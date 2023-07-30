藏水於農抵禦氣候變遷 峨眉無負擔社區：苦茶體驗園區農塘的重生之旅

新竹峨眉無負擔社區內農塘，將苦茶體驗園區範圍向外延伸。

【文／施美琴、徐一平、楊明諭 圖／楊明諭、黃守仁】

以友善農法重生突破傳統桶柑產業單一化

無負擔社區所在的新竹縣峨眉鄉，分屬竹東丘陵南段及獅頭山山地，全區皆為海拔500公尺以下的丘陵地。清代先民順應地形開闢梯田、蓄水種稻，日治時期則以茶產業為重心，以主攻外銷市場的東方美人茶風靡歐美。到了民國時期，則改以經濟價值高的桶柑為黃金產業。在得天獨厚的環境優勢下，桶柑年產量可達5,000～6,000公噸，占全臺年產量10％，也是全臺最大的桶柑產區。

桶柑養育了在地家族，也為農民賺進好幾棟美輪美奐的樓仔厝，其他農友嗅到商機、爭相轉行，一窩蜂開啟的栽種熱潮，換來結果便是供過於求導致的價格下跌，以及產業單一化的長遠隱憂。1980年新竹科學園區完工後，青壯年人才轉向投入產值更高的高科技產業，人口更是以「攜家帶眷」的型態快速遷出。依賴密集勞力及經驗傳承的農產業後繼無人、被迫廢耕，全村也陷入空城般的寂寥窘境。根據2017年9月統計數據，湖光村1～6鄰總面積3.4平方公里的土地，僅有143戶、416人，部分家戶更非長住於此。

「人家是青年洄游，我們這種叫做『老年返鄉』啦。」少小離家老大回的無負擔社區發展協會理事長黃守仁，過去從事半導體產業，也曾是國人口中的竹科新貴。每當回到老家，看著進入村落那條日漸荒涼的農路，還有幾乎被蔓生竹林所掩蓋的古厝，心中從擔憂不捨，逐漸轉為堅定改變的決心，至此開啟了返鄉投入農村再生發展的契機。黃守仁笑著表示，當年回到社區拜訪家戶時，還需親戚及耆老陪同，免得被人當作詐騙集團報警處理。

社區所在位置因地形及距離區隔，難以加入鄰近峨眉湖的湖光社區發展協會。黃守仁、無負擔社區總幹事曾仁炫、無負擔農場主人劉盛展等人於是串聯在地小農，以集結農夫的夢想（United Farmers' Dream, UFD）為理念，聯合創辦了「無負擔生活產業發展協會」，涵蓋相近鄰里組成無負擔社區。社區核心幹部以科技業的縝密思維進行經營管理，發展生產者與土地環境生態永續的友善農法，並朝環境保育、產業發展與長者照顧等核心面向邁進。

桶柑成熟季節，農塘步道便成為食農教育體驗的絕佳場域。 （圖片提供／黃守仁）

「打夜學」凝聚共識 推動農村再生有效率

2016年開始，在行政院農業委員會水土保持局（簡稱水保局）的協助下，無負擔社區僅花1年半時間，便完成農村再生培根四階段課程，接續通過農村再生計畫，並獲得新竹縣金牌農村銅牌社區肯定。其中經「打夜學」所凝聚的發展共識，是加速社區推動改造的重要關鍵。打夜學起源於清末民初，因地處偏遠、就學不易而緣起，望族聘請老師、開設漢學堂，於夜間點燈教導孩童及媳婦習字。無負擔居民承襲傳統，每週五晚間定期召開集會，除了經驗傳承分享，也藉此凝聚社區對未來發展方向的共識。

社區推動農村再生培根期間，臺灣接續爆發多起劣質油品食安問題，引發社會大眾對食品安全問題的普遍關注，也讓無負擔社區居民看見新興產業的發展機會。社區成員們經過1年討論，最後決定挑選管理簡單、病蟲害較少的軟枝小果種豐產系苦茶樹進行試種。2017年新竹縣峨眉油茶產銷班正式成立，在峨眉鄉農會、茶業改良場及桃園區農業改良場等單位協力下，輔導班員以生態友善與有機方式栽培管理，生產並製造優質純正的苦茶油，班員也主動積極至三灣、湖口等地的產銷班及加工單位學習請益。

