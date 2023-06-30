雞糞化為黃金肥料 揭示畜牧永續新方向 從廢棄物到循環資源

【文／田育志 攝影／王冠傑】

曝曬、醱酵、委外處理 都不是治本之道

「最一開始雞糞都是用曝曬的，久了之後就發現會有臭味、孳生蒼蠅蚊蟲的問題。」從事雞隻養殖已經有50餘年的永順興牧場場主顏瑞坤，說起早期處理雞糞的方式，使用曝曬不僅需要足夠的土地空間，也會受晴雨天影響，更會造成環境問題。除了曝曬，他也曾試過醱酵方式，但一打開醱酵廠房的大門，累積的臭味濃度更重、更熏人，顏瑞坤不得已再次尋找其他方案。

不斷嘗試的過程中，顏瑞坤一度找了外包廠商處理雞糞，單單處理費用就是一筆可觀的成本支出，加上得配合廠商的運送時間，無法及時處理每天都會產生的雞糞。「我也有另外蓋一個倉庫儲存雞糞，堆到一個量之後再讓廠商載走。」顏瑞坤反覆思量，這終究不是治本之道。

該如何有效處理雞糞？這個問題始終盤旋在顏瑞坤心中，不論是到國外參加畜牧展覽，或是出席畜試所的技術發表會，他特別關注雞糞的處理設備和技術發展，那時就對「乾燥設備」留有印象，卻是經過4、5個年頭後，才下定決心要購買這套設備，處理廠內雞糞。

永順興牧場負責人顏瑞坤，導入新式乾燥設備解決傳統堆肥惡臭問題，並與畜試所合作開發「雞糞加值產品處理套組」，把雞糞轉化為有機質肥料。

蓋雞舍之前 先想好怎麼處理雞糞

2009年，永順興牧場預計興建第3棟雞舍，增加雞隻飼養數量。「前兩棟雞舍的雞糞，我是用曝曬處理，雖然牧場附近鄰居不多，但如果雞糞問題沒解決，遲早有一天會從『有鄰居變成沒鄰居』。」顏順坤在意的，是牧場的永續經營，於是他延後新雞舍的興建計畫，先著手處理雞糞問題。

當時他想起幾年前，曾在國外畜牧展上看到法國的乾燥設備，想著先購入一套以處理現有兩棟雞舍的雞糞，若有成效再來蓋第3棟雞舍。「飛去法國之後，對方已經把技術賣給日本，我又再飛到日本找廠商。」顏瑞坤印象深刻，日本廠商把乾燥設備設在高爾夫球場旁，他心想：打高爾夫球的人都能接受乾燥處理後的雞糞味道，這個方式或許真能行得通。

沒想到一試成主顧，不僅大幅降低雞糞臭味、蚊蟲孳生的問題，自動化設備也無需大量人力固定剷出雞糞，只要每天早上按下按鈕，溼潤的生雞糞就會送入乾燥設備進行處理。「所以現在我們牧場的標準配備是，要蓋新雞舍就要搭配一套乾燥系統，這是我給自己的要求。」顏瑞坤如此說道。

永順興的禽舍建置自動化除糞系統，雞隻排出的新鮮雞糞會經由輸送帶送至乾燥設備中，節省每日集糞的精力。

乾燥保留雞糞氮肥 增加肥分

跟著顏瑞坤的腳步實際走訪雞舍，場內乾燥設備搭配了密閉水簾式雞舍，先透過自動除糞系統將雞糞送到乾燥設備後，再藉由雞舍原有風扇抽出的空氣來乾燥雞糞，不但解決環境汙染問題，也減少人力需求，省去傳統做法需定時翻堆雞糞的作業程序。除此之外，乾燥雞糞還有其他好處。

顏瑞坤仔細說明，生雞糞當中大概有5％左右的氮肥含量，是肥料的養分來源。醱酵處理過程中的高溫，會造成過半的氮素揮發，使得醱酵後的雞糞只剩下2.5％含量的氮肥，那些揮發的氮素便是空氣中的臭味來源。相形之下，乾燥雞糞不但能保留近4.5％的氮肥，讓雞糞妥實成為滋養農地的肥料養分，而且在乾燥過程中，雞糞的味道也有所變化，從刺鼻難聞的惡臭轉變為青草氣息，製成肥料後則轉化為近似乾草的溫和氣味，成功化解生雞糞的臭味問題。這些要素，都是顏瑞坤堅持使用乾燥方式處理雞糞的重要考量。

目前永順興場內有30萬隻蛋雞，每天產出的30公噸生雞糞，均由最新購入的荷蘭乾燥設備，以及顏瑞坤15年前從日本輾轉引入的乾燥設備，統一處理。相比約需50天日程的傳統醱酵處理，送進新式乾燥設備的雞糞，只需要2～3天的時間就能乾燥完畢，對養雞業者來說，絕對是一大利器。

