布署蛋雞未來市場 建構永續循環 百年福壽打的一手好算盤

【文／劉安倫 攝影／黃毛】

初抵位於南投中寮的福壽生態農場，占地44公頃的丘陵地，是百年企業福壽實業旗下所屬農場；只見農場用車的烤漆表面已顯斑駁，現場主管解釋道，因為進出農場的車子，每天都要做全車消毒，烤漆難免損傷；而工作人員也是一樣，無論位於山腳下的辦公區或半山腰的飼養區，進出都需要全身消毒，甚至沐浴，方得進入農場工作。

福壽實業是傳承百年的老牌糧油企業，以製造芝麻油等油品起家，先將榨油後的植物渣粕，製成動物吃的飼料，接著回收動物產生的糞便，添加自製益生菌做成栽培植物的有機肥料，最後把使用該肥料種植出來的玉米、花生與芝麻收購回來，榨成油品販售。福壽將各項農糧產品的廢棄物循環再利用，以期達到在地循環經濟。

精準營養 飼料配方靈活調整

福壽生態農場早在1978年就開始營運，作為該公司飼料的試養場，以便即時評估研發出的飼料與雞隻生長的關聯性，曾歷經1999年九二一大地震，位於震央的農場幾乎全毀而閒置數年；直到家族第三代的董事長洪堯昆於2005年上任後，重新評估斷層帶位置並進行造林與環境重建，於2011年重啟成為綠色生態農場，試圖為這個已滿百歲的長青企業，注入新的產業視野。

一顆雞蛋的成本，約有80％取決於飼料。而屬於單胃動物的雞，消化道中的微生物遠不如反芻的多胃動物，無法進行醱酵作用來分解大分子的食物（例如含大量纖維素、木質素或其他多醣類的飼料），因此雞隻本身的生長與下蛋規格的大小，相當程度取決於飼料中的營養調配。

依據精準營養的飼料管理原則，隨著不同的成長階段，蛋雞所需要的蛋白質、熱能及微量礦物質的比例都不相同，對於飼料中胺基酸和維生素的依存度也相當高。以福壽專為蛋雞設計的飼料配方為例，光是育成階段的不同週齡，就有分小、中、大雞三種飼料，產蛋前期和後期也有兩種不同飼料。

相較大部分傳統籠飼的混齡飼養，福壽生態農場副理劉展境表示：「我們透過調整飼料的比例來控制產蛋的規格，尺寸太大和太小都會被挑出，而蛋型和蛋重，也會影響洗選率。」對福壽生態農場來說，自有飼料廠的優勢，就是可依生產規格需求，即時微調蛋雞飼料配比，「依照現在的飼養經驗，調整飼料後，大約3天內就能感受到差異。」

然而飼料主成分約有50％的玉米、20％的黃豆，其他為肉骨粉和蛋白粉等，自俄烏戰爭爆發至今，光是玉米的國際採購價格就從每公斤7元，一度漲價到12元，最近回降為10元，儘管福壽靠著預先採購兩個月後的國外原物料，試圖平衡採購成本，也難敵物價持續波動，2022年國內飼料價格連番上漲，福壽卻無多餘獲利。

蛋雞一天約可吃進100公克飼料

福壽於飼料配方中添加益生菌及牧場自種的天然狼尾草，為母雞增強免疫力。

效益與動福的平衡 友善平飼與環控籠飼

目前福壽生態農場中，有6棟採人道飼養模式的雞舍，包含放牧3棟、平飼3棟，共飼養2萬羽（隻）的蛋雞；另外也有10萬羽的蛋雞，住在直立式的環控籠飼雞舍中。為便於管理，兩者分屬不同區域，獨立進行後續洗選與加工流程。

福壽自種雞場直接購買1日齡的小雞回來，飼養至第17～18週齡（依春秋季節略有不同）即會開始產蛋。人道飼養的蛋雞，第一年的產蛋率高峰可達8成，亦會隨雞齡老化逐漸下降，在不強制換羽的前提下，服役期約77週齡（約1年半），待整體的產蛋率降至5成，蛋殼也越來越薄時，就會淘汰；而直立籠飼的蛋雞，高峰期的產蛋率可接近9成，不換羽持續產蛋至95週齡，隨著整體產蛋率自然下降至7成，就整批退役。

事實上，禽流感疫情正緊張，就算是放牧區的蛋雞，福壽也在戶外活動區的領空範圍加蓋黑網，避免蛋雞與外界禽鳥接觸；而不遠處一間空曠的雞舍，剛完成清理和消毒，正準備迎接下一批蛋雞進場，劉展境解釋道，「為了更好掌握飼料和環境控制因素，我們每間雞舍都是同批同齡的雞。」

只見平飼的雞舍地上鋪墊有粗糠，另有設置高棲架供雞隻休憩，也有隱密的產房空間供母雞下蛋，飼料盤的高度亦會隨著雞隻成長的高度調整；然而，在自由走動的人道飼養環境中，也難免出現雞群中恃強凌弱的自然競爭。「雞每天最多可以吃6餐，我們目前只餵4餐，因為有的雞比較霸道，若衝過來搶食，別隻都不敢攔，吃越多餐反而容易餵食不均，霸道的雞越吃越胖，也容易生出尺寸巨型的格外品蛋。」受限於現有包材，以及蛋殼偶有花斑、凸點等外觀因素，福壽的人道飼養蛋格外品比例高達30％。