「我們的苦茶油通過有機、產銷履歷，還有食品安全管理系統 ISO 22000、HACCP認證和清真認證，安心優質掛保證！」隱身於咸豐草草叢、黃頭鷺穿梭覓食的苦茶樹園，是社區施行友善農法的最佳證明。赤柯山油茶工坊總經理張為欽表示，社區苦茶油產品產銷履歷驗證目前已達6.8公頃，今年預計再新增13.2公頃，除了在財團法人資訊工業策進會的資源協助下採智慧科技監測管理，水保局也透過營造打卡意象、茶園步道、觀景平台及多功能綠地廣場，強化苦茶油體驗園區的六級產業化發展模式，在生產、加工、行銷上發揮相乘的綜效。

凝聚居民共識的打夜學，是社區傳承百年的傳統文化。

以友善農法生產優質純正的苦茶油，是赤柯山油茶工坊總經理張為欽不妥協的堅持。

極端氣候拉警報 活化百年農塘幫大忙

2021年臺灣百年大旱， 以及今（2023）年上半年拉警報的水情，無負擔社區的苦茶樹園皆能安然度過，不得不提到隱於社區的重要功臣——坡地農塘。黃守仁提到，社區過去有著30多座大小農塘用於灌溉，其中幾座開發歷史可追溯至清朝。然而經歷數十年光陰，隨著土地廢耕，加上邊坡崩落導致的淤積陸化，多數農塘已遠不及當年一半的蓄水量，喪失了既有灌溉功能及文化價值。2018年起，在水保局協助下，首先針對溫家宗祠福田周邊的農塘環境著手改善，去年再度攜手合作，活化苦茶體驗園區入口處下方的農塘設施。

沿著老茄苳樹觀景亭的階梯往下走，可見外型優美、水質清澈的農塘，被叢生的香蒲及野薑花所環繞，一旁的坡地種有桶柑、檸檬、砂糖橘等果樹，枝葉伸展，為步道築起自然的綠色隧道。程泰工程技術顧問張為傑技師說明，場域以創造自然農塘地景為理念設計，由塘底清淤挖出的底泥，現地直接回收，填入大型太空包以穩定護坡，並搭配多孔隙的蜂巢格網及砌石工法加速植生復育，落實節能減碳的環保理念，改善後已觀察到水鳥、穿山甲棲息覓食的蹤跡。就產業面來看，活化後的農塘總蓄水量達2,100立方公尺，用於灌溉的受益面積擴大4倍，受益戶更提升至8戶之多。

除了農塘的清淤活化，設計團隊在水路調整及水質淨化上的設計，也讓在地居民豎起大拇指。苦茶體驗區入口的幾戶人家因地勢較低，每逢大雨便深受淹水所苦。透過新設置的排水溝以及蒐集家庭汙水的管路，可將雨水和汙水集中匯流排入道路下方的靜水池，再經管線流入栽種有輪傘莎草及齒葉睡蓮的砌石淨水池，攔截其中顆粒較大的土砂粒；接續進入鋪有礫石的排卵石水道，沉降漂浮於水中的懸浮物質；再來流入生長有滿滿水金英的水池，吸收可能造成水體優養化的氮、磷等成分，最後流至生態農塘中貯存。汙水經過挺水與浮水植物組成的「表面流式人工溼地」層層過濾，轉化為品質安心的好水，充分應用於社區農產業灌溉，展現水循環永續利用的價值。

「品嘗完我們社區的苦茶油特色風味餐，一定要到下面農塘去散散步、看風景，去過的都很喜歡！」同時經營悅鄉田園餐廳的黃守仁，一邊燒著龍眼木準備桶柑窯烤麵包，一邊向到訪社區的遊客做導覽介紹。環繞百年農塘的近自然仿枕木步道是親近自然綠意的漫步路徑，步道外側的砌石溝除由社區放養臺灣蜆及原生魚種進行生態復育外，亦為親子家庭一同聆聽流水潺潺、夏日清涼戲水的好所在。

在居民團結齊心的耕耘下，無負擔社區整合產銷班、有機農場、苦茶油工廠及食宿場域，承襲客家族群傳統勤慎誠樸的精神，持續推動農村再生、生態保育、友善農業等永續理念。至於坐落社區百年光陰，養育世代湖光村村民的的大小農塘，除了得以傳承珍貴的農業文化地景，也默默擔當守護社區的最強後盾，涵養水源、滋潤大地，持續活化產業，帶領居民創造「無負擔」的精采生活。

（水土保持局於2023年8月1日升格為農村發展及水土保持署）

社區以臺灣原生種軟枝小果苦茶樹為主要栽種品種。

以友善農法耕作的無負擔社區，生態資源多元而豐富，圖為當地發現的穿山甲。 （圖片提供／黃守仁）

以水生植物組成的表面流式人工溼地，充分發揮淨化水質的功能。

近自然步道連接農塘與鄰近坡地的綠帶。

社區各據點相互串聯，販售苦茶油、有機米、東方美人茶等在地特色產品。

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