的放流水也都會被檢測」，先養土、再養水、再養藻，這樣養出的文蛤自然頭好壯壯，才能達到完全有機養殖。

楊宜樺回憶起小漁村的童年生活，每當大人們在魚塭裡忙碌，家裡就她與弟弟在家，養成了姊弟共同分配家務的默契。接下來，姊弟倆也將延續這樣的好默契，透過產銷班整合並持續擴大養殖面積，就算貸款也要打造出全臺第一座有機水產品的初級加工場，立志讓他們的家鄉以及臺灣的養殖水產，擁有更好的未來！

文蛤大小1分約莫0.3公分，所以6分約1.8公分，8分到8分半約莫50塊銅板大小。愈大的文蛤價錢愈高，篩選後的文蛤再分別包裝，運往市集銷售。通常小型規格會進火鍋店，中型規格送餐廳與市場。

文蛤採收上岸後，先用人工以篩網篩取盤商所需尺寸，超過6分篩網以上者屬中型規格，5至6分篩網間為小型規格。

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