每批蛋經過人工與重量篩分機器把關，尺寸太大、太小或蛋形不勻稱的雞蛋都會被挑出。

而籠飼的雞，住在號稱環控公寓的直立式雞舍裡，管理人員可以透過感測器，隨時監控雞舍內部溫溼度、二氧化碳與粉塵的數值；當內外溫差或差壓達設定值，系統就會自動啟動水簾降溫，雞舍內的5組風扇也會搭配開啟，以保持空氣流通，維持舒適度。而智能AI管理系統不只記錄整批雞隻的雞齡、每日餵食的總飼料量與產蛋量，更有多組磅秤可即時記錄下雞隻的體重，除以已秤重的雞群數量後，即可掌握目前每隻雞的平均重量與生長曲線。

即便環控雞舍仍屬於傳統格子籠飼，福壽實業總經理王棣也補充，「我們的籠高從一般的45cm提高至55cm，雞舍本身設計可養6萬隻，我們養5萬來降低飼養密度。」這樣全面環控的飼養模式，讓福壽直立籠飼蛋的格外品比例僅有3％。

相較傳統籠飼約2分地養2萬隻蛋雞，福壽為平飼蛋雞提供較寬敞的沙浴空間、架高棲架與產蛋房，被同業笑稱「包下了整座山在養雞」。

【強制換羽】

部分蛋雞場會在蛋雞約80週齡時，停止或減量供給雞隻飼料約1～2週，待母雞的營養下降、停止產蛋、羽毛也隨之脫落後，此時再重新恢復餵食，可促進母雞產蛋率重新提升至高峰，但因此舉違反動物福利，已遭歐盟及紐西蘭明令禁止。

【從籠飼到友善飼養】

歐盟已於2021年立法全面禁止格子籠飼（Battery Cage，籠子大小約一張A4紙），改以豐富籠（Furnished cage，將動物養在籠內，但提供較充裕空間，增設棲架、產蛋區和抓扒布）作為階段性過渡的飼養方式。臺灣依據農委會規定，只要符合友善生產系統的農場，皆須清楚標示飼養方式，以供消費者辨識。換句話說，只要未宣稱是「豐富化籠飼、平飼、放牧」的產品，即為籠飼。

在福壽的直立籠飼雞舍，透過智能感測器與操控面板，管理人員可隨時監控溫溼度等數值，自動啟動水簾和風扇為雞群保持通風涼爽的環境。

數字背後 透露蛋雞產業沉痾

臺灣人有多愛吃蛋？根據農委會數據，全臺雞蛋供應量與消費量每日約2,300萬顆，相當於可供應全臺灣人每天吃1顆。近60年來，臺灣人吃蛋的數量已成長10倍，從每人每年平均消費30顆蛋增加至300顆以上，幾乎是每1～2天就吃1顆蛋。然而，2020年臺灣年產81.7億顆蛋，產值214億元，往前推10年，2010的年產量是66.8億顆，產值172億元。每顆蛋的價值從2.58元變成2.62元，10年來漲幅不足半毛錢。

隱藏在這波國際原物料上漲與禽流感疫情背後，是蛋雞產業長年存在著供需關係不對等與利潤極低的問題，臺灣蛋農普遍仍停留在二、三十年前的飼養技術與環境，陳舊的管理辦法與高密度的飼養模式惡性循環，在虧本壓力下，蛋農即便遭逢疫情也不敢通報，間接導致疫情管理數字與實際災情的落差。

為提升蛋品品質，農委會近年積極推動全面洗選並規畫蛋品冷鏈布局，提升蛋品冷藏運銷與調度能力，主要用意為抑止雞隻身上的細菌隨著蛋殼進入餐桌，期望從加工製程管理做規範，循著雞蛋溯源標示管理的脈絡一路回推，促使生產端的全面提升。

經過完整洗選和冷鏈運輸的蛋品，可抑止沙門氏菌等病菌隨蛋殼感染烹調過程，目前臺灣市售蛋品約有4成為洗選蛋。

洪堯昆：讓雞蛋回歸自由市場機制

依照目前的設備技術，不同規格的洗選機，每小時可洗選約3萬、至多9萬顆蛋，亦即在集蛋廠做洗選，每日產能至少需達40萬顆才符合經濟規模；若上游提供的蛋品尺寸差異過大或蛋殼穩定度不均，都會影響洗選率。

福壽實業董事長洪堯昆認為，臺灣跟進世界主流落實全面洗選是正確方向，不過應採漸進式分階段實施，讓設備和週邊運輸先到位，「洗選不用那麼急，但規定特定通路開始做是可以的，藉此鼓勵業著逐步升級設備。」他也強調，目前政府自其他國家進口雞蛋，僅供短期紓困，以免打擊在地供銷系統；長期來說，仍須引導整體產業提升養殖與管理素質，並讓雞蛋價格回歸自由市場機制。

雞蛋通過高壓沖洗、軟毛刷刷洗、烘乾後，接著會依照重量分級為L、M、S等規格。

事實上，福壽曾在2013年間，斥資12億投入肉雞的氣冷式屠宰事業，以後起之姿成功搶下產銷履歷雞肉約7成的市場，並獲得家樂福、王品等重視食安的品牌青睞；在蛋雞的這塊版圖上，福壽亦累積多年的飼養、加工與銷售經驗。儘管目前的生產規模仍不足以打平投資，但福壽藉此推行「糧農循環經濟」，在2018年獲得SGS驗證通過BS：8001循環經濟標準及最適化最高等級，是臺灣第一家獲得該驗證的食品業者；2022年亦獲得農委會科技菁創獎及行政院國家永續發展獎等肯定。

透過這次雞蛋供需失衡風波，蛋農將迎接的是整個產銷系統的通盤體檢與洗牌，是否能使高品質雞蛋反應出成本與品質的差異，仍有待消費市場回饋。

福壽的生態牧草雞蛋獲得人道飼養、友善飼養、產銷履歷驗證，濃郁蛋香微帶清新牧草香氣，牧草蛋蛋捲也是熱銷產品。

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