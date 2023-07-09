讓蛋雞產業和地球永續轉動 隆昌牧場樹立雞糞資源化新標竿

【文／曾怡陵 攝影／吳尚鴻】

賣美味好蛋之餘 超前部署減碳影響力

「很多人跟我說，隆昌牧場所做的事情都很超前，20年前使用自動化系統，後來導入動物福利，現在又做沼氣發電。如果你認為這個產業有價值，不用政府來講，自己就會想要改變。」負責人邱石崇說。

以提供消費者安心的蛋品作為經營主旨，隆昌牧場的雞喝的是逆滲透過濾水，吃的是通過黃麴毒素檢驗的飼料。邱石崇引進德國密閉負壓式蛋雞舍，透過智能化系統監控雞舍的溫度、溼度、給水量、CO2濃度等，確保雞隻在良好的環境成長。

邱石崇時時關注最新趨勢，讓品牌跟上產業脈動，全球對氣候變遷議題的重視，引發他思索：「畜牧業甲烷排放量占全球三分之一，那我們畜牧業者在這個議題裡，該扮演什麼樣的角色？」他採用隧道式通風設計，讓雞舍風扇的用電量下降，也關注應如何處理最讓雞農頭痛的雞糞問題。對一般雞農來說，若要建置全密閉醱酵設備，費用十分高昂；若做不到全密閉醱酵，刺鼻的臭味又容易招來鄰居抗議。

雞舍裡飼養的16萬8千隻蛋雞，每天產生近20公噸雞糞，過去邱石崇在自家牧場的堆肥舍堆肥，供鄰近農民使用，他不斷思考雞糞的有效處理方式，並研究不少國內外處理雞糞的案例。「『有效』就是要顧及全面，不是部分處理而已。」3年前有家擅長處理科技晶圓廠廢棄物的廠商向他毛遂自薦，因而開啟合作關係。邱石崇說：「我給他兩個原則，第一是在設計上不要浪費能源，如果沒有把溫室氣體甲烷蒐集起來，還是汙染了地球；第二是設備要好用、耐用，不能太過精密。牧場的環境不像晶圓廠可以把溫溼度控制得很好，太精密的設備會有問題。」

邱石崇持續優化雞糞資源化系統，試圖破解最讓雞農頭痛的雞糞難題。

初抵隆昌牧場只見整潔的密閉雞舍和優遊於草地上的馬匹，雞糞透過管線定時移送至堆肥區處理，空氣中毫無臭味。

處理難度超過半導體業 對雞糞起敬畏之心

一開始，廠商先用小型模組試做，在小桶槽培養菌種，用塑膠袋蒐集雞糞轉換成的沼氣，順利供電給小型發電機。邱石崇看到試驗結果，毅然決定整場導入。回想自己看著怪手推平堆肥舍，意識到已經無法回頭，只能往前，他指著原地建起的鋼筋混凝土厭氧槽說明：「地底下還有1.5公尺深，這樣比較穩，牆面水泥強度選用4千磅、厚度40公分的，這已經是放核廢料的規格，可以對抗槽內壓力和雞糞的腐蝕力，建置成本很高。」

要將雞糞轉換成沼氣、廢料，需要經過多道程序。首先透過拖糞帶將雞糞從雞舍拉出，經過水解、沉澱、酸化、厭氧醱酵後，產出的沼液可以直接作為液肥。沼泥經過攪拌器後，氣體會進入脫硫、乾燥的純化程序，成為供給發電機燃料的沼氣，乾燥後的沼泥則成為肥料粉劑，可施用於農田，或再經過造粒過程成為粒肥。

「大家都說我很有勇氣。」邱石崇說，雞糞資源化的流程尚未模組化，不是設備擺好就好，中間要不斷調整試驗，有時也會有「災情」發生。他回憶2021年除夕夜的一場「火山爆發」，當時雞糞中羽毛的處理還未完善，卡在管線裡，廠商清除時因為管線閥門沒有全數關緊，沼液噴得到處都是。「我當時走過去，看到一個泥人呆在那裡，全身都是還沒有充分醱酵的雞糞水。」他請廠商到家裡沖澡，過了兩個禮拜，浴室仍瀰漫雞糞味。

邱石崇說，一開始他認為雞糞處理並不困難，經過一番摸索，越發對雞糞產生敬畏之心。「雞糞比晶圓廠的廢水廢氣處理更不容易，因為廢水廢氣是定性定量，都有數據。但雞糞是天然的東西，一直在變化，數據要慢慢抓，才能逐漸建立資料庫。」

以40公分厚的鋼筋混凝土打造的厭氧槽，造價高昂，透過厭氧槽的熱交換系統，可運用發電機餘熱讓厭氧槽內保持醱酵最佳溫度。

雞糞轉換成沼氣的過程會釋放大量甲烷，需經過脫硫機進行脫硫處理，方能進入管線運輸與利用，以免造成發電機鏽蝕。

拿捏溫度、菌種條件 環環相扣得出無臭糞肥

因為四季溫度不同，試行系統需要花上一整年時間，邱石崇表示，厭氧槽溫度最好在38°C以上，但如果遇到冬天寒流，溫度可能降到十幾度左右，導致醱酵反應較差，沼氣產量減少，必須適度加溫，以穩定控制溫度。

此外，雞糞的成分很複雜，常混雜羽毛、砂石等，增加了處理的難度。要去除雜質，必須先經過水解的程序分離、溶解，否則雜質占據厭氧槽空間，就會影響醱酵效能。「玉米種皮也是很要命的東西！」邱石崇解釋，玉米種皮難以被蛋雞的腸道消化，會殘留在雞糞中，影響資源化的製程。他嘆了一口氣說道：「但有些沒有分解的穀物，也是厭氧菌的營養源，所以怎麼取捨拿捏，是很考驗的事情。」