利用水簾式雞舍抽風的空氣流動，加以乾燥雞糞，不僅節省能源與時間，也降低生雞糞臭味、孳生蒼蠅蚊蟲等環境問題。

攜手畜試所 從雞隻的飼料開始做調整

永順興牧場在乾燥雞糞設備的多年投入與成效，也是長期輔導產業的畜試所關注的發展。2018年，畜試所得知農糧署預計恢復曾暫停的「雞糞加工肥料（品目編號5-08）」品目規範後，便超前部署，結合永順興牧場既有的前端雞糞自動化乾燥處理設備，進一步研發後端的「雞糞加值產品處理套組」製程，既可立即乾燥每日產生的新鮮雞糞，還能加工製粒，變身為具有經濟效益的有機質肥料。

顏瑞坤回憶合作初期，畜試所時常前來收集乾燥後的雞糞，分析內在成分經套組加工後，是否具備穩定的元素含量。畜試所助理研究員鍾承訓補充道，市面上以禽畜糞作為原料的肥料，在製作過程中都會添加稻殼、木屑、植物渣粕等資材，調整肥料的成分組成。但畜試所希望這次合作的套組製成開發，能將雞糞處理效用最大化，為了不添加任何資材、百分之百以雞糞作為原料，製程中得格外掌握好生雞糞的組成。

「沒有要添加調整材，又希望保留氮素，那就要從源頭的雞隻飼料做調整。」鍾承訓表示，關鍵在於飼料內的銅、鋅含量管控，若含量超標，雞隻食用後無法吸收，其排出的生雞糞便含有過高濃度的銅、鋅。如何抓出合適的飼料比例，又不影響雞隻的營養需求，是畜試所與永順興牧場在研發「雞糞加值產品處理套組」製程時的課題。

畜試所助理研究員鍾承訓表示，這次合作欲將雞糞處理效用最大化，不添加額外資材、純以雞糞為原料，達到畜牧資源再利用的目標。

化糞為金 雞糞加值產品處理套組

穩定生雞糞成分後，畜試所在「雞糞加值產品處理套組」的研發上，抓出「製粒」製程與「加熱」製程兩大重點。經永順興原有的雞糞乾燥設備處理後，雖然能保持一定程度的肥分，但顆粒不均、體積也較蓬鬆，對於運送與施肥都有影響，而「雞糞加值產品處理套組」開發出4毫米、6毫米與8毫米共3種粒徑，能根據需求選擇粉碎後的製粒大小，例如永順興牧場所使用的就是6毫米的製粒粒徑。另一方面，藉由維持70°C以上、至少30分鐘的加熱製成，能有效殺滅殘存於雞糞中的病原菌，確保肥料產製後的使用安全性。

協助顏瑞坤打理牧場事務的兒子顏佑霖提及，現代農業講求精準施肥，過往直接施用乾燥雞糞作為肥料，會因雞糞大小不一、肥分過多或過少，影響作物生長。透過「雞糞加值產品處理套組」粉碎製粒後，顆粒一致的雞糞肥料遇水即化，搭配現代農業的施肥器具，能平均又精準地施用肥料。

「目前種植菱角、水稻、草莓、蜜棗、水蜜桃、蘆筍等作物的農友，都有購買我們的雞糞肥料來使用。」顏佑霖表示，初期試驗階段會將產製出的肥料送給農友使用，而「雞糞加值產品處理套組」開發成功後，2021年永順興便申請肥料登記證，搶先進入雞糞肥料化的市場。「農友用完一批肥料後都願意再回購，表示價格、品質是他們能接受的。」回頭客的出現，是農民對於永順興使用乾燥雞糞、製粒加熱成肥料的這份堅持，最具體的肯定。

永順興和畜試所共同開發的「雞糞加值產品處理套組」，採自動化設計，螢幕畫面會呈現粉碎、製粒及加熱等各項作業運作情形，也有各階段的電流和溫度狀況，便於操作與管理轉速。

撕除廢棄物標籤 展現循環資源價值

總結多年來投入乾燥雞糞與「雞糞加值產品處理套組」製程的經驗，顏瑞坤分析，這是興建畜舍時必要的系統性考量：得採用密閉水簾式的雞舍，加上自動除糞系統，才有辦法配合乾燥設備。「如果沒有水簾式雞舍所排放出的空氣，就得花費更多能源進行乾燥，而且雞舍旁還要有土地放置乾燥設備，才能節省生雞糞搬運的時間及成本。」顏瑞坤指出，依傳統雞舍的現有條件，若無法導入自動除糞、拓展場域空間，會是禽畜糞處理轉型的一大挑戰。

顏佑霖也延續顏瑞坤的理念「先想怎麼處理雞糞，再想怎麼蓋雞舍」，認為乾燥雞糞搭配後續加值處理，不只降低雞糞帶來的汙染問題，更重要的是讓養雞產業能永續經營。「經過這樣的處理，雞糞不再是廢棄物，而是變成對土地友善的循環資源。農業人口逐漸短缺，跟化學肥料相比，使用熟雞糞的有機質肥料，既可以幫農民省下翻堆人力，還能保持土壤活力。當我們選擇對土地和環境多一點友好，土地和環境也會給予回饋。」讓雞糞能再被利用、回歸到土地，形成正向循環，才能讓產業永續發展。

顏瑞坤（右）與顏佑霖（左）父子檔攜手，願將雞糞由廢棄物化為循環資源，打造養雞產業永續經營的可能。

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