走向另一區的沉澱槽觀察，未經醱酵的雞糞呈現黏稠泥狀，散發出淡淡糞臭味，邱石崇自豪地說：「這是我全場最臭的地方。」接著捧起乾燥完的雞糞粉劑，要我們摘下口罩用力聞。味道如一般泥土，全然沒有刺鼻臭味。一般堆肥場屬於「嫌惡設施」，常因異味遭到附近居民檢舉，何以隆昌牧場的雞糞粉劑能處理到這樣的程度？源頭管理是重點之一。

「我父親在管理傳統雞舍時，臭味就比一般雞舍少，因為我們在30幾年前，就已經導入生物製劑。」邱石崇表示，飼料中添加的益生菌可預防蛋雞生病、促進腸道健康並提升飼料轉換率，由於益生菌可分解飼料中的蛋白質，排泄物中的蛋白質也隨之減少，降低糞便臭味。此外，在雞糞的不同處理階段運用好氧菌、厭氧菌的菌種分解，以及厭氧槽裡40～50天的充分醱酵過程，都有助減少糞臭味。最終有機質肥料施用於農田時，因為充分醱酵，也較能避免土壤酸化。

未能分解完全的羽毛經過碳化後，可作為雞糞粒肥的調整材。

未經醱酵的雞糞水因飼料中添加益生菌等因素，不會散發刺鼻臭味。

蛋雞吃下添有益生菌的飼料，排泄物中的蛋白質減少，雞糞就沒那麼臭。 （圖片提供／邱石崇）

邁向零排放和零廢棄 建立循環農業體系

目前隆昌牧場的雞糞資源化設備建置雖已接近完工，但邱石崇並不因此滿意。「我一直給廠商一個概念，能源不要浪費，能夠再利用是最好。我們要朝向零排放努力，必須循序漸進，沒辦法一氣呵成。」以現階段設備來說，為讓厭氧槽維持一定溫度，必須透過電力加熱，因此近期的改良工程之一，是蒐集發電機運作時產出的200°C以上餘熱，再打回雞糞資源化設備，除可為厭氧槽加溫，也為沼泥沼渣的攪拌、乾燥等流程供應能源，不僅節省能耗，也可轉換成碳交易市場的碳權額度。

此外，邱石崇也要求廠商運用其擅長的廢水純化能力，將設備排放出的廢水經過處理，再回流到前端的水解程序，減少用水量。「否則為了發電抽取地下水，也要耗費電力。」

在水解等前端流程未能分解完全的粗羽毛，若要藉由焚燒來處理，會產生碳排。邱石崇也決定將羽毛碳化，作為雞糞粒肥的調整材，供應動物飼養或作物肥料所需的氨基酸養分。而碳化所需的高溫，亦可運用發電機的餘熱。

針對雞糞粒肥的調整材，邱石崇也會使用具有木質素纖維、可改善土壤結構的粗糠。他與牧場鄰近的碾米廠合作，收取碾米廠的稻殼廢棄物，再回贈雞糞液肥，不僅能就近取得碳足跡較低的粗糠，也解決碾米廠處理廢棄物的困擾，建立互利的循環農業模式。邱石崇表示：「碾米廠導入我們的液態肥後，稻苗的成長比較快，他們因此能減少化學肥料的使用，也因為雞糞液肥成本較低，耕作成本也降低了。」

隆昌牧場堆肥廠內的所有糞肥處理製程，都可透過手機遠端監控。

隆昌牧場收取鄰近碾米廠的粗糠作為雞糞調整材，再回贈雞糞液肥，建立互利的在地循環農業。

賣電、賣肥料、賣碳權 把雞糞變成獲利金雞母

原本廠商估算雞糞資源化設備的建置費用約3,000萬，如今已超過6,000萬。若靠沼氣發電和肥料銷售所得，邱石崇估算這筆投資約7年可回收。目前隆昌牧場的設備每日消耗電量約200～300度，日發電量可達3,000度以上，2022年開始以每度約5元的價格賣電給台電，簽約20年。待取得肥料證後，設備所產出的沼液、粉劑和粒肥也將開始販售。未來不排除靠碳交易市場的碳權銷售來獲利。

說起接下來的規畫，邱石崇略顯興奮。他計畫與專家學者合作，為農戶及一般消費者開發適合不同作物的肥料。「我聽過一些種植高技術門檻作物的農友說，從荷蘭進口一瓶液肥，1公升要價1千多塊。雖然這是小眾市場，但如果能大量推廣，就可降低成本，回饋給農戶或消費者。」他看好這門正向循環的事業，尤其當今肥料價格水漲船高，若使用價格相對低廉的天然雞糞肥替代化肥使用，不僅能降低耕作成本，土壤也可減少酸化、地力衰竭的狀況。「如果能把這件事情變成一個事業體，我認為前途無可限量。」

雞糞的有效去化是當今產官學界極為重視的議題，雞糞若無法好好處理，不僅造成公共環境汙染，也會成為氣候變遷的幫兇。邱石崇說：「我人生的上半場致力在生產新鮮、安全、衛生的優質雞蛋，人生下半場專注發展雞糞的有效處理。」他期許自己為產業升級鋪路先行的同時，也為地球環境的永續貢獻心力。

沼氣發電的日發電量可達3千度以上。

隆昌牧場的雞蛋主攻B2B市場，也供應百貨超市。